Xiaomi 13 Ultra im ersten Test: Monster-Kamera vom Reißbrett

Das Xiaomi 13 Ultra ist das Über-Kamera-Smartphone, mit dem sich der chinesische Hersteller endlich über Samsung erheben möchte. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Kamera, die mit einer einzigartigen Sensor-Kombination das – ich lege mich fest – beste Paket für 2023 schnürt.

Pro Unfassbar gute und flexible Kamera

Erwachseneres, aber immer noch mutiges Design

Tolle Leistung mit Snapdragon 8 Gen 2

Endich USB 3.2

Kommt nach Deutschland :) Contra Bloatware in MIUI 14

Vermutlich sehr teuer

Affiliate Angebot Xiaomi 13 Ultra Zur Geräte-Datenbank

Xiaomi 13 Ultra: Design und Verarbeitung Das Xiaomi 13 Ultra knüpft mit dem stilisierten Riesenobjektiv auf der Rückseite an das Design des Xiaomi 12S Ultra an, wirkt gleichzeitig aber deutlich erwachsener. Das extreme Design ist und bleibt dennoch Geschmackssache. Eindeutig positiv: Trotz des riesigen Kameraelements auf der Oberseite ist das Handling noch gut gelungen. Stärken des Xiaomi 13 Ultra Markantes, extrovertiertes Design

Hochwertige Materialien und tolle Verarbeitung

Wasserdicht und Staubfest nach IP68 Schwächen des Xiaomi 13 Ultra Keine Klinkenbuchse / microSD-Port Das Xiaomi 13 Ultra kommt beim Design nach seinem nur in China erhältlichen Vorgänger 12S Ultra. Kamerabuckel mag man das riesige, kreisrunde Element schon gar nicht mehr nennen, das sich über die halbe Rückseite zieht und an ein großes Objektiv erinnert. Es wirkt wie eine Hommage an eine Zeit, in der man tatsächlich noch Objektive mit diesem Durchmesser mitschleppen musste. Heute sitzen in dem schwarzen Glaselement vier Kameras, die wir uns später noch im Detail ansehen. Im riesigen Kamera-Modul des Xiaomi 13 Ultra sitzen vier Kameras. / © NextPit Das bisschen übrige Rückseite rund um das Kameraelement besteht aus der zweiten Generation von Xiaomis veganem Leder. Das griffige Material soll dank Nano-Beschichtung sogar antibakteriell wirken und fühlt sich auch noch recht hochwertig an. Der Smartphone-Rahmen ist breiter geworden als beim Xiaomi 12S Ultra. Zudem ist das ganze Kameraelement ein Stück weiter nach unten gerutscht, wodurch das Xiaomi 13 Ultra nicht mehr so kopflastig in der Hand liegt wie der Vorgänger. Platt auf dem Tisch liegen? Könnt Ihr mit dem Xiaomi 13 Ultra vergessen. / © NextPit Und sonst? Das Smartphone ist nach IP68 zertifiziert. Auf der Vorderseite kommt Gorilla Glass Victus zum Einsatz. Eine Klinkenbuchse gibt's am Gehäuse nicht mehr, und der Dual-SIM-Slot ist wirklich nur für SIM-Karten gedacht. Mit 512 GB UFS-4.0-Speicher solltet Ihr einen microSD-Port aber ohnehin nicht vermissen. Das Xiaomi 13 Ultra (rechts) ist etwas besser ausbalanciert als der Vorgänger 12S Ultra (links). / © NextPit

Xiaomi 13 Ultra: Display Das Xiaomi 13 Ultra hat ein Display nach allen Regeln der Kunst. Das Panel ist extrem schnell und extrem hell – und macht mit der ausgewogenen Darstellung einfach Spaß. Nur die abgerundeten Kanten links und rechts am Panel sind Geschmackssache. Aber allen kann man es eben nicht Recht machen. Stärken des Xiaomi 13 Ultra Spektakuläres LTPO-Display mit 1 bis 120 Hz

Mit maximal 2.600 Nits extrem hell (Typisch: bis 1.300 Hz) Schwächen des Xiaomi 13 Ultra - Das 6,73 Zoll große OLED-Panel bietet eine Auflösung von 1.440 x 3.200 Pixel und sieht einfach umwerfend aus. Das fängt bei den Animationen an, die dank 120-Hz-Panel extrem flüssig wirken. Der Akku freut sich über LTPO 2.0, das die Bildwiederhorate dynamisch auf bis zu 1 Hz herunterregelt, um Strom zu sparen. Dank 1920-Hz-PWM-Dimming sollte das Display stets flimmerfrei sein. Und wo wir schon bei den Frequenzen sind: Der Digitizer kann 240 Hz. Das Display des Xiaomi 13 Ultra macht einfach Spaß. / © NextPit Die Farbwiedergabe ist ebenfalls gelungen und überzeugt mit intensiven, aber nicht störend knalligen Farben. Erfreulich ist hier auch die Konstanz über verschiedene Umgebungslichtverhältnisse. Vom dunklen Zimmer bis hin zur prallen Sonne ist das Panel immer ausgezeichnet ablesbar, einer maximalen Helligkeit von 1.300 Nits sei Dank. Im direkten Sonnenlicht sind sogar 2.600 Nits möglich. In den Einstellungen findet Ihr zahlreiche Optionen, um das Display an Euren Geschmack anzupassen – vom Upscaler für Videoinhalte über den Farbstil bis hin zum verwendeten Farbraum.

