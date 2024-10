Wer nach einem der besten Saugroboter mit Wischfunktion sucht, kommt nicht an Modellen von Roborock vorbei. Der renommierte Hersteller bietet mit den S8- und Qrevo-Reihen zahlreiche Staubsaugerroboter zu unterschiedlichen Preise an. Die Produktreihen unterscheiden sich in der technischen Zusammensetzung und den Funktionen der Servicestationen. In diesem Artikel erklärt Euch nextpit, wo die Unterschiede zwischen den Saugroboter-Serien von Roborock liegen und welche Modelle die besten sind.

Die besten Saugroboter von Roborock im Vergleich

Testsieger: Roborock S8 MaxV Ultra

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist ein hochwertiger Roboter mit einer sehr schicken Basisstation. / © nextpit

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist der beste Saugroboter von Roborock, den es auf dem Markt gibt. Noch spektakulärer sind die technischen Neuerungen, die Roborock in den neuen High-End-Saugroboter verpackt. Ein Bürstenarm, und ein Mini-Mopp in Fahrtrichtung rechts, der der vibrierenden Wischplatte, insbesondere bei der Ecken-Reinigung unter die Arme greift.

Ausführlicher Testbericht des Roborock S8 MaxV Ultra

Die LiDAR-Navigation ist makellos. Zusätzlich hat der S8 MaxV Ultra eine RGB-Kamera, wodurch Ihr den Saugroboter dank der Überwachungskamera-Funktion in Euren vier Wänden patrouillieren lassen könnt. Auch die Station hat ordentlich was zu bieten: Die Wisch-Ausrüstung wird nach der Reinigung mit 60 Grad heißem Wasser gründlich durchgespült und anschließend mit 60-Grad-Heißluft getrocknet. Noch dazu gibt es im Fach neben dem Staubbeutel einen Behälter für Putzmittel.

Erfreulich ist, dass Roborock für diesen Saug- und Wischroboter unerwarteterweise den Preis zum Vorjahres-Top-Modell nicht erhöht hat. Der Roborock S8 MaxV Ultra kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.499 Euro

Testsieger-Alternative: Roborock Qrevo Slim

Beim Roborock Qrevo Slim ist alles kompakter. Kleiner Roboter und eine vergleichsweise kleine Basisstation. / © nextpit

Der Roborock Qrevo Slim gehört zu den einzigartigsten Saugrobotern auf dem Markt. Kein Saug- und Wischroboter hat die technische Zusammenstellung wie dieser Staubsauger. Roborock verbaut eine erweiterbare Seitenbürste und ein ausfahrbares Wischpad. Das Spektakulärste ist die flache Bauweise. Denn: Roborock verzichtet auf den klassischen Navigations-Turm. Die Navigation ist dank des neuen “StarSight”-Systems verdammt gut, erschreckend gut.

Ausführlicher Testbericht des Roborock Qrevo Slim

Dass der Sauger bei der Saug- und Wischleistung ebenfalls einen fabelhaften Eindruck hinterlässt, rückt dabei fast schon in Vergessenheit. Abgerundet wird das eindrucksvolle Gesamtpaket durch eine vergleichsweise kompakte Basisstation, die den Staub absaugt und die Wischausrüstung reinigt.

Einziger Makel bei diesem Gerät ist die fehlende Putzmittelzufuhr. Aber: dieses könnt Ihr manuell in den Frischwassertank hinzugeben. Der Roborock Qrevo Slim kostet nach unverbindlicher Preisempfehlung 1.299 Euro.

Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis: Roborock Qrevo Plus

Der Roboter und die Station sind verglichen mit anderen Modellen kompakt. / © nextpit

Sucht Ihr nach dem besten Roborock-Saugroboter für unter 1.000 Euro, empfehlen wir Euch den Qrevo Plus. In der Praxis zeigt das Modell erstaunlicherweise kaum Schwächen. Überraschende deshalb, weil der Saug-Wischer nach unverbindlicher Preisempfehlung 749 Euro kostet. Der Roborock Qrevo Plus ist gerade einmal 9,65 cm hoch und hat einen schwenkbaren Wischmopp.

Ausführlicher Testbericht des Roborock Qrevo Plus

Hinzu kommt, dass die Roborock-App zahlreiche Funktionen für diesen Roboter parat hält, die sonst nur die besten Saugroboter mit Wischfunktion bieten. Der Roboter ist in der Lage, entlang der Bodenverlegerichtung zu fahren. Darüber hinaus klappt die Teppicherkennung einwandfrei. In der Praxis erkennt das Gerät sogar Kurzflorteppiche. Insgesamt bietet der Roborock Qrevo Plus für den genannten Preis fast schon zu viel, um wahr zu sein.

Roborock-Saugroboter der S-Serie im Überblick

Saugroboter der Roborock-S-Serie gehören zu den besten Saugrobotern, die es auf dem Markt gibt. Klar, die Geräte haben dementsprechend auch ein entsprechend hohes Preisschild. Roborock-S-Roboter bieten das beste Saugergebnis und lassen keine Wünsche beim Wischvorgang offen. Das Besondere hierbei ist, dass anders als die meisten anderen Top-Sauger bei S-Saugrobotern eine Wischplatte zum Einsatz kommt.

Die Servicestationen dieser Roboter sind nicht besonders hoch, dafür aber breiter als die der Konkurrenz. Ihr müsst auf keine Reinigungsfunktionen verzichten. Noch dazu gibt es seit dem Roborock S8 MaxV Ultra eine automatisierte Putzmittel-Zufuhr. Für gewöhnlich zahlt Ihr für diese Saugroboter weit über 1.000 Euro. Leider sind Roboter dieser Reihe recht preisstabil, Angebote sind hier wirklich Mangelware.

Getestete Roborock-Saugroboter der S-Reihe im Überblick

Roborock-Saugroboter der Qrevo-Serie im Überblick

Die Qrevo-Reihe von Roborock enthält günstigere Alternativen, die dennoch einige technische Besonderheiten bieten. Diese Saugroboter haben außerdem für gewöhnlich eine geringere Saugkraft als die Geräte der S8-Reihe. Um mit Qrevo-Robotern an die Leistung der S8-Geräte heranzukommen, empfehlen wir diese Tipps, wie Ihr das Reinigungsergebnis Eures Saugroboters verbessert.

Anders als die S8-Serie verbaut Roborock bei Saugrobotern der Qrevo-Reihe rotierende Wischpads. Hinzu kommen technische Besonderheiten wie ausfahrbare Wischpads, damit Ecken und schwer erreichbare Stellen geschrubbt werden. Nicht untypisch für diese Staubsauger ist schließlich die flache Bauweise und die kompakten Basisstationen.

Ein entscheidender Vorteil, den Qrevo-Saugroboter gegenüber S-Saugrobotern genießen, ist der Preis. Die meisten Sauger gibt es für unter 1.000 Euro. Außerdem findet Ihr diese Modelle häufiger reduziert.

Getestete Roborock-Saugroboter der Qrevo-Reihe im Überblick

Welcher Roborock-Saugroboter spricht Euch am ehesten an? Und wie sind Eure Erfahrungen mit Roborock-Produkten? Teilt es uns in den Kommentaren mit!

