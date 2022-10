Huawei Mate 50 Pro im Hands-on: variable Blende statt Google-Dienste

Vorläufiges Urteil

Das Huawei Mate 50 Pro begeistert durch seine besonders potente Ausstattung. / © NextPit

Nun ist das Huawei Mate 50 Pro ab sofort in Schwarz und Silber für 1.199 Euro auch in Europa und somit auch hierzulande erhältlich. Natürlich habe ich vor Ort in Eurem Auftrag die Frage gestellt, warum sich denn Huawei angesichts der fehlenden Google Mobile Services nicht ein wenig preiswerter als die Konkurrenz positioniert. Die Antwort war ziemlich einfach: Zum einen kostet die R&D-Arbeit an Innovationen wie der variablen Blende ein paar Yuan, und weiterhin sieht man dank der Huawei AppGallery keinerlei Nachteile gegen über anderen Android-Produkten.

Und in der Tat kann ich diese Argumentation durchaus nachvollziehen. Manch einer wünscht sich sogar ein solches Smartphone, um der Schnüffelnase von Google zu entgehen. Und in Sachen Smartphone-Kamera war das Unternehmen schon immer marktführend. Auch technisch steht man mit Ausnahme des 5G-Supports ganz oben auf dem Treppchen. Sowohl der Prozessor, die Ladetechnologie und auch die Display-Qualität sind dem ersten Eindruck weit vorne mit dabei. Müssen wir am Ende vielleicht nach drei Jahren US-Embargo anfangen umzudenken?

Wir empfehlen das Huawei Mate 50 Pro wenn in Silber. / © NextPit

Was ist Eure Meinung zu den ersten Testfotos? Und was denkt Ihr über ein Flaggschiff-Smartphone ohne Google-Dienste – yay or nay?