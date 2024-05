Amazfit Helio Ring: Preis und Verfügbarkeit

In einer Pressemitteilung erwähnt Zepp Health, dass der Amazfit Helio Ring am 15. Mai zuerst in den USA erhältlich sein wird. Das Unternehmen plant aber, den smarten Ring bald auch in weiteren Ländern auf den Markt zu bringen, auch wenn das präzise Datum hier noch fehlt.

Was den Preis angeht, so kostet der Amazfit Helio Ring 299 US-Dollar. Das Wearable-Unternehmen bündelt ihn jedoch auch mit der Amazfit Pace Pro und der Amazfit T-Rex Ultra, wodurch der Preis des Rings auf 150 US-Dollar sinkt.

Der Amazfit Helio Ring von Zepp Health ist mit einer Titanlegierung gefertigt. / © Zepp Health

Zepp Health wird die Smart-Ring-Preise von Ultrahuman und Oura unterbieten. Zum Vergleich: Der Ultrahuman Ring Air, der in den USA hergestellt