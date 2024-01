S8 MaxV Ultra & Pro Ultra im Vergleich: neue Top-Saugroboter von Roborock

Inhaltsverzeichnis

Der Roborock S8 MaxV Ultra und der S8 Max Ultra sind in den allermeisten Punkten nahezu identisch. Daher konzentrieren wir uns in diesem Vergleich auf die Unterschiede zwischen dem S8 MaxV Ultra und dem bereits bekannten Roborock S8 Pro Ultra (zum Test). Wenn es an bestimmten Stellen Unterschiede zwischen dem S8 MaxV Ultra und Max Ultra gibt, weisen wir aber stets darauf hin.

Roborock S8 MaxV Ultra vs S8 Pro Ultra: Design und Aufbau

Beide neuen Max-Modelle, der S8 MaxV Ultra und der S8 Max Ultra, kommen im klassischen, runden Roborock-Design mit einem LiDAR-Navigationsturm vorne auf der Oberseite. Beim MaxV-Modell ist der Turm allerdings ein ganzes Stück höher als beim Max Ultra und Pro Ultra. Der Grund ist, dass Roborock hier die Hardware für den Roborock-Sprachassistenten verbaut, zu dem wir später noch einmal kommen. An dieser Stelle ist nur wichtig: Der MaxV-Saugroboter ist mit 10,3 cm ein ganzes Stück höher als das Max-Modell und das Pro-Modell mit lediglich 9,65 cm. Wer also Sofas oder Schränke mit wenig Bodenfreiheit zu Hause hat, sollte lieber genau nachmessen.

Die Docks des S8 Max Ultra und S8 MaxV Ultra sind identisch und messen jeweils 41,9 x 40,9 x 47 cm und sind damit knapp 20 Prozent kompakter als das Dock des S8 Pro Ultra mit 42,6 x 51,4 x 45 cm. Warum das angesichts der zusätzlichen Features der Max-Modelle durchaus erstaunlich ist, lest Ihr weiter unten im Bereich Saug- und Wischleistung.

Den Roborock S8 MaxV Ultra gibt es auch in einer flacheren Version ohne integrierte Wassertanks (links), dafür aber mit Wasseranschluss für Frisch- und Abwasser. Diese Variante kommt allerdings vorerst nicht nach Deutschland. Die Station mit integrierten Wassertanks ist deutlich höher (rechts). / © Roborock

Den S8 Max Ultra und den S8 MaxV Ultra gibt es noch einmal in zwei Untervarianten. In einigen Ländern verkauft Roborock das Modell "Refill & Drainage", das ebenso wie eine Spülmaschine über Anschlüsse für Frischwasser und Abwasser verfügt. Hier müsst Ihr Euch also gar nicht mehr um das Wischwasser kümmern. Nachdem die Basisstation dann keine Tanks für Frisch- und Altwasser hat, ist diese mit 30 cm gegenüber 47 cm Höhe ein ganzes Stück flacher geworden. Ob es dieses Modell auch nach Deutschland schafft, ist derzeit noch nicht bekannt – angekündigt ist es zumindest noch nicht.

Roborock S8 MaxV Ultra vs S8 Pro Ultra: Smarte Funktionen

Kommen wir zum Grund für den höheren LiDAR-Turm im MaxV-Modell: Roborock verbaut hier nämlich die Technologie für seinen eigenen Sprachassistenten "Rocky". Ihr könnt dem S8 MaxV Ultra also per Sprache befehligen, wie und wo er reinigen soll. Der Assistent soll dabei auch offline funktionieren – und sogar auch ohne WLAN-Verbindung.

Der S8 MaxV Ultra und Max Ultra unterstützen außerdem ab Werk den neuen Smart-Home-Standard Matter. Ob die Unterstützung per Firmware-Update auch auf den Pro Ultra nachgerüstet wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Roborock S8 MaxV Ultra vs S8 Pro Ultra: Navigation und Kamera

Alle S8-Ultra-Modelle setzen nicht nur auf die LiDAR-Module zur Navigation, sondern auch auf strukturiertes Licht, um sich in der Umgebung zurechtzufinden. Der S8 MaxV Ultra hat auf der Vorderseite aber zusätzlich auch eine RGB-Kamera verbaut. Diese ermöglicht in Verbindung mit künstlicher Intelligenz eine smartere Hinderniserkennung. Mit Reactive AI 2.0 kann der S8 MaxV Ultra nämlich effektiver bestimmte Gegenstände erkennen – sogar Haustiere.

Der Roborock S8 Pro Ultra hat im nextpit-Test 4,5 von 5 Sterne abgeräumt. / © nextpit

Diese verbesserte Erkennung ermöglicht es laut Roborock beispielsweise, Haustiere bei den Reinigungstouren zu meiden, um diese möglichst wenig mit Lärm zu stören. Außerdem sollen Futterschüsseln erkannt und der umliegende Bereich möglichst gründlich gereinigt werden. Der S8 Max Ultra und der S8 Pro Ultra hingegen setzen auf die ältere Erkennungstechnologie namens Reactive 3D.