Xiaomi 13 Ultra: Software Auf dem Xiaomi 13 Ultra läuft MIUI 14 – also Android 13. Im Herbst gibt's dann vermutlich das Update auf Android 14, das wohl immer noch MIUI 14 heißen wird. Dieser banale Punkt steht auch für die wohl einzige Schwäche des Xiaomi 13 Ultra: Die Software ist einfach nicht ganz perfekt. Über MIUI 14 haben wir bereits im Zusammenhang mit unserem Test des Xiaomi 13 Pro und Test des Xiaomi 13 ausführlichst berichtet. Und bei NextPit findet Ihr bereits auch einen ersten Testbericht zu MIUI 14. Daher möchte ich den Software-Teil an dieser Stelle wirklich kurz halten und Euch für den Funktionsumfang und unzählige Screenshots zu den zuvor verlinkten Artikeln verweisen. Auf dem Xiaomi 13 Ultra läuft MIUI 14 auf Basis von Android 13. / © NextPit Wie lange das Xiaomi 13 Ultra Updates bekommt, ist derzeit noch nicht bekannt – vermutlich wird sich Xiaomi hier aber an der 13er-Serie orientieren. Auf der anderen Seite wird MIUI vermutlich allerdings auch auf dem Ultra-Modell einiges an Bloatware mitbringen. Weiterlesen: Bei welchem Hersteller gibt es wie lange Android-Updates? Ansonsten macht MIUI 14 aber grundsätzlich Spaß. Die Oberfläche ist farbenfroh und bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Individualisierung. An allen Ecken und Enden gibt's kleine, aber feine Features, die das Leben leichter machen; beispielsweise zum Extrahieren von Texten aus Fotos. Klar, das bieten Apple, Samsung & Co. auch – aber Xiaomi bleibt hier eben weitgehend am Ball. Dennoch fällt gerade im direkten Vergleich auf, dass MIUI einfach nicht ganz den Feinschliff hat wie Android bei Samsung oder Google, oder eben iOS bei den iPhones. Weiterlesen: Entdeckt hier die besten Tipps und Tricks für Xiaomi MIUI

Xiaomi 13 Ultra: Performance Im Xiaomi 13 Ultra steckt der aktuelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Dazu gibt's in der EU-Version 16 GB Arbeitsspeicher und 512 GB Flash-Speicher. Ersterer ist in jedem Fall LPDDR5X-RAM, letzterer UFS 4.0. Wie schon die Vanilla- und Pro-Modelle überzeugt auch das Xiaomi 13 Ultra bei der Performance. Stärken des Xiaomi 13 Ultra Leistungsstarker Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Eeeeendlich mit USB 3.2 Schwächen des Xiaomi 13 Ultra Keine eSIM Keine Frage: Das Xiaomi 13 Ultra bietet Leistung satt und ist mit dem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 auf dem gleichen Niveau wie praktisch alle anderen Android-Flaggschiffe 2023. Wir werden den Vorab-Test des Xiaomi 13 Ultra bald mit Benchmark-Ergebnissen aktualisieren. Kaum zu glauben: Der USB-C-Port unterstützt USB 3.2. / © NextPit Eine gute Nachricht gibt's noch beim USB-Port – endlich. Xiaomi steigt hier auf USB 3.2 um, was Datenraten von bis zu 5 GBit/s bedeutet. Das ist nicht nur lange überfällig, sondern auch wegen der Kamera bitter nötig. Aber dazu später mehr.

