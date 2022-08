Siri, bin ich heiß? Apple Watch soll Temperatursensoren bekommen

Es gibt seit langem Gerüchte, dass Apple noch in diesem Jahr die Watch Series 8 mit einem Temperatursensor vorstellen wird. Es gibt bislang noch keine weiteren Details darüber gibt, wie dieser implementiert wird. Ein jetzt Apple zugesprochenes Patent für einen hochpräzisen Sensor könnte nun aber neue Hinweise liefern.

Das von MyHeathyApple gefundene Patent wurde 2020 eingereicht, aber erst diese Woche an das Unternehmen aus Cupertino vergeben. Es beschreibt ein komplexes Temperaturgradienten-Sensorsystem, das sich deutlich von dem Infrarotsensor unterscheidet, der beispielsweise in der Galaxy Watch 5 von Samsung verwendet wird. Der besagte Ansatz hat bemerkenswerte Vorteile, darunter ein geringerer Platzbedarf und eine ganztägige präzise Messung der Körpertemperatur, die auch bei anderen Formfaktoren eingesetzt werden könnte.

Der Temperaturfühler besteht aus einem Temperatursensor und einer Differenzialtemperatursonde, die aus einem flexiblen, dünnen Substrat besteht, das in vielen Formen gestaltet werden kann. Dieses Substrat hat zwei Enden, von denen die eine mit dem speziellen Temperatursensor verbunden ist Das andere Ende hingegen wird an einer beliebigen Oberfläche oder dem unteren Glasteil einer Apple-Smartwatch mit direktem Hautkontakt angebracht.

Das Apple-Patent für einen Temperaturgradientensensor in einer Apple Watch / © USPTO

Vorteile eines Temperaturgradientensensors auf einer Apple Watch

Aufgrund der vielen Einschränkungen aktueller und herkömmlicher Temperatursensoren könnte ein fortschrittliches System mehrere Barrieren bei der Bereitstellung genauer Temperaturmessungen beseitigen. Darüber hinaus können die Hersteller die benötigte Fläche des Bauteils verringern, ohne die Genauigkeit bei der Messung der Körpertemperatur zu beeinträchtigen. Zu guter Letzt könnte Apples System weniger anfällig für Schwankungen in der Außentemperatur bei der Messung sein.

Es ist unklar, ob das Gerät in der Apple Watch Series 8 zu finden sein wird. Die Technologie kann jedoch auch in andere Geräte integriert werden. Sie könnte beispielsweise in den nächsten AirPods-Kopfhörern zum Einsatz kommen, indem sie die Temperatur des Trägers über das Innenohr misst. Letztendlich wird vermutet, dass es Apples Ziel ist, die Benutzerfreundlichkeit seiner Geräte zu erweitern.

Findet Ihr einen Temperatursensor in der Apple Watch spannend oder braucht Ihr das Feature nicht? Teilt es uns in den Kommentaren mit!