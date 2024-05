Sony bereitet sich darauf vor, das Xperia 1 VI am 17. Mai auf den Markt zu bringen – das verrät bereits ein Teaser des japanischen Unternehmens. Mehr Details gibt's in den diversen Gerüchten rund um das Flaggschiff-Kamerahandy , wobei es bei den neuesten Gerüchten um das Highlight-Feature geht: die Kamear des Sony Xperia 1 VI.

Sony Xperia 1 VI mit Mega-Zoom

Wie MS PowerUser berichtet, soll das kommende Handy mit Dreifach-Kamera kommen, bestehend aus einer 24-mm-Hauptkamera auf der Rückseite, einer 16-mm-Ultraweitwinkelkamera und einem Teleobjektiv mit einem variablen Brennweitenbereich von 85 bis 170 mm. Damit bleiben die Brennweiten der Ultraweitwinkel- und Hauptkamera unverändert. Nur das Teleobjektiv streckt sich ein Stück und deckt nun den Zoombereich von 5x bis 10x ab. Zur Erinnerung: Beim aktuellen Xperia 1 V (Test) gab's "nur" eine Kamera von 3,5x bis 5,2x.

Was die anderen Details angeht, so ist die Hauptkamera mit einem "Stacked Sensor" unbekannter Auflösung ausgestattet. Es ist davon auszugehen, dass es sich um denselben 48-MP-Sensor handelt, der auch im Vorgängermodell verbaut wurde. Es gibt zwar keine Angaben zur Sensorauflösung der anderen Kameras, aber auch hier hat Sony wahrscheinlich nicht viel gedreht.

Die Renderings des Sony Xperia 1 VI zeigen den neuen Formfaktor im Verhältnis von 19,5:9. / © Android Headlines

Die wichtigsten Änderungen an der Kamera scheinen der Software vorbehalten zu sein. So wird das Xperia 1 VI mit einer neuen, eigenständigen Kamera-App auf den Markt kommen, die auf der Oberfläche und den Bedienelementen der Alpha-Kameras von Sony basiert. Die neue App soll auch endlich den Kamera-App-Verhau von Sony aufräumen. Die drei Kamera-Apps Photography Pro, Cinema Pro und Videography Pro sollen demnach verschmelzen.

Im Moment ist noch unklar, ob Sony die neue App für seine älteren Xperia-Kamerahandys übernehmen wird oder ob die neue App exklusiv für das Xperia 1 VI und zukünftige Modelle erhältlich sein wird.

Neben der überarbeiteten Kamera-App soll das Xperia 1 VI auch von der verbesserten Autofokus-Funktion für Personen profitieren, die derzeit in den Alpha-Kameras eingesetzt wird. Damit soll es möglich sein, das Gesicht einer Person zu fokussieren, auch wenn diese nicht in die Kamera blickt oder teilweise verdeckt ist.

Andere Verbesserungen im Sony Xperia 1 VI

Außerdem beschreibt die Quelle, dass das nächste Sony-Flaggschiff ein helleres 6,5-Zoll-Display hat, obwohl die Auflösung herabgesetzt wurde. Unter der Haube befindet sich auch ein neuer Audio-Chip, der einen besseren Klang liefern soll, während er gleichzeitig die bestehenden Spatial-Audio- und High-Res-Zertifizierungen unterstützt.

Ansonsten ist das Xperia 1 VI mit einem Snapdragon 8 Gen 3 und einem 5.000-mAh-Akku ausgestattet, dessen Werte für kabelgebundenes und kabelloses Laden unverändert sind. Das Mobiltelefon soll mit Android 14 laufen.

In einem anderen Gerücht wird behauptet, dass Sony den Preis des Xperia 1 VI etwas niedriger ansetzt als den des Xperia 1 V – zumindest in Taiwan. Es ist noch nicht bekannt, ob es in anderen Ländern zu einer solchen Preisanpassung kommen wird.

Wird das Sony Xperia 1 VI mit der besseren App und vor allem dem vergleichsweise langen optischen Zoom zu einer echten DSLM-Alternative? Ab in die Kommentare mit Eurer Meinung!