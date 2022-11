Ihr habt das beste Kamera-Smartphone 2022 gewählt!

Im Rahmen des letzten Kamera-Blindtests von NextPit im Jahr 2022 hat unser Team alle möglichen Motive mit dem Apple iPhone 14 Pro Max, dem Samsung Galaxy S22 Ultra, dem Google Pixel 7 Pro und dem Xiaomi 12S Ultra bei Tag und bei Nacht fotografiert. Wie immer konntet Ihr abstimmen, welches Bild Euch am besten gefällt, ohne zu wissen, welche Kamera das Foto gemacht hat. Hier sind die Ergebnisse auf einen Blick:

Die Kamera des Xiaomi 12S Ultra nimmt ein ganzes Drittel der Rückseite ein – und es scheint, dass dies in unserem Blindtest den Unterschied ausmachte! / © NextPit

Wir haben die Gewinner auf zwei verschiedene Arten ermittelt: einmal nach einem Punktesystem (Platz 1 erhält vier Punkte, Platz 2 drei und so weiter) und einmal unter Berücksichtigung der Gesamtstimmen. Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, variiert der Abstand zwischen den Kandidaten zwar je nach Berechnungsmethode, aber die endgültige Reihenfolge bleibt gleich: Das Xiaomi 12S Ultra setzt sich in jedem Szenario mit einem ordentlichen Vorsprung durch.

Bevor wir mit der Analyse der einzelnen Szenen fortfahren, möchte ich die Teilnehmer des Blindtests und ihre Kameraeinstellungen in der folgenden Tabelle vorstellen:

Ich möchte Euch daran erinnern, dass in unserem letzten Blindkameratest das Google Pixel 6 Pro zum Smartphone mit der besten Kameraleistung gewählt wurde. Kommen wir also zur Analyse der Ergebnisse.

Szene 1: Tageslicht, Hauptkamera

Dies war wahrscheinlich die einfachste Übung: ein Foto bei hellem Tageslicht mit der Hauptkamera. Hier setzte sich das iPhone 14 Pro Max gegen Xiaomi, Google und Samsung durch. Betrachtet man die vier Fotos, so bietet das Apple-Smartphone einen höheren Kontrast und etwas wärmere Farbtöne.

1. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

2. Platz: Xiaomi 12S Ultra

3. Platz: Google Pixel 7 Pro

4. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

Bild 1A: Google Pixel 7 Pro (16%) © NextPit Bild 1B: Apple iPhone 14 Pro Max (45%) © NextPit Bild 1C: Xiaomi 12S Ultra (27%) © NextPit Bild 1D: Samsung Galaxy S22 Ultra (12%) © NextPit

Szene 2: Tageslicht, Ultraweitwinkel

Bei der Ultraweitwinkel-Kamera haben wir immer noch einen niedrigen Schwierigkeitsgrad, aber die Ergebnisse variieren stark, und Samsung hat hier die Nase vorn. Schon auf den ersten Blick sehen wir wärmere Farben und mehr Details in dem Bild, das mit dem Galaxy S22 Ultra aufgenommen wurde. Das iPhone 14 Pro Max kommt auf den zweiten Platz, ist aber noch weit von den schönen Farben entfernt, die Samsung liefert.

1. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

2. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

3. Platz: Google Pixel 7 Pro

4. Platz: Xiaomi 12S Ultra

Bild 2A: Xiaomi 12S Ultra (12%) © NextPit Bild 2B: Samsung Galaxy S22 Ultra (42%) © NextPit Bild 2C: Google Pixel 7 Pro (13%) © NextPit Bild 2D: Apple iPhone 14 Pro Max (32%) © NextPit

Szene 3: Tageslicht, Porträt

Bei der dritten Probe bestand die Herausforderung darin, ein möglichst schönes Porträtfoto zu schießen. Wie wir sehen können, berücksichtigt Google hier die Hauttöne sehr gut und schafft es, den Hintergrund unscharf darzustellen, ohne die Kanten des Objekts im Vordergrund zu sehr zu beeinträchtigen.

