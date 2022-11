Das Huawei Mate 50 Pro ist laut DXOMARK das beste Kamera-Smartphone

Man kann von dem Urteil der französischen Kameraexperten DXOMARK halten was man will, die Tests in Sachen Smartphone-Kameras sind generell sehr umfangreich und haben ein gewisses Gewicht in der Branche. Nun hat doch das jüngst hierzulande präsentierte Huawei Mate 50 Pro nicht nur uns in unserem ersten Hands-on in Sachen Kamera überzeugt, sondern die Freunde von DXOMARK ebenfalls. Doch das es tatsächlich das Google Pixel 7 Pro von seinem ersten Platz verdrängt, überrascht dann auch uns.

Huawei Mate 50 Pro auf Platz 1 bei DXOMARK

XMAGE-Kamera besser als die des Google Pixel 7 Pro

Mate 50 Pro lässt sogar das Apple iPhone 14 Pro Max hinter sich