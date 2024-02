Android-Tablet in günstig: Honor Pad 9 mit Rabatt und gratis Tastatur

Im Zuge des MWC 2024 hat Honor sein aktuelles Honor Pad 9 auch für den europäischen Markt vorgestellt. Das Tablet hat im Vergleich zum Vorgänger ordentlich zugelegt und verfügt nun unter anderem über eine Bildwiederholrate von 120 Hz. Was das Tablet sonst noch auf dem Kasten hat und warum sich die Early-Bird-Aktion lohnt, verrät Euch nextpit in diesem Artikel.

Mit dem Honor Pad 9 möchte der Hersteller auch in diesem Jahr ein erschwingliches Android-Tablet in Europa etablieren, das vor allem ein Allround-Bedürfnis erfüllen soll. Denn ein leistungsfähiger Prozessor, ein stimmiges Display und ein ausdauernder Akku machen dieses Tablet aus. Ihr könnt Euch das neue Honor Pad 9 direkt zur Veröffentlichung mit einem ordentlichen Rabatt und passender Bluetooth-Tastatur im Wert von rund 60 Euro beim Hersteller bestellen. Doch auch Amazon hat derzeit einen spannenden Deal für Euch auf Lager.

Im Vergleich zum Vorgänger, arbeitet das Tablet mit einem 12,1-Zoll-Display und 2.5K-Auflösung (2.560 x 1.600 Pixel). Zudem steigt hier die Bildwiederholfrequenz von 60 Hz auf 120 Hz. Der Akku fasst beim Honor Pad 9 satte 8.300 mAh und lässt sich mit bis zu 35 W wieder aufladen. Beim 2,2-GHz-Prozessor setzt Honor auf einen Snapdragon 6 Gen 1, der in lediglich einer Speicherkonfiguration in Europa erscheint: 8 GB RAM und 256 GB Flash-Speicher. Als UI dient hier MagicOS 7.2, das auf Android 13 basiert.

Honor verbessert neben dem IPS-Panel auch den Prozessor und die Akkulaufzeit beim Honor Pad 9. / © HONOR

Auch die Kameras haben ein Upgrade erhalten. Die Rückkamera knippst nun mit 13 MP, während die Selfie-Kamera mit 8 MP arbeitet. Lediglich beim Sound und Design nimmt Honor keine wirklichen Änderungen vor. Etwas dünnere Seitenränder sind hier die größte Neuerung. Wie viel besser das Tablet ist, bleibt allerdings erst einmal abzuwarten. Möchtet Ihr nicht so lange warten, könnt Ihr unseren ersten Test zum Honor Pad 8, dem Vorgängermodell, lesen.

So viel kostet Euch das Honor Pad 9 direkt beim Hersteller

In der Regel reduziert Honor seine Tablets fast nie. Dementsprechend ist dieser Deal schon recht spannend. Das Tablet wird in Deutschland zu einer UVP von 349,90 Euro in der einzigen Farbe "Space Gray" angeboten. Beeilt Ihr Euch, könnt Ihr die Early-Bird-Aktion noch mitnehmen und spart im Shop des Herstellers 10 Prozent, wenn Ihr den Gutscheincode "AOUJAN10" nutzt. Dadurch zahlt Ihr nur noch 314,91 Euro und erhaltet zudem das Honor Pad 9 Smart Bluetooth Keyboard in Dark Gray gratis dazu.

Bei Amazon hingegen erhaltet Ihr einen Direktrabatt auf der Produktseite zum Honor Pad 9*. Der Online-Versandhändler verkauft das Tablet zum Preis von 329,90 Euro und senkt diesen noch einmal um 30 Euro. Dadurch seid Ihr hier zwar günstiger unterwegs, bekommt dafür jedoch keine Bluetooth-Tastatur im Wert von 60 Euro gratis dazu. Seid Ihr also auf der Suche nach einem guten Allround-Tablet mit Android-Betriebssystem, macht Ihr bei diesen Early-Bird-Deals nichts falsch.

Was haltet Ihr vom neuen Honor-Tablet? Ist das Gerät interessant für Euch? Hat es Euch eines der Xiaomi- oder Samsung-Modelle eher angetan? Lasst es uns wissen!