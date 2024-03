Günstiges Einsteiger-Tablet: Fire HD 8 jetzt 48 % bei Amazon!

Das Fire HD 8-Tablet (2022) in der 64-GB-Variante könnt Ihr Euch gerade bei Amazon zum bisherigen Bestpreis sichern. Hier zahlt Ihr laut dem Versandriesen gerade ganze 48 Prozent weniger. Seid Ihr auf der Suche nach einem günstigen Einsteiger-Tablet, hat nextpit alle Infos zum Deal für Euch.

Nein, heute ist weder Prime Day, noch Black Friday. Dennoch hat Amazon sein Fire HD 8 gerade im Angebot und Ihr zahlt so wenig, wie an solchen speziellen Deal-Tagen. Das Einsteiger-Tablet kostet Euch derzeit 74,99 Euro und liegt somit 48 Prozent unter der UVP. Seid Ihr also auf der Suche nach einem günstigen Android-Tablet (zur Bestenliste) zum Surfen oder für Euren täglichen Medienkonsum, ist das Angebot durchaus interessant.

Das Tablet nutzt ein 8-Zoll-IPS-Display mit einer Auflösung von 1.280 x 800 Pixeln. Als Prozessor dient ein MediaTek MT8169A-Prozessor, der mit 2 GB RAM und 64 GB Flash-Speicher arbeitet. Auf der Vorder- und Rückseite findet sich zudem eine 2-MP-Kamera. Die Akkulaufzeit gibt Amazon mit bis zu 13 Stunden an, allerdings beträgt die Ladezeit mit dem mitgelieferten 5-W-Ladegerät satte 5 Stunden.

Natürlich müsst Ihr bei einem Tablet für weniger als 100 Euro einige weitere Abstriche vornehmen. So arbeitet das Gerät teilweise etwas stockend und auch die maximale Helligkeit von 388 Nits lässt Spielraum für mehr. Allerdings verspricht Amazon einen Software-Support bis 2027. Beachtet zudem, dass es sich hierbei um die Variante mit Werbung handelt. Habt Ihr damit ein Problem, ist auch die Werbefreie-Variante des Fire HD 8 für 89,99 Euro* zu haben und somit 43 Prozent günstiger, im Vergleich zur UVP.

Android-Tablet unter 100 Euro – lohnt sich das?

Möchtet Ihr mit dem Tablet in Ruhe einen Film schauen oder einfach nur im Netz surfen, macht Ihr hier absolut nichts verkehrt. Auch Video-Anrufe sind durchaus möglich und selbst die meisten "einfachen" Games funktionieren. Allerdings solltet Ihr hier nicht von einer Top-Performance ausgehen. Für den "täglichen Gebrauch" ist das Amazon Fire HD 8 jedoch mehr als ausreichend.

Den vollen Funktionsumfang könnt Ihr allerdings nur als Prime-Kunden* nutzen. Preislich gibt es bei diesem Angebot allerdings nichts zu bemängeln. Wie bereits erwähnt, erhaltet Ihr solch ein Angebot in der Regel nur an speziellen Tagen, wodurch der Deal etwas überrascht. Günstiger als 74,99 Euro gab es das Fire HD 8 bisher allerdings nicht. Der derzeit nächstbeste Preis für 64-GB-Variante ist zudem mit 89,90 Euro betitelt.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Ist das Fire HD 8 von Amazon eine gute Tablet-Alternative für Euch? Lasst es uns wissen!