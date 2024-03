Roborock Q Revo MaxV im Test: Kein Saugroboter wischt Ecken gründlicher

Roborock verbaut im Q Revo MaxV einen ausfahrbaren Wischmopp für eine gründlichere Eckenreinigung. Auf dem Papier verspricht der neue Roborock-Saugroboter noch viel mehr: eine Saugkraft von 7.000 Pa, eine vollautomatisierte Heißwasser-Station und einen intelligenten Sprachassistenten. Und in der Praxis? Stürzen wir uns in den ausführlichen nextpit-Test und finden heraus, wie dieser Saugroboter mit Wischfunktion in der Praxis abschneidet.

Design und App

Der Roborock Q Revo MaxV hat eine hochwertige Basisstation und eine mit zahlreichen Funktionen vollgestopfte App. Der Saugroboter zeigt schnell, dass er sich problemlos ohne Eure Eingriffe in der Wohnung zurechtfindet. Die Roborock-App überzeugte bereits im Test der S8-Reihe, gilt das auch für den Funktionsumfang der Q-Reihe?

Gefällt:

Basis ist dank des geriffelten Designs ein echter Hingucker

Ausfahrbarer Wischmopp

Gefällt nicht:

Kein Putzmittel in der Station

Bloß eine Seitenbürste und nicht abnehmbar

Der Roborock Q Revo MaxV ist das neueste Top-Modell der Roborock-Q-Reihe. Im Lieferumfang des Premium-Staubsaugerroboters gibt es neben dem Putzbot besonders in die Höhe und nicht breite gezogene Basisstation. Die Dockingstation misst 34 × 48,7 × 52,1 cm und ist durch das edle Design ein echter Hingucker. In der Station stecken zwei Wassertanks: ein 4-L-Frischwassertank und ein 3,5-L-Tank für Schmutzwasser. Platz für Putzmittel beinhaltet die Multifunktionsstation des Q Revo MaxV nicht, das ist dem Roborock S8 MaxV Ultra (zum Hands-On) vorbehalten. Ein 2,7-L-Staubbeutel versteckt sich ebenfalls in der Station – diesen findet Ihr in hinter der Abdeckung am unteren Ende der Vorderseite.

Nachdem Ihr die Absaugstation an den Strom angeschlossen habt, geht es an den Roboter. Hier ist der Arbeitsaufwand gering, lediglich die Wischpads müsst Ihr in den Saug- und Wischroboter setzen. Die Seitenbürste ist dagegen fest am Roboter verschraubt. Warum das ein Nachteil ist, erfahrt Ihr im kommenden Abschnitt. Beim Einsetzen des rechten Wischmopps werdet Ihr sehen, dass der Roboter eine Freifläche an dieser Stelle hat. Roborock verbaut am Roboter einen ausfahrbaren Wischmopp.

Der Roborock Q Revo MaxV hat einen ausfahrbaren Wischmopp. Außerdem werdet Ihr auf der Rückseite eine fest angebrachte Seitenbürste finden. / © nextpit

Sobald Ihr die Einzelteile in den Saugroboter gesetzt habt, geht’s an die Software-Unterstützung in Form der Roborock-App. Ihr meldet Euch mit Eurer E-Mail an und verbindet Euch mit dem WLAN. Um den Prozess zu beschleunigen, könnt Ihr den QR-Code unter der Haube scannen. Ist auch das geschafft, steht endlich das Mapping des Putzbots an. Bei der schnellen Kartierung gibt der Q Revo MaxV einen tollen ersten Vorgeschmack, wie gut die LiDAR-basierte Navigation des Saugroboters ist.

Roborock ist und bleibt der Primus, wenn es um Navigation geht. Der Q Revo MaxV findet sich bestens in Euren vier Wänden zurecht. / © nextpit

Der Robo-Sauger fährt beim Mapping gegen keine Möbel. Im Gegenteil – der Roborock-Saugroboter umkurvt elegant alle Hindernisse, die wir ihm vor die Linse legen. Durch das Kartierungssystem für mehrgeschossige Wohnungen, wird der Q Revo MaxV selbst Eure mehrstöckige 250-m2-Nobelbutze am Potsdamer Jungfernsee vollständig scannen.

Das Ergebnis der Kartierung seht Ihr im Anschluss in der übersichtlichen Roborock-App. Genauso wie der Roborock S8 Pro Ultra im Test, erkennt auch der Q Revo MaxV um welche Art Hindernis es sich handelt und zeigt Euch diese in der App an.

Die Roborock-App hat eine so riesige Einstellungsvielfalt, dass Ihr schnell mal den Überblick verliert, was die Software überhaupt alles kann – aber alles der Reihe nach. Nach dem Wohnungs-Scan könnt Ihr im unwahrscheinlichen Fall einer fehlerhaften Kartierung, den Grundriss nachbearbeiten. Im gleichen Prozess legt Ihr für den Staubsaugerroboter Sperrzonen fest, um Eure liebsten Möbel keiner Gefahr auszusetzen.

Die Roborock-App zeigt Euch laufend die Live-Position des Roboters. Darüber hinaus könnt Ihr Einstellungen für die Teppichreinigung vornehmen. / © nextpit

Wollt Ihr es besonders organisiert habe, könnt Ihr die Reinigung des Q Revo MaxV planen. Hier bestimmt Ihr die Tage und die Uhrzeit, in der der Saugroboter saugen und, oder schrubben soll. Zusätzlich legt Ihr die Saugkraft und die Wasserdurchflussrate für diese Putz-Touren fest. In den weiteren Einstellungen wählt Ihr Einstellungen zum Wischprozess und der Teppichreinigung aus. Seid Ihr es leid ständig Euer Smartphone zu zücken, um den Putzbot loszuschicken, bietet sich Euch die Option, den Roborock Q Revo MaxV über Eure Apple Watch zu steuern.