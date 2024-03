Saugroboter immer günstiger: Ecovacs T20e Omni nur noch 350 €!

Auch heute ist wieder ein spannendes Saugroboter-Angebot in den Tiefen des Netzes aufgetaucht. Bei Amazon könnt Ihr Euch gerade den Ecovacs Deebot T20e Omni zum Preis von gerade einmal 350 Euro sichern. Damit liegt Ihr fast 300 Euro unter dem nächstbesten Deal. Ob das Angebot einen Haken hat oder Ihr hier direkt zuschlagen könnt, erfahrt Ihr in diesem Deal-Check.

Seid Ihr auf der Suche nach dem besten Saugroboter, wollt aber nicht direkt 1.000 Euro ausgeben, findet Ihr bei Amazon gerade einen wirklich spannenden Deal zum Ecovacs T20e Omni. Der Bestseller des Online-Versandhauses ist gerade für 350 Euro erhältlich, wodurch Ihr fast 50 Prozent sparen könnt.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot T20e Omni

Der Saugroboter verfügt dabei nicht nur über eine integrierte Wischfunktion, sondern kommt auch direkt mit der passenden Basisstation zu Euch nach Hause. Die Saugleistung ist mit 6.000 Pa auf Flaggschiff-Niveau, während auch die Wischleistung in unserem Test zum Ecovacs T20e Omni überzeugen konnte. Dank TrueDetect-3D-3.0-Technologie ist auch die Navigation des Putzteufels makellos, indem er Möbel oder sonstige Gegenstände erkennt und diesen gekonnt ausweicht.

Der Ecovacs Deebot T20e Omni ist eine günstige Alternative zu Flaggschiffen. / © nextpit

Die Absaugstation hat nicht nur Platz für Reinigungsmittel, sondern trocknet auch die Wischpads – allerdings nicht mit heißer Luft. Im Vergleich zu einem Premium-Modell, wie dem Dreame L20 Ultra (Test), müsst Ihr einige Abstriche vornehmen. So fehlt Euch etwa ein Wassertank im Saugroboter, wodurch er immer wieder zur Absaugstation zurückfährt, um diese durchzuspülen.

Ecovacs T20e Omni und X2 Omni so günstig wie nie?

Der Ecovacs T20e Omni kostet Euch in der Regel knapp 700 Euro. Es gibt allerdings immer wieder vereinzelte Angebote rund um den günstigen Sauger, wodurch der Preis hier um 200 Euro oder mehr fällt. Auch heute habt Ihr hier die Möglichkeit für 350 Euro einen echten Schnapper zu erwischen. Der bisherige Bestpreis von 330 Euro wird hier dennoch nicht erreicht.

In den letzten Tagen gibt es immer wieder spannende Angebote von Dritthändlern auf Amazon. So konntet Ihr vor wenigen Tagen bereits mit dem Ecovacs X2 für 505 Euro einen echten Premium-Sauger zum Schnäppchenpreis schießen. Habt Ihr diesen Deal verpasst, bietet der Avoir Besoin Store diesen derzeit ebenfalls zu diesem Preis an.

Affiliate Angebot Ecovacs Deebot X2 Omni

Für beide Modelle gilt, dass es sich um wirklich spannende Preise handelt. Der Shop selbst kann mit 98 Prozent positiven Bewertungen aufwarten und scheint sich gerade von seinen Lagerbeständen trennen zu wollen. Dementsprechend dürfte die Stückzahl hier auch stark begrenzt sein, wodurch Ihr Euch beeilen solltet, um eines der Angebote wahrzunehmen. Wie lange die Angebote noch gültig sind, ist leider nicht ersichtlich, allerdings heißt es hier wohl: Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Denkt Ihr, dass sich ein neuer Preistrend entwickeln könnte? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!