Roborock S8 MaxV Ultra im Hands-on: Testsieger-Kandidat für 2024

Der Roborock S8 MaxV Ultra ist eigentlich ein Saugroboter, den es gefühlt gar nicht geben dürfte. Schließlich hat Roborock ja bereits den 1.499 Euro teuren S8 Pro Ultra im Rennen, der im Test mit 4,5 Sternen nur hauchdünn am ersten Platz unserer Saugroboter-Bestenliste vorbeigeschrammt ist. Aber was kann der S8 MaxV Ultra denn überhaupt noch besser? nextpit hat in Las Vegas einen Blick auf das neue Top-Modell geworfen.

Saugroboter und Station

Auf den ersten Blick sieht der Roborock S8 MaxV Ultra dem Pro-Ultra-Modell ziemlich ähnlich. Er ist rund, hat auf der Oberseite einen Turm für die Lasernavigation und auf der Vorderseite ein kleines Fensterchen, hinter dem eine Tiefenkamera sitzt, die mit Hilfe von strukturiertem Licht die Umgebung erfasst. Wer genau hinsieht, erkennt hier aber auch die Linse der RGB-Kamera.

Jetzt wisst Ihr auch wofür das "V" in MaxV steht – für Vision. Die RGB-Kamera dient nämlich einerseits dazu, dass der S8 MaxV Ultra seine Umgebung besser verstehen kann. Reactive AI 2.0 nennt Roborock dieses Computer-Vision-System, das sogar Haustiere und ihre Futterplätze erkennen soll. Der Saugroboter soll dann beispielsweise Eure Katze beim Reinigen meiden und möglichst wenig mit Lärm belästigen – und rund um die Futternäpfe extragründlich saubermachen.

Außerdem verwandelt die RGB-Kamera den S8 MaxV Ultra auch in eine fahrende Überwachungskamera. Wenn Ihr das nicht wollt, bietet Roborock auch den S8 Max Ultra an, der sich unter anderem die RGB-Kamera spart.

Die Absaugstation des Roborock S8 MaxV Ultra bietet einen integrierten Staubtank – und eine Kartusche, aus der dem Wischwasser automatisch Reinigungsmittel zugesetzt werden kann. / © nextpit

Was fällt noch auf am S8 MaxV Ultra? Die Bauhöhe ist mit 10,3 gegenüber 9,65 cm ein Stückchen höher als bei den anderen Ultra-Modellen. Das liegt nicht etwa an geländegängigeren Reifen, sondern am Laser-Turm auf der Oberseite. Hier verbaut Roborock nämlich unter anderem auch die Technologie für die lokal ablaufende Sprachsteuerung. Getriggert von einem "Hello Rocky" könnt Ihr den Saugroboter dann per Sprache auf Reinigungstour schicken.

Bevor wir den Roborock S8 MaxV Ultra umdrehen, noch ein Blick auf die Station – beziehungsweise die Stationen. Es gibt den Saugroboter nämlich in zwei verschiedenen Varianten: Standard und "with Refill and Drainage System". Die Standard-Station ist ähnlich groß wie die des S8 Pro Ultra und hat ebenfalls zwei Tanks für sauberes und schmutziges Wischwasser sowie einen Staubbeutel, in den der Schmutz aus dem Saugroboter abgesaugt wird.

Die Station für den Roborock S8 MaxV Ultra, die ohne Wassertank auskommt (vorne), ist nur etwa 30 cm hoch. Die Tanks machen die andere Station deutlich höher (hinten). / © nextpit

Die Station der zweiten Variante ist mit 30 cm deutlich flacher – hier fehlen nämlich die Wassertanks. Stattdessen hängt Ihr die Station wie eine Spülmaschine an Frischwasser- und Abwasserleitung in Eurer Küche und müsst nie wieder Tanks auffüllen und ausleeren. Leider wurde diese Variante bislang ebensowenig offiziell für Deutschland bestätigt wie das Vorhandensein eines Aquastop. Aber wenn er mal kommt, dann fehlt nur noch eine vollintegrierbare Variante inklusive Mini-Garage für die Küche, die sich mit austauschbarer Möbelfront unsichtbar unter die Spüle integrieren lässt.

Man darf ja noch träumen, oder?