Ein weiterer Vorteil der RGB-Kamera im S8 MaxV Ultra besteht darin, dass Ihr in Eurer Wohnung eine fahrende Überwachungskamera zur Verfügung habt. Wer sich hier beobachtet fühlt, greift besser zum Max-Modell, das auf die RGB-Kamera verzichtet.

Roborock S8 MaxV Ultra vs S8 Pro Ultra: Saug- und Wischleistung

Alle drei Roborock-Saugroboter bringen auf der Unterseite die gleichen Hauptbürsten mit. Die Saugleistung ist allerdings eine andere: Das Pro-Ultra-Modell bietet allerdings mit 6.000 Pa deutlich weniger Leistung als der S8 Max Ultra mit 8.000 Pa und der S8 MaxV Ultra mit 10.000 Pa. Die beiden Max-Modelle bieten außerdem eine Seitenbürste, die für eine bessere Reinigung in den Ecken nach außen fahren kann. Der Vollständigkeit halber: In China bringt Roborock eine weitere Variante des S8 MaxV Ultra auf den Markt, die zwei Seitenbürsten haben wird. Davon ist allerdings auch nur eine ausfahrbar.

Für das Wischen setzen alle drei Modelle auf eine Mopp-Platte, die der Roboter für eine gründliche Reinigung über den Boden rüttelt. Die Frequenz liegt bei den Max-Modellen bei 4000 Schwingungen pro Minute, der Pro Ultra schafft hier "nur" 3000 Schwingungen pro Minute. Laut Hersteller sollen die Mopp-Platten in den Max-Modellen außerdem besser in die Ecken reichen als beim S8 Pro Ultra. Die beiden neueren Modelle bieten zudem einen besseren Schutz für Eure Teppiche: Die Mopp-Platten können um 20 statt nur 5 mm angehoben werden.

Der Roborock S8 MaxV Ultra kann seine Bürste ausfahren, um hoffentlich auch die letzten Ecken zu erreichen. / © Roborock

Die Reinigungsstationen des S8 Max Ultra und S8 MaxV Ultra bieten trotz des kleineren Formats ein paar neue Features. Sie können die Mopps nämlich jetzt mit 60 °C heißem Wasser durchspülen, um diese zu sterilisieren – der S8 Pro Ultra spült hier nur mit Raumtemperatur. Für die Trocknung setzen die beiden Max-Modelle auf 60 °C heiße Luft, der Pro Ultra ist mit 45 °C etwas langsamer. Roborock verspricht zudem, dass durch eine Analyse des Schmutzwassers besser erkannt werden kann, ob die Reinigung bereits abgeschlossen ist oder nicht.

Sowohl der S8 MaxV Ultra und der S8 Max Ultra bieten eine Möglichkeit, dem Wischwasser automatisch Reinigungsmittel zuzusetzen. Beim Pro Ultra bleibt Euch hier nur, beim Nachfüllen von Frischwasser händisch Putzmittel zuzusetzen.

Fazit: Roborock S8 MaxV Ultra, S8 Max Ultra oder S8 Pro Ultra?

Ganz klar: Den maximalen Funktionsumfang und die besten Reinigungsleistung bekommt Ihr natürlich beim Roborock S8 MaxV Ultra – allerdings auch für maximal viel Geld. Außerdem gibt es Features, über die man sich hier zumindest streiten kann. Manchen Nutzern beispielsweise wird ein Schutz der Privatsphäre lieber sein als eine Überwachungskamera im Saugroboter. Wer dann noch keinen Sprachassistenten möchte und gleichzeitig niedrige Möbel hat, fährt mit dem S8 Max Ultra unterm Strich vermutlich trotzdem besser.

Der S8 Pro Ultra schließlich macht dann deutlichere Abstriche bei der Reinigungsleistung – sowohl beim Saugen als auch beim Wischen. Dafür ist das Modell mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von "nur" 1.499 Euro aller Voraussicht nach aber auch ein ganzes Stück günstiger als die logischerweise noch etwas teureren Spitzenmodelle.

Zu guter Letzt noch die Verfügbarkeiten: Der S8 Pro Ultra ist bereits seit Mitte 2023 in Deutschland erhältlich. Für den S8 MaxV Ultra kündigt Roborock eine Verfügbarkeit ab dem zweiten Quartal 2024 an. Ob und wann der S8 Max Ultra nach Deutschland kommt, ist derzeit noch nicht bekannt. Wir haben aber beim Hersteller nachgefragt und werden den Artikel aktualisieren, sobald wir mehr wissen.