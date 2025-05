Es wird Zeit für eine buchstäblich neue Ladung E-Autos. Und zwar so richtig sportliche Ausführungen. Dafür will Opel mit seiner bekannten Submarke GSE aufdrehen. Dort eingruppierte Elektroautos bekommen nicht nur ein neues GSE-Logo, sondern noch weit mehr.

Opel: Aus GSe wird GSE

Was Cupra, die Schwestermarke von Seat aktuell an Erfolgen feiert, das muss doch auch für uns möglich sein. Diese oder eine ganz ähnliche Erkenntnis muss im Opel-Management gereift sein, als man sich die stark steigenden Verkaufszahlen von Cupra angesehen und mit den Performance-Modellen der eigenen GSe-Reihe verglichen hat. Bei Opel steht GSe für "Grand Sport electric". Bisher haben die Entwickler aus Rüsselsheim aber nur so Plug-in-Hybride als extra-sportliche GSe-Modelle an den Start geschickt. Doch diese Strategie wird jetzt überdacht und erweitert. Zukünftig soll es unter der Submarke GSE auch reine E-Autos zu kaufen geben, hat Opel jetzt verkündet. Bald wird es auch elektrifizierte Top-Versionen für die E-Mobilität geben.

Welche Modelle genau in den nächsten Monaten auf die Straße rollen, ist noch geheim. Aber eins ist bereits sicher: Die neuen GSE-Modelle kommen mit einem neuen Logo zu Euch und sollen eine eher jüngere Zielgruppe ansprechen, die sich mehr als ein einfaches E-Auto wünscht. Entspannend verspricht Opel nicht nur ein rundum sportliches Design, sondern auch eine besondere Abstimmung, die den Fahrspaß in den Mittelpunkt stellt.

Opel GSE rollt an den Start: noch 2025 geht es los. / © Opel

Neue Kampagne rollt vor dem GSE-Marktstart bereits an

In einer ersten Kampagne, die unter dem Motto "OMG! GSE" jetzt auf verschiedenen Kanälen an den Start geschickt wird, will Opel Euch schon mal heiß machen auf das, was ihr in Zukunft mit GSE erleben und von der neuen Marke erwarten könnt. Die drei Buchstaben der Submarke stehen dabei für:

G wie: Grand, German Engineering trifft auf Gänsehaut, großartiger Grip und G-Kräfte

S wie: Sensationeller Sport, Speed, Schweiß und durch S-Kurven sausen

E wie: Elektrisches Erlebnis, Extra-Spannung und Euphorie

Opel-Chef Florian Huettl ist schon gespannt, ob die neuen GSE-Modelle, die noch dieses Jahr in den Handel kommen, bei der angedachten Zielgruppe für Begeisterung sorgen werden: "Die Marke GSE steht bei Opel für besonders dynamische, energiegeladene und emotionale Modelle. 2025 machen wir hier den nächsten wichtigen Schritt: Die neuen GSE-Modelle werden vollelektrisch. Damit zeigen wir, wie stark, spannend und geil batterie-elektrische Mobilität sein kann."