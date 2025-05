Wenn Ihr an Kompaktwagen denkt, kommt Euch bestimmt sofort der VW Golf in den Kopf, oder? Aber hey, es gibt eine elegnte Alternative, die in Deutschland bisher eher unter dem Radar lief: den DS N°4! Und jetzt kommt er mit einem Facelift sogar als E-Auto zu den DS-Händlern.

Während der Golf bei VW das Aushängeschild ist, hat Opel seinen Astra. Aber im Stellantis-Konzern, zu dem Opel gehört, gibt es mit DS noch eine schicke Premium-Marke aus Frankreich. Genau da geht bald der neue DS N°4 (gesprochen: Nummer Vier) an den Start – auch als rein elektrisches Modell (BEV). Entwickelt wurde der 4,40 Meter lange Flitzer in Frankreich, gebaut wird er aber in Rüsselsheim bei Opel. Trotzdem hat er sein ganz eigenes Design, sowohl außen als auch innen.

DS N°4: Jetzt auch elektrisch unterwegs

Verglichen mit seinem Vorgänger, dem DS 4, hat sich einiges getan. Vor allem an der Front gibt’s spannende Neuerungen: Ein durchgehender Leuchtstreifen über die gesamte Breite, der passend zu den markanten Tagfahrlichtern an den Seiten permanent strahlt. Das DS-Logo in der Mitte? Natürlich auch beleuchtet! Hinten erwarten Euch sportliche LED-Rückleuchten und – wie beim von uns schon ausgeckeckten DS N°8 – der schicke „DS Automobiles“-Schriftzug.

Innen geht’s genauso stylisch weiter. Ein digitales 10,25-Zoll-Fahrerdisplay hinterm Lenkrad, dessen Design vom Topmodell DS N°8 inspiriert ist. Dazu ein 10-Zoll-Touchscreen in der Mittelkonsole, optional ein Head-up-Display. Und Schaltwippen hinter dem Lenkrad gibt es auch. Damit könnt Ihr die Energierückgewinnung beim Bremsen in drei Stufen anpassen (D/B/B+).

Was kann der elektrische DS N°4?

Angetrieben wird der DS N°4 E-Tense von einem Elektromotor an der Vorderachse mit 156 kW (213 PS). Die Batterie fasst rund 58 kWh und soll laut WLTP-Norm bis zu 450 Kilometer Reichweite bieten – auf der Autobahn eher 100 bis 150 Kilometer weniger. Beim Laden ist leider bei 120 kW schon Schluss. Aber keine Sorge: Damit dauert es von 20 auf 80 Prozent dennoch nur rund 30 Minuten an einer Schnellladesäule. An der Wallbox oder an einer normalen Ladesäule sind maximal 11 kW drin. Und falls Ihr externe Geräte über das Auto aufladen wollt – Vehicle-to-Load (V2L) ist per Adapter verfügbar.

Typische Kompaktwagen-Maße werden am Heck des DS N°4 deutlich. / © DS Automobiles

Neben dem Elektro-Modell gibt’s den DS N°4 auch als Plug-in-Hybrid (PHEV) mit 165 kW (225 PS) und einer 15-kWh-Batterie, die Euch bis zu 81 Kilometer rein elektrisch fahren lässt. Geladen wird das PHEV-Modell serienmäßig allerdings nur mit 3,7 kW, oder gegen Aufpreis mit 7,4 kW für kürzere Ladezeiten. Von 0 auf 100 km/h sprintet dieses Auto laut Hersteller in 7,1 Sekunden. Wer lieber einen klassischen Verbrenner möchte: Es gibt auch eine Mild-Hybrid-Variante mit 107 kW (145 PS).

Wann könnt Ihr ihn Euch anschauen?

Ab Mitte September steht der DS N°4 in den DS Stores für Euch bereit. Ab Juni könnt Ihr ihn bereits bestellen. Der Preis für das Basismodell des E-Autos wird wohl zwischen 40.000 und 45.000 Euro starten. Es gibt zwei Ausstattungspakete: Pallas und Étoile – plus optionale Pakete für noch mehr Individualisierung. Standard sind 19-Zoll-Felgen, das PHEV-Modell könnt Ihr auch mit 20-Zoll-Felgen bekommen.