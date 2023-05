Roborock S8 im Test: Günstiger Top-Saugroboter putzt fast alles – außer sich selbst

Die Saug- und Wischroboter von Roborocks S8-Serie zählen zum Besten, was der Markt für roboterisierten Bodenputz derzeit hergibt. Die Modelle S8+ (Test) und S8 Pro Ultra (Test) nehmen Euch fast alle Reinigungsaufgaben ab, sind aber auch sehr teuer. Reicht Euch daher nicht vielleicht auch das günstigere Basis-Modell ohne Namenszusatz? Wo es Abstriche gibt, lest Ihr im NextPit-Test.

Auspacken und Einrichtung

Der Roborock S8 ist einfach zu montieren und lässt sich in der App umfassend nach Euren Vorlieben konfigurieren. Sein rotierender Navi-Turm kartiert im Test mit Laserstrahlen (LiDAR) eine Reinigungsfläche von etwa 60 Quadratmetern in unter zehn Minuten, während Roboter anderer Hersteller ein Vielfaches dafür brauchen. Dadurch ist Roborocks Hightech-Putzkraft schnell betriebsbereit und auf Anhieb eine Hilfe. Wegen des Zusammenspiels mit der Xiaomi-App lässt sich der Roborock S8 sehr gut in Smart-Home-Automatiken einbinden.

Gefällt mir:

Schnelle Einrichtung und Kartierung

Umfangreiche Einstellungen für individuelle Reinigung

Trotzdem bleibt App übersichtlich und intuitiv

Praktische Smart-Home-Automatiken per Zusatz-App

Keine Reibereien – Roborock funktioniert einfach

Gefällt mir nicht:

Recht kurzes Netzkabel

Kamera ohne Videostreaming

Wenige Handgriffe reichen dem Roborock S8 nach dem Auspacken als Starthilfe. Netzkabel in die Ladestation stecken, den Robotertank mit 300 Milliliter Wasser füllen – mehr muss nicht sein. Nervig ist nur das kurze Netzkabel. Mit einem Meter Länge ist es knapp bemessen. Ohne Verlängerungsschnur darf sich die Ladestation nicht weit weg von der nächsten Steckdose befinden.

Wichtigster Unterschied zum S8+ und S8 Pro Ultra: Der Standard-S8 hat keine Absaug- und Waschstation, sondern nur eine zum Laden des Akkus. Deren Netzkabel ist arg kurz. / © NextPit

Nach dem Aufbau genügt der Druck einer Taste auf der Oberseite, damit die Putzhilfe automatisch ihren Reinigungsjob startet. Um die App-Steuerung und alle Konfigurationsmöglichkeiten zu nutzen, ist aber eine Kontaktaufnahme mit dem WLAN nötig. Ferner muss die Software zuerst einen Grundriss des Zuhauses erstellen, wenn Ihr nur ausgewählte Räume oder besonders verschmutzte Bereiche ansteuern wollt. Zum Glück erledigt der Roborock S8 im Test die Kartierung in einem Rutsch während der ersten Vollreinigung. Das spart Euch Zeit.

Damit Ihr für die Jobbeschreibung Sprachbefehle verwenden können, schlägt die Hersteller-App bei der anschließenden optionalen Kartenbearbeitung Zimmerkategorien vor. Als Anhaltspunkte dienen der Software die Umrisse etwa von Betten, Sofas, Küchenzeilen oder Toiletten. Die Befehlssätze der Sprachassistenzen sind auf feste Zimmerbezeichnungen angewiesen. Individuelle Namen zu vergeben, ist daher nicht empfehlenswert.

Für eine bessere Reinigungsplanung bietet euch die Roborock-App Ansichten in 3D oder 2D sowie die Optionen, Sperrzonen und virtuelle Möbel darin zu platzieren. / © NextPit

Die Bedienung der App ist grundsätzlich einfach. Jedoch die Reinigungseinstellungen in allen Details anzupassen, erfordert eine gewisse Lernkurve. Die Geduld lohnt sich. Dann putzt der Roborock S8 nämlich die Räume zu den richtigen Zeiten in der bevorzugten Reihenfolge in einem auf die Bodenverhältnisse abgestimmten Modus.

Wie stark soll der Roborock S8 saugen, wie nass soll er feudeln? Das lässt sich per App einstellen. Auf Wunsch unterbreit sie abhängig von der Zimmerkategorie „smarte“ Vorschläge und schrubbt dann zum Beispiel im Bad heftiger oder saugt im Schlafzimmer leiser. / © NextPit

Auf Wunsch wischt und saugt er in einem Rutsch oder verwendet nur das Wischmodul, während die Saugtechnik ausgeschaltet bleibt. Die Saugkraft und den Wasserdurchfluss passt Ihr in mehreren Stufen und Kombinationen an den Verschmutzungsgrad an. Zudem macht die App es leicht, spontan individuelle Bereiche im Grundriss zu markieren, wenn nicht das ganze Zimmer zu reinigen ist. Als Bonus bietet die Roborock-App sogar Fernbedienungselemente, mit denen Ihr die Putzflunder gezielt zum Einsatzort dirigiert.

Auf Wunsch erstellt Ihr mit der App einen Schichtplan für den automatischen Robotereinsatz, justiert die Erkennungsleistung der KI und bestimmt, wie sich der Roborock S8 auf Teppichen verhalten soll. / © NextPit

Wollt Ihr den S8 per Sprache starten und stoppen, koppelt Ihr die Software mit Amazon Alexa und Google Assistant oder hinterlegt Siri-Kurzbefehle. Zudem bindet Ihr den Roboter auf Wunsch in die Smart-Home-App von Xiaomi ein. Dort lässt sich der S8 etwa mit einem Bewegungssensor koppeln. Dann startet er zum Beispiel, wenn niemand im Homeoffice ist. Die Kehrseite: Dafür stehen in der Xiaomi-App nicht zwingend alle Reinigungseinstellungen der Roborock-App nicht zur Verfügung. Ein paralleles Zusammenspiel mit beiden Apps ist nicht möglich. Alternativ nutzt Ihr Alexa-Routinen im Verbund mit der Roborock-App. Entsprechend verknüpft, lässt sich der S8 prima in ein Smart-Home-Konzept einbinden.

Im Gegensatz zu vorherigen Top-Modellen von Roborock baut der Hersteller in die aktuellen S8-Modelle keine Kamera im herkömmlichen Sinn ein. Dadurch fehlt die Möglichkeit, den Roboter als fahrende Überwachungskamera zu verwenden und damit aus der Ferne nach dem Rechten zu sehen.