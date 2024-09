Das Design der All-in-One-Dockingstation ist äußerst elegant und orientiert sich an der Basis des X40 Ultra (Test) . Das Dock misst 34 × 45,7 × 59,1 cm. Unter der aufklappbaren Haube stecken ein 4,5-Liter-Frischwassertank und ein Schmutzwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von vier Litern. An der Vorderseite gibt es schließlich hinter der geriffelten Abdeckung einen Putzmittelbehälter und einen 3,2-Liter-Staubbeutel.

Der Dreame L40 Ultra sieht so aus wie der X40 Ultra. Der Saugroboter erhält ein modernes Design und wird die Ästhetik Eurer Wohn-Einrichtung in keiner Weise ruinieren. In der Station stecken zwei Wasserbehälter. Hinter der goldenen Abdeckung verbirgt sich ein Staubbeutel und ein Behälter mit Putzmittel.

Die Dreame-Home-App bietet Unmengen an Anpassungsmöglichkeiten, sodass wir gar nicht wissen, wo wir überhaupt anfangen sollen. Starten wir beim Hauptmenü. Hier stellt Ihr die Reinigung ein. Ihr habt die Wahl zwischen fünf Saugstufen (wenn der Saugroboter nur saugen soll, ansonsten ist die Wahl auf vier Stufen begrenzt) und satten 32 Stufen der Wasserdurchflussraten – also mit anderen Worten, wie stark die Wischausrüstung beim Wischen befeuchtet werden soll.

Saug- und Wischleistung im Test

Der Dreame L40 Ultra ist durch und durch ein leistungsstarker Saugroboter. Die Saugleistung ist geringer als beim Vorgänger-Modell, zeigt in der Praxis aber nicht den Hauch eines Makels.

Gefällt:

Automatische Putzmittelzufuhr

Hervorragende Saugleistung

Wischleistung überzeugt auch bei eingetrockneten Flecken

Irre Akkulaufzeit

Vergleichweise leise im Betrieb

Gefällt nicht:

–

Die Saugleistung des neuen Dreame-Saugroboters ist bemerkenswert. Welche Unreinheiten das Gerät aufsaugen soll, ist dabei nicht von Belangen. Der Dreame L40 Ultra saugt im Alltag erstklassig. Ähnlich sieht es in Ecken und schwer erreichbaren Flächen aus. Hier kommt die erweiterbare Seitenbürste zum Einsatz. Diese fährt der Roboter intuitiv aus. In der App könnt Ihr die Häufigkeit der Erweiterung justieren.

Testvolumen (g) Ansaugvolumen (g) Effizienz (%) Haferflocken (Fliesen) 10 g 9,9 g 99 % Sand (Fliesen) 10 g 9,9 g 99 % Sand (Teppich) 10 g 9,8 g 98 %

Der neue Dreame-Saugroboter eignet sich bestens für Haushalte mit Vierbeinern. Der L40 Ultra saugt Tierhaare nämlich problemlos ein. Von verhedderten Haaren in der Hauptbürste fehlt jede Spur. Reicht Euch die Leistung nicht, empfehlen wir Euch einen Blick in unseren Beitrag mit Tipps und Tricks, um die Reinigungsleistung Eures Saugroboters zu verbessern.

Die Teppichreinigung ist nicht minder beeindruckend. Wie schon erwähnt, integriert Dreame beim X40 Ultra in der App die Funktion “Intensive Teppichreinigung”, damit der Roboter das Fahrtempo auf Teppichen verlangsamt. Zusätzlich könnt Ihr festlegen, dass der Saugroboter Teppiche als Erstes saugen soll.

Der Dreame L40 Ultra ist ein hochmoderner Saugroboter. © nextpit Die Wischleistung ist hervorragend. © nextpit

Eure Vorleger werden dabei nie in Mitleidenschaft gezogen. Kurios ist, dass der Roboter Teppiche nicht meidet, sondern einfach durchfährt. In der Karte sieht es so aus, als hätte der Roboter den gesamten Teppich gewischt. Allerdings hebt der Roboter die Wischmopps um 10,5 cm an, während der Dreame-Sauger seine Runden auf dem Teppich dreht. Optional gibt es die Einstellungsmöglichkeit, die Wischpads in der Station abzusetzen, wenn das Gerät nur saugen soll.

Das Wischergebnis lässt keine Wünsche offen. Frische Flecken sind kein Problem. Besonders ist dabei, dass Ihr nicht auf die höchste Wasserdurchflussrate zurückgreifen müsst. In der Praxis reicht Stufe 20, um selbst leicht eingetrocknete Flecken ohne große Mühe wegzuwischen. Solltet Ihr einen echten Härtefall haben, könnt Ihr auf Stufe 32 zurückgreifen.

Die Navigation des Saugroboters ist spitzenmäßig. © nextpit Der Saugroboter zeigt im Test keine Schwächen. © nextpit

Ist die Putz-Tour beendet oder legt das Gerät einen Zwischenstopp in der Station ein, kümmert sich die Dockingstation um die Reinigung mit 65 Grad heißem Wasser und Heißluft-Trocknung der Wischausrüstung. Im selben Zug saugt die Basis den Staub ab. Die restliche Trocknungsdauer verrät Euch die App im Startmenü im Bereich der Stationsfunktionen.

Für die Navigation sind eine sogenannte Fünf-Kanal-Farbsensortechnologie und eine RGB-Kamera zuständig. Im gesamten Testzeitraum müssen wir dem Roboter nicht unter die Arme greifen, um aus einer aussichtslosen Situation zu gelangen. Im Gegenteil: Der L40 Ultra behält immer die Orientierung und erkennt selbst neue Hindernisse ohne Mühe. Diese umkurvt der Putzteufel zudem kontaktlos. Zusätzlich zeigt der smarte Sauger erkannte Gegenstände in der App an. Um dem Roboter weitere Hilfestellung zu geben, könnt Ihr im Grundriss Möbel hinzufügen.

Wie schon der X40 Ultra, hat auch der L40 Ultra eine verrückte Akkulaufzeit. Die App bietet fünf Saugstufen an, wenn das Gerät nur saugen soll. Soll der intelligente Staubsauger gleichzeitig saugen und wischen, stehen Euch lediglich vier Saugstufen zur Verfügung. Der L40 Ultra verliert nach 30-minütigem Saugen und Wischen nur 19 Prozent seines Akkus. Nachdem der L40 Ultra 30 Minuten auf der höchsten Stufe saugt und anschließend eine halbe Stunde wischt, stehen noch 61 Prozent auf dem Tacho.