Samsung Galaxy Z Fold 5 und Z Flip 5 mit wechselbaren Akku?

Bessere Reparierbarkeit des Akkus beim Galaxy Z Fold 5 und Flip 5

Die Frage in der Überschrift lässt sich nicht so einfach beantworten, da Samsung wohl nicht den typischen, und ohne Werkzeug wechselbaren Akku in den beiden kommenden Foldables verbauen wird, aber dennoch eine Erleichterung schafft. Die neuen Akkudokumente, die in Südkorea aufgetaucht sind, wurden vom "Galaxy Club" veröffentlicht. Demnach werden die faltbaren Samsung-Smartphones der nächsten Generation weiterhin mit zwei Akkus ausgestattet sein, die in zwei Blöcken unterteilt sind und sich auf jeder Klappseite einzeln befinden.

Interessant ist, dass die beiden Akkupaare offenbar mit neuen Zuglaschen ausgestattet sind, ähnlich wie beim diesjährigen Galaxy S23 Ultra, das wir vor ein paar Wochen in der NextPit-Redaktion getestet haben. Diese Methode reduziert die Komplexität beim Entfernen des Bauteils im Vergleich zu Akkus, die mit Klebstoffen befestigt sind, die dann bei der Wartung oder dem Austausch zusätzliche Arbeiten erfordern.

Das Samsung Galaxy S23 Plus und das Samsung Galaxy S23 Ultra verfügen über Akku-Zuglaschen. / © iFixit

Samsung ist nicht der erste prominente Hersteller, der eine spezielle Lasche für den Akku anbietet. Wie die Experten von iFixit in Ihrem Demontagevideo des Galaxy S23 Ultra feststellten, lässt sich der integrierte Akku auch beim iPhone 4 aus dem Jahr 2010 leichter herausnehmen. Bei späteren iPhone-Modellen hat der Apple jedoch eine klebende Zuglasche entwickelt.

Akku-Kapazität des Samsung Galaxy Z Flip 5

Was die Kapazitäten angeht, sind auf den beigefügten Bildern kaum erkennbare Details zu sehen. Aber wie bereits berichtet, hat der sekundäre Akku des Galaxy Z Flip 5 eine reduzierte Nennkapazität von 971 mAh im Gegensatz zu den 1.040 mAh seines Vorgängers. Es ist aber immer noch möglich, dass Samsung sich für eine größere Version entscheidet, so wie es beim Galaxy Z Flip 4 im letzten Jahr der Fall war.

Samsung Galaxy Z Flip 5 Dual-Akkus mit Pull-Tab-Aufklebern. / © Galaxy Club

Zusätzlich zu den Akkus sollen das Galaxy Z Fold 5 und das Galaxy Z Flip 5 von einer übertakteten Version des Snapdragon 8 Gen 2 von Qualcomm angetrieben werden. Das Duo soll außerdem ein tropfenförmiges Scharnier verwenden, das eine völlig flache Faltform und weniger sichtbare Falten ermöglicht. Es wird erwartet, dass Samsung die faltbaren Flaggschiffe im August ankündigt. Uneinigkeit herrscht noch bei dem Samsung Galaxy Tab S9 (Ultra) Tablet und der Galaxy Watch 6, welche unter Umständen bereits im Sommer präsentiert werden könnten. Aber auch ein gemeinsamer Release mit den beiden Foldables wäre durchaus denkbar.

Was sind Eure Vorschläge, um die Reparierbarkeit von Geräten zu verbessern, abgesehen von diesen Akku-Laschen? Lasst uns Eure Vorschläge im Kommentarbereich unten wissen.