1. Platz: Google Pixel 7 Pro

2. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

3. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

4. Platz: Xiaomi 12S Ultra

Bild 3A: Samsung Galaxy S22 Ultra (27%) © NextPit Bild 3B: Google Pixel 7 Pro (37%) © NextPit Bild 3C: Apple iPhone 14 Pro Max (20%) © NextPit Bild 3D: Xiaomi 12S Ultra (12%) © NextPit

Szene 4: Tageslicht, 2x Zoom

Alle Smartphones in diesem Blindtest haben hochauflösende Hauptkameras und verfügen damit über ausreichende Möglichkeiten für gut aussehende Digitalzoomaufnahmen. Schon bei der ersten Nahaufnahme (2x) haben sowohl Apple als auch Samsung die Farben deutlich intensiviert. Das Xiaomi 12S Ultra bietet natürlichere Farben, während das Pixel 7 Pro bei Schärfe und Kontrast ein wenig zu verlieren scheint. Zweifellos hat das Xiaomi 12S Ultra hier besser abgeschnitten.

1. Platz: Xiaomi 12S Ultra

2. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

3. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

4. Platz: Google Pixel 7 Pro

Bild 4A: Apple iPhone 14 Pro Max (22%) © NextPit Bild 4B: Xiaomi 12S Ultra (38%) © NextPit Bild 4C: Samsung Galaxy S22 Ultra (27%) © NextPit Bild 4D: Google Pixel 7 Pro (12%) © NextPit

Szene 5: Tageslicht, 5x Zoom

Jetzt nutzt das Google Pixel 7 Pro das volle Potenzial des 5-fachen optischen Zooms der Telekamera und bietet eine weitaus bessere Bildqualität als der Zweitplatzierte. Wie mein Kollege Stefan bereits vermutet hat, hatten es das iPhone 14 Pro Max und das Galaxy S22 Ultra hier am schwersten, da Xiaomi und Google diese Brennweite nativ mit ihrem Teleobjektiv anbieten.

1. Platz: Google Pixel 7 Pro

2. Platz: Xiaomi 12S Ultra

3. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

4. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

Bild 5A: Xiaomi 12S Ultra (25%) © NextPit Bild 5B: Apple iPhone 14 Pro Max (5%) © NextPit Bild 5C: Google Pixel 7 Pro (52%) © NextPit Bild 5D: Samsung Galaxy S22 Ultra (19%) © NextPit

Szene 6: Tageslicht, 15-facher Zoom

Entgegen der Erwartung, dass das Galaxy S22 Ultra in diesem Test besser abschneiden würde, weil es mit seinem 10x-Teleskopobjektiv die besten Zoom-Möglichkeiten bietet, belegte das Xiaomi um Haaresbreite den ersten Platz, da der Prozentsatz der Stimmen fast gleich hoch war. Das eigentliche Schlusslicht war das Gerät von Apple.

1. Platz: Xiaomi 12S Ultra

2. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

3. Platz: Google Pixel 7 Pro

4. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

Bild 6A: Samsung Galaxy S22 Ultra (34%) © NextPit Bild 6B: Google Pixel 7 Pro (20%) © NextPit Bild 6C: Apple iPhone 14 Pro Max (11%) © NextPit Bild 6D: Xiaomi 12S Ultra (35%) © NextPit

Szene 7: Kunstlicht, Ultraweitwinkel

In der NextPit-Wohnzimmerszene mussten die Smartphones beweisen, dass sie auch mit schlechteren Lichtverhältnissen zurechtkommen und den Weißabgleich bei gemischten Lichtverhältnissen steuern können. Hier bietet das Xiaomi 12S Ultra die beste Balance zwischen Farbe und Kontrast, gefolgt von Googles KI. Leider ist es sehr deutlich, dass das iPhone das künstliche Licht aus der NextPit-Küche gegenüber dem natürlichen Licht im Wohnzimmer bevorzugt.

1. Platz: Xiaomi 12S Ultra

2. Platz: Google Pixel 7 Pro

3. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

4. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

Bild 7A: Apple iPhone 14 Pro Max (8%) © NextPit Bild 7B: Samsung Galaxy S22 Ultra (12%) © NextPit Bild 7C: Xiaomi 12S Ultra (56%) © NextPit Bild 7D: Google Pixel 7 Pro (24%) © NextPit

Szene 8: Künstliches Licht, Hauptkamera

In der Berliner U-Bahn müssen sich die vier Smartphones bei fiesen Neonlicht-Bedingungen beweisen, und einmal mehr zeigt das Xiaomi 12S Ultra, was der 1-Zoll-Sensor alles kann.