Xiaomi 13 Ultra: Kamera Es kommt selten vor, dass ein Kamera-System in einem Smartphone wie am Reißbrett entworfen wirkt – quasi das, was Sony vor einiger Zeit als Multi-Camera-Collaboration-System vorgestellt hatte. Beim Xiaomi 13 Ultra ist das der Fall: Der Hersteller setzt auf den 1 Zoll großen Sony IMX989, den wir schon aus dem Xiaomi 12S Ultra (zum Test) kennen, diesmal aber mit variabler Blende. Dazu kommt gleich dreimal der 1/2,51 Zoll große IMX858, der Camila in ihrem Test des Honor Magic 5 Pro begeisterte. Stärken des Xiaomi 13 Ultra Fantastischer 1-Zoll-Sensor mit variabler Iris-Blende

Drei gleichwertige Kameras für Ultraweitwinkel, 3x- und 5x-Tele

8K-Video mit allen Kameras, nahtloser Zoom bei 4K-Aufnahme Schwächen des Xiaomi 13 Ultra - Xiaomi hat die Kamera des 13 Ultra in enger Zusammenarbeit mit Leica entwickelt. Der Linsen-Hersteller hat dabei einerseits bei den Optiken geholfen, andererseits aber auch bei der Bildverarbeitung. Ihr habt hier die grundsätzliche Wahl zwischen zwei Leica-Modi: Leica Authentic und Leica Vibrant. Aber haut das hin? Hauptkamera mit variabler Blende Fangen wir mit der Hauptkamera an: Bei der Bildqualität liefert der 1 Zoll großen IMX989 gnadenlos ab. Alles andere wäre allerdings auch eine Überraschung gewesen nach der Leistung des Xiaomi 12S Ultra, das auch Euch in unserem Kamera-Blindtest Ende 2022 restlos überzeugte. Die Fotos bei Tageslicht sehen großartig aus und begeistern mit tollem Dynamikumfang und knackiger Schärfe, ohne jemals überzeichnet zu wirken. Auch bei starken Kontrasten bleiben die Bilder natürlich und frei von HDR-Artefakten wie Geisterrändern oder flauen Schwärzen. Das macht wirklich Spaß. Hier hilft auch die variable Blende, die im Automatikbetrieb zuverlässig die Linse auf bis zu F4.0 abblendet und damit die Abbildungsleistung verbessert und die Schärfentiefe erhöht. Um Bokeh-Effekte bei Portraits müsst Ihr übrigens nicht bangen – diese rechnet Xiaomi per Software besser hinein als sie mit dieser kleinen Linse optisch darstellbar wäre. So sieht die variable Blende im Xiaomi 13 Ultra aus. / © NextPit Bei schlechteren Lichtverhältnissen dreht Xiaomi dann auf, nämlich die Blende. Mit F1.9 gelangt gut viermal mehr Licht auf den Sensor als bei F4.0. In Verbindung mit dem 1-Zoll-Chip und den gegenüber dem 12S Ultra verbesserten Algorithmen zaubert Xiaomi auch bei sehr schlechten Lichtverhältnissen noch beeindruckende Ergebnisse hervor, die selbst den großen Konkurrenten aus Korea neidisch machen. Ultraweitwinkel und zweimal Tele: Drei IMX858 für ein Halleluja Gegenüber dem 12S Ultra verdoppelt Xiaomi beim 13 Ultra die Zahl der Telekameras. Die beiden Objektive bieten nun Vergrößerungen von 3x und 5x. Bei 50 Megapixeln pro Sensor habt Ihr somit beim ganzzahligen Zoomen bis 6x stets eine "echte Auflösung" von mindestens 12 Megapixeln als Basis für Eure Fotos. Diese beiden Diagramme verdeutlichen die unterschiedlichen Philosophien von Samsung und Xiaomi in Sachen effektiver Megapixel und verfügbarer Sensorgröße in Quadratmillimeter in Abhängigkeit von den Brennweiten. / © NextPit In der Praxis macht das flexible Telesystem Spaß. Die verbauten Sony-Sensoren sind mit 1/2,51 Zoll ordentlich groß. Tagsüber liefern beide Telekameras farbenfrohe und gestochen scharfe Fotos, die von Farbgebung und Stil her nahezu perfekt zu den Ergebnissen der Hauptkamera passen. Bei schlechten Lichtverhältnissen macht auch das 3x-Objektiv dank der lichtstarken F1.8-Optik noch eine erstaunlich gute Figur. Ob Eure Motive von Kunstlicht, Dämmerlicht oder Neonbeleuchtung ausgeleuchtet sind: Die Bilder gelingen immer noch sehr gut. Aber klar: Je dunkler, desto größer wird der Unterschied zur Hauptkamera. Kein Wunder, bietet der 1-Zoll-Sensor etwa vier- bis fünfmal mehr Fläche als der IMX858 – und ebenfalls einen Bildstabilisator. Ganz ähnlich verhält es sich beim 5x-Tele. Bei Tageslicht schießt die 50-Megapixel-Kamera gestochen scharfe, natürliche und präzise belichtete Fotos. Je dunkler es wird, desto mehr macht sich die hier verbaute Blende von F3.0 bemerkbar. F3.0 bedeutet im Vergleich zu F1.8 3,5-mal weniger Licht auf dem Sensor und entsprechend eine schlechtere Bildqualität. Xiaomi 13 Ultra – Ultraweitwinkel (0,5x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (2x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (3x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (3x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (3x) – Portraitmodus aus © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (3x) – Portraitmodus ein © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (5x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (3x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Ultraweitwinkel (0,5x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (2x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (3x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (5x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Ultraweitwinkel (0,5x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (5x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Testfoto © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Ultraweitwinkel (0,5x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Hauptkamera (1x) © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (3x) – Portraitmodus © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Telekamera (3x) – Portraitmodus © NextPit Xiaomi 13 Ultra – Selfie © NextPit Die Ultraweitwinkel-Kamera schließlich bietet wieder ein Öffnungsverhältnis von F1.8 und damit eine praktisch identische Bildqualität zum 3x-Tele. Gut gefällt hier der mit 12 mm Äquivalentbrennweite extrem weite Bildwinkel, der wirklich das Prädikat: "Panoramatauglich" verdient. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist die Bildqualität noch einen Tick besser als beim 3x-Tele. Der Ultraweitwinkel ist weniger verwacklungsempfindlich und erlaubt so längere Verschlusszeiten – das kann auch der optische Bildstabilisator in den Tele-Linsen nicht ausgleichen. Für seine diversen Kameras hat Xiaomi noch einen ganzen Stapel an Software-Tricks bereit. Natürlich ist der obligatorische Portrait-Modus mit Hintergrund-Weichzeichner an Bord, der verschiedene Brennweiten mit unterschiedlichen Bokeh-Effekten bietet. Dazu gibt's noch einen besonders schnellen Sport-Modus sowie die Möglichkeit 14-Bit-RAW-Fotos ("Ultra-RAW") aufzunehmen. Video: 8K über alle Kameras Zu guter Letzt bleibt noch das Thema Video. Das Xiaomi 13 Ultra kann über alle Kameras hinweg völlig unnötige 8K-Auflösung aufnehmen. Aber: Aufgrund der dicht gestaffelten Brennweiten und der hervorragend aufeinander abgestimmten Objektive gibt's hier eine 4K-Kamera mit einem wirklich nahtlosen und praktisch verlustfreien 10x-Zoom. Die Videoqualität ist dabei hervorragend und baut qualitativ über die verschiedenen Brennweiten und unterschiedliche Lichtverhältnisse ähnlich ab, wie oben bei der Fotografie beschrieben. Bezüglich Codecs gibt's hier wahlweise H.264 oder H.265 in 8-Bit und 4:2:0-Farbsubsampling – und für anspruchsvolle User auch 10-Bit-LOG sowie einen Modus, mit dem Ihr sogar ein Multi-Kamera-Setup als Regisseur aufbauen könnt. Für mindestens 99 Prozent der Einsatzzwecke dürfte aber 8-Bit-Video ausreichen. In Kombination mit der tollen Bildqualität habt Ihr hier also wirklich alle Optionen für tolle Videos. Das Xiaomi 13 Ultra hat ein gigantisch gutes Kamera-System. / © NextPit Unterm Strich bietet das Xiaomi 13 Ultra damit ein Kamera-System, das bei der Hardware und Software wirklich wie aus einem Guss ist und das rundum Spaß macht. Ja, Samsung bleibt auf dem Papier mit dem S23 Ultra und dem optischen 10x-Zoom der Zoom-Primus, doch Xiaomi bietet mit dem kleineren Loch im Brennweitenbereich das stimmigere Gesamtkonzept und die rundum bessere Bildqualität. Chapeau.

