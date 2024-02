Narwal Freo X Ultra im Test: Geheimtipp für den besten Saugroboter 2024?

Ist das das Ende des Saugroboter-Dreikampfs? Narwal bringt mit dem Freo X Ultra nun sein 8.200 Pa starkes Schwergewicht in den Handel. Dabei verspricht Narwal nicht weniger als den "ersten Saugroboter mit einer Anti-Verhedderungstechnologie" – sind verhedderte Tierhaare in der Walzenbürste also Geschichte? Lest im ausführlichen Saugroboter-Test von nextpit, ob der Narwal Freo X Ultra in den Saugroboter-Olymp aufsteigt und die Saugroboter von Roborock , Dreame, Ecovacs zur Kapitulation zwingt!

Wirklich keine Tierhaare in der Walzenbürste verheddert

Platz für Reinigungsmittel in der Station

Design und Einrichtung

Narwal schließt an den Standard-Freo an und nimmt nur wenige Änderungen beim Design vor. Statt einer aufklappbaren Haube gibt es jetzt eine abnehmbare Abdeckung auf der Oberseite. Die Reinigungsstation des Freo X Ultra sieht der Basis des Freo allerdings zum Verwechseln ähnlich. Die Freo-App dagegen hat ein optisches Facelift erhalten.

Gefällt:

Schicke Reinigungsstation

Übersichtliche Softwareunterstützung

Zwei Seitenbürsten

Gefällt nicht:

Einweg-Staubbeutel langfristig teuer

Abdeckung ist kratzeranfällig

Am Design des Saugroboters hat Narwal wenig verändert. Die Haube, unter der sich der QR-Code für die App befindet, ist jetzt ein abnehmbarer Deckel anstelle einer Klappe. Der Blick unter die Haube offenbart allerdings keine Neuerungen – hier gibt es wieder einen 1-L-Staubbehälter. Optional könnt Ihr einen der drei im Lieferumfang enthaltenen 1-L-Einweg-Staubbeutel in den Saugroboter setzen.

Narwal bietet Euch für den Freo X Ultra einen herkömmlichen Staubbehälter und einen Einweg-Staubbehälter. / © nextpit

Oben sitzt der altbekannte LiDAR-Turm. Vorn und an den Seiten verbaut Narwal Laser für die Navigation. Bei den Farben habt Ihr keine große Auswahl – Narwal verkauft den Saugroboter mit Wischfunktion nur in Weiß.

Die Steuerung und Bedienung der Putzhilfe klappt über die Narwal-Freo-App. Der Einrichtungs-Prozess kostet Euch zwei bis drei Minuten – maximal fünf, wenn Ihr Euer WLAN-Passwort nicht zur Hand habt. Das Einrichten der WLAN-Verbindung klappt per Bluetooth. Wie üblich, steht dann als Erstes das Mapping ganz oben auf der Liste. Für unsere 48-m2-Testfläche, die aus zwei Räumen besteht, benötigt der Saug- und Wischroboter 15 Minuten.

Die Kartierung klappt im Test wunderbar. Mit dem Laser an der Vorderseite findet sich der Narwal-Saugroboter bestens zurecht. / © nextpit

Schon beim Mapping tut sich der Sauger schwer, Tischbeine zu erkennen. Da führt dazu, dass der Freo X Ultra mit allen Mitteln versucht aufs Tischbein zu kommen – vergeblich. Abgesehen von diesem Nebenkriegsplatz, glänzt der Saugroboter beim Scannen unserer Testfläche. Sollte der Narwal-Saugroboter doch eine Stelle Eurer Wohnung ungenau gescannt haben, könnt Ihr im Nachgang Korrekturen vornehmen.

Wenn das Mapping nicht zu 100 Prozent präzise ist, könnt Ihr im Nachgang Korrekturen vornehmen. / © nextpit

Nach dem Mapping habt Ihr das Ergebnis in der Narwal-Freo-App zur Hand. Auf Wunsch legt Ihr fest, ob Ihr Euer Wohnungs-Abbild in 2D oder 3D sehen wollt. Wenn Ihr in einem mehrstöckigen Haus lebt, ist das Kartieren einer solchen Wohnfläche für den Narwal-Saugroboter kein Problem.

In der App legt Ihr genau fest, wie und in welcher Reihenfolge der Freo X Ultra putzen und wischen soll. In den weiteren Einstellungen habt Ihr die restliche Lebensdauer der einzelnen Komponenten im Blick und könnt Einstellungen wie die Kindersicherung vornehmen und auswählen, ob Ihr Besitzer von Haustieren seid oder nicht.

In der Narwal-Freo-App könnt Ihr Pläne für der Saug- und Wischroboter einstellen. / © nextpit

Wie schon erwähnt, hat sich an der Station nicht viel getan. Der Touchscreen im Deckel ist wieder vorhanden. Abgesehen von einem Facelift bietet der Bildschirm keine neuen Funktionen. Der wohl praktischste Nutzen ist, dass Ihr seht, wie weit der Wisch- und Saugroboter mit dem Putzvorgang ist.