Mark Gurman von Bloomberg wiederholte kürzlich in den sozialen Medien seinen früheren Bericht, dass Apple den neuen, vom M4 angetriebenen Mac und das M4-MacBook-Pro im Herbst präsentiert. Dazu betonte er, dass dies "sehr bald" geschehen wird. Gurman ergänzt, dass es Online-Videos geben wird, in denen die neuen Mac-Geräte vorgestellt werden, und dass ausgewählte Medienvertreter:innen die Geräte selbst ausprobieren können. Er hält es auch für möglich, dass direkt am Tag der Präsentation die Vorbestellungen starten.

Der Magsafe-Anschluss am MacBook Pro kann Euer sündhaft teures Notebook retten. Stellt Euch vor, Ihr lasst dieses 6.900-Dollar-Ungetüm aus Versehen auf den Boden fallen. / © nextpit

Gurman nannte zwar kein genaues Datum, aber er erwähnte, dass Apple damit begonnen habe, ausgewählte Medienvertreter zu einem noch namenlosen Event am Mittwoch, dem 30. Oktober, in Los Angeles einzuladen. An diesem Tag wird Apple höchstwahrscheinlich die neuen Mac-Computer ankündigen, ähnlich wie bei der "Scary Fast"-Veranstaltung für das MacBook im letzten Jahr, die am 30. Oktober stattfand. Möglicherweise folgen in dieser Woche noch weitere Einladungen.

Welche Mac-Modelle könnten nächste Woche vorgestellt werden?

Es wird allgemein erwartet, dass die Ankündigung der MacBook-Pro-Modelle 2024, die mit den Chipsätzen M4, M4 Pro und M4 Max ausgestattet sind, im Mittelpunkt steht. Ein geleaktes Video deutet darauf hin, dass diese kommenden Macs weitgehend unverändert zum M3 MacBook Pro (Testbericht) bleiben, mit Ausnahme der 14-Zoll-Variante, die einen zusätzlichen USB-C-Anschluss erhält.

Neben dem M4 MacBook Pro wird wohl auch ein überarbeiteter Mac Mini vorgestellt. Voraussichtlich wird der neu gestaltete Mini mit einem schlankeren Gehäuse aufwarten, das ein integriertes Netzteil beherbergt. Die USB-C-Thunderbolt-Anschlüsse dürften an die Vorderseite wandern, während die USB-A-Ports wohl der Vergangenheit angehören.

Ein neuer M4-iMac ist ebenfalls in Sicht, könnte aber abgesehen vom neuen Chip weitgehend unverändert bleiben. Außerdem ist angeblich eine neue Welle von Magic-Zubehör, darunter eine Maus und eine Tastatur, in Planung. Liegt Gurman richtig, wissen wir in gut einer Woche mehr – und nextpit verrät Euch dann selbstverständlich alles Wissenswerte um die neue Hardware.

Affiliate Angebot Apple MacBook Air M3 15

Wartet Ihr schon darauf, eines dieser neuen Modelle zu kaufen? Verratet uns Eure Pläne in den Kommentaren.