Saugroboter testen & behalten: Werde 1 von 3 Roborock-Lesertestern!

Und das Beste am Lesertest: Alle Teilnehmer dürfen als Dankeschön für's erfolgreiche Mitmachen den Saugroboter im Wert von 769,99 Euro anschließend behalten!

Was kann der Roborock Q7 Max+?

Unsere Kollegin Camila hat den Saugwischroboter im Juni bereits ausgiebig getestet. Den ausführlichen Test des Roborock Q7 Max+ findet Ihr hier. Wollt Ihr Euch für Euren eigenen Lesertest nicht beeinflussen lassen, dann lest Ihr aber vielleicht besser nur hier weiter und werft einen Blick auf die technischen Eckdaten.

Der Roborock Q7+ Max bietet eine Saugleistung von 4200 Pa, der Staubtank fasst 470 ml. Nach dem Saugvorgang wird der Staubtank in der Station in einen 2,5 l großen Staubbeutel entleert. Laut Hersteller kommt Ihr so bis zu sieben Wochen ohne Entleeren durch – je nachdem, wie viel Dreck Ihr macht natürlich.

Der Roborock Q7 Max setzt auf eine LiDAR-Navigation. / © NextPit

Dann gibt's natürlich noch die Wischfunktion. Der 350-ml-Wassertank benetzt den Wischmopp, der beim Reinigen mit bis zu 300 Gramm Flecken entfernt. Es fahrent sozusagen immer drei Tafeln Schokolade mit.

Roborock verspricht, dass der Q7 Max+ bis zu 180 Minuten lang reinigen kann – das soll für bis zu 240 m2 große Wohnungen reichen.

Bei der Navigation setzt der Roborock Q7 Max+ auf eine LiDAR-Navigation. Der Vorteil hier ist, dass sich der Saugroboter damit auch im Dunkeln zurechtfindet und so beispielsweise auch im Winter früh morgens oder abends reinigen kann. In der Roborock-App findet Ihr eine 3D-Karte, auf der Ihr virtuelle Sperrzonen einrichten oder Reinigungsroutinen für bestimmte Bereiche anlegen könnt. Eine Sprachsteuerung per Siri, Alexa und Google Assistant ist ebenfalls möglich.

Dank Absaugstation braucht der Roborock Q7 Max+ wenig Aufmerksamkeit. Die Station entleert den Saugroboter nach dem Putzen automatisch. / © NextPit

Wie seid Ihr beim Lesertest dabei?

Mitmachen ist ganz einfach! Schreibt einfach einen Kommentar unter diesen Artikel, wieso Ihr den Roborock Q7 Max+ testen möchtet. Dabei interessiert uns besonders:

Was sind die größten Herausforderungen, denen sich der Roborock Q7 Max+ bei Euch stellen muss – von langhaarigen Haustieren über krümelnde Kinder bis hin zu etwaigen Kochunfällen?

Habt ihr schon einen Saugroboter im Einsatz – und wenn ja welchen?

Die Bewerbungsphase läuft bis einschließlich 30. Oktober um 23:59 Uhr. Also ran an die Tasten, und seid bei unserem Lesertest dabei!

Wie funktioniert der Lesertest?

Wurdet Ihr als Lesertester ausgewählt, dann schickt Euch NextPit kostenlos einen nagelneuen Roborock Q7 Max+ zu. Der Staubsaugerroboter trifft bei Euch in der Kalenderwoche 44 ein – also bis zum 05. November. Anschließend habt Ihr zwei Wochen Zeit, den Sauger in Eurem Alltag auf Herz und Nieren zu testen.

Und das beste zum Schluss: Teilt Ihr bis spätestens 20. November Eure Erfahrungen mit dem Roborock Q7 Max+ im Forum mit der NextPit-Community, dann dürft Ihr als Dankeschön das Saugroboter behalten. Ihr bekommt dazu von uns jeweils sieben Aufgaben, für die es im NextPit-Forum dann eigene Forenthreads gibt.

Ihr seid nicht beim User-Test dabei, aber neugierig auf die Eindrücke der NextPit-Community zum Roborock Q7 Max+? Dann schaut auf jeden Fall in diesen Artikel rein, den wir für Euch zeitnah mit den Forenthreads für die Testaufgaben aktualisieren werden.

Bitte beachtet, dass für diese Aktion unsere Teilnahmebedingungen gelten und MitarbeiterInnen der NextPit GmbH sowie ihre Angehörigen von der Teilnahme ausgeschlossen sind.