Xiaomi 13 Ultra: Akku Das Xiaomi 13 Ultra bietet einen 5000 mAh starken Akku und ist damit zunächst ähnlich aufgestellt wie die Konkurrenz. Mit 90 W per Kabel und 50 W kabellos klappt das Laden ebenfalls ordentlich schnell. Zur Akkulaufzeit können wir noch keine Aussagen treffen. Stärken des Xiaomi 13 Ultra Quick Charging mit 90 W

Wireless Charging mit 50 W Schwächen des Xiaomi 13 Ultra Unterstützt kein schnelles PowerDelivery über USB 3.2 Das Xiaomi 13 Ultra tankt seinen 5.000 mAh starken Akku mit bis zu 90 W voll. Das klappt mit speziellen Xiaomi-Netzteil, das erfreulicherweise im Lieferumfang enthalten ist. Wireless Charging geht mit 50 W, und auch kabelloses Rückwärtsladen ist an Bord. Dieses 90-W-Netzteil ist im Lieferumfang enthalten. / © NextPit Apropos: Casi findet Quick Charging überflüssig, Antoine kann nicht ohne Schnellladen – und Ihr? Bislang hatten wir das Xiaomi 13 Ultra im Dauereinsatz und damit noch keine Zeit für einen aussagekräftigen Akku-Benchmark. Das werden wir allerdings in den kommenden Tagen nachholen und den Test dann an dieser Stelle aktualisieren.