Moto X30 Pro enthüllt: Erstes 200-MP-Handy mit absurdem Preisschild

Das Moto X30 Pro ist mit einem großen Sensor ausgestattet, der mit zweihundert Millionen Pixeln auflöst. Diese werden dann mit einer benutzerdefinierten Chameleon-Cell-Technologie verarbeitet, die entweder 2x2 oder 4x4 Pixel-Binning verwendet. Die erste Kombination erzeugt 50-MP-Bilder mit 1,2µm-Pixeln, während die andere eine konventionellere Auflösung von 12,5 MP bieten, aber mit größeren einzelnen Pixeln von 2,56µm. Aufnahmen mit der gesamten 200-MP-Auflösung sind ebenfalls möglich, allerdings wird die Pixelgröße dabei auf 0,64 µm reduziert.

Das Moto X30 Pro nutzt die "Chameleon Cell Pixel Binning"-Technologie / © Motorola

Die Kamera findet Platz in einem 3-fach-Kamera-Setup. Es gibt eine 50-MP-Ultrawide- und eine 12-MP-Telekamera, die über einen 2-fachen optischen Zoom verfügt. Die Selfie-Kamera ist hingegen ein 60-MP-Shooter. Die Videokamera auf der Rückseite nimmt bis zu 8K bei 30 fps auf.

Weitere Spezifikationen und Preise des Moto X30 Pro

Weitere Spezifikationen des Budget-Flaggschiffs sind der 6,67-Zoll-OLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz und der Snapdragon 8+ Gen 1-Chip. Motorola hat zudem einen Fingerabdruckscanner in das Display integriert. Das Basismodell verfügt über 8 Gigabyte RAM und 128 Gigabyte Speicherplatz, während das Topmodell mit 12 GB / 512 GB ausgestattet ist.

Auch beim Akku hat das Lenovo-Unternehmen nicht gespart. Das Moto X30 Pro bietet eine Akkukapazität von 4610 mAh. Beeindruckend ist, dass das Gerät eine 125-Watt-Schnellladefunktion unterstützt, die den Akku in nur 19 Minuten auflädt. Alternativ ist auch eine kabellose 50-Watt-Ladung möglich.

Was die Preise angeht, so wird das Moto X30 Pro in China für 550 US-Dollar (3.700 Yuan) für das Basismodell verkauft. Umgerechnet wären das knapp 540 Euro. Die teuerste Variante wird 670 Dollar, also umgerechnet knapp 650 kosten. Die weltweite Verfügbarkeit ist nicht bekannt, aber es besteht die Möglichkeit, dass es auch außerhalb Chinas erhältlich sein wird.

Sollte Motorola das Moto X30 Pro auch in anderen Märkten wie USA und Europa auf den Markt bringen? Lasst uns Eure Antworten wissen.