1. Platz: Xiaomi 12S Ultra

2. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

3. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

4. Platz: Google Pixel 7 Pro

Bild 8A: Google Pixel 7 Pro (13%) © NextPit Bild 8B: Xiaomi 12S Ultra (31%) © NextPit Bild 8C: Samsung Galaxy S22 Ultra (27%) © NextPit Bild 8D: Apple iPhone 14 Pro Max (29%) © NextPit

Szene 9: Künstliches Licht, 2x Zoom

Unsere neunte Szene war ein mit warmem Kunstlicht beleuchtetes Wohnzimmer. Hier bestand die Herausforderung darin, das Bildrauschen in Schach zu halten und einen ausreichenden Dynamikumfang zu gewährleisten. Und wieder einmal glänzte die Kamera des 12S Ultra mit einem hervorragenden Weißabgleich und hohem Kontrast. Samsung übertreibt es wieder einmal mit warmen Farben und verliert die Natürlichkeit der Szene.

1. Platz: Xiaomi 12S Ultra

2. Platz: Google Pixel 7 Pro

3. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

4. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

Bild 9A: Samsung Galaxy S22 Ultra (9%) © NextPit Bild 9B: Google Pixel 7 Pro (27%) © NextPit Bild 9C: Apple iPhone 14 Pro Max (21%) © NextPit Bild 9D: Xiaomi 12S Ultra (45%) © NextPit

Szene 10: Glühlampenlicht, Makro

Bei unserer zehnten Szene ging es darum, feine Details und eine gute Schärfe einzufangen. Hier hatte das Pixel 7 Pro eindeutig die Oberhand, da es die Details in den Blüten und Blättern der Rosen in der Vase einfing und das Licht brillant korrigierte. Obwohl das Xiaomi 12S Ultra die natürlicheren Farben zeigt, verliert es in puncto Schärfe gegenüber dem Pixel 7 Pro. Das Galaxy S22 Ultra und das iPhone hingegen übertreiben es mit ihren warmen Tönen.

1. Platz: Google Pixel 7 Pro

2. Platz: Xiaomi 12S Ultra

3. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

4. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

Bild 10A: Apple iPhone 14 Pro Max (20%) © NextPit Bild 10B: Samsung Galaxy S22 Ultra (10%) © NextPit Bild 10C: Google Pixel 7 Pro (44%) © NextPit Bild 10D: Xiaomi 12S Ultra (25%) © NextPit

Szene 11: Nacht, Hauptkamera

Obwohl alle Smartphones in dieser Szene ziemlich gut abgeschnitten haben, erhielten die Smartphones von Xiaomi und Apple die meisten Stimmen. Das Xiaomi 12S Ultra stach wieder einmal hervor, denn es zeigte eine gute Balance zwischen Kontrast und Helligkeit. Hier lagen Samsung und Google nach den Präferenzen unserer Leser:innen weit zurück.

1. Platz: Xiaomi 12S Ultra

2. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

3. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

4. Platz: Google Pixel 7 Pro

Bild 11A: Google Pixel 7 Pro (9%) © NextPit Bild 11B: Apple iPhone 14 Pro Max (33%) © NextPit Bild 11C: Xiaomi 12S Ultra (45%) © NextPit Bild 11D: Samsung Galaxy S22 Ultra (13%) © NextPit

Szene 12: Nacht, Ultraweitwinkel

Und bei der größten Herausforderung dieses Blindtests landete unser Champion diesmal auf dem letzten Platz. Die Bilder wurden bei Nacht mit der Ultraweitwinkel-Kamera aufgenommen, was die Bildqualität im Vergleich zur Hauptkamera schon erheblich mindert. Die Linsen des iPhone 14 Pro Max waren jedoch in der Lage, mehr Licht einzufangen und in Verbindung mit der Software ein Bild zu erstellen, das die Details beibehält, ohne zu viel Schärfe zu verlieren.

1. Platz: Apple iPhone 14 Pro Max

2. Platz: Google Pixel 7 Pro

3. Platz: Samsung Galaxy S22 Ultra

4. Platz: Xiaomi 12S Ultra

Bild 12A: Samsung Galaxy S22 Ultra (2%) © NextPit Bild 12B: Google Pixel 7 Pro (6%) © NextPit Bild 12C: Xiaomi 12S Ultra (1%) © NextPit Bild 12D: Apple iPhone 14 Pro Max (91%) © NextPit

Damit ist unser letzter Kamera-Blindtest des Jahres 2022 beendet! Natürlich berücksichtigt das Ergebnis dieses Tests die kollektive Meinung der NextPit-Community, aber ich bin neugierig, ob es auch im einzelnen Euer Votum widerspiegelt: War das Xiaomi 12S Ultra auch Euer Favorit?

Wenn Ihr wissen wollt, welches Smartphone sich in der NextPit-Redaktion als bestes Kamera-Smartphone durchgesetzt hat, findet Ihr die Auflösung in unserem Artikel über die besten Kamera-Smartphones im Jahr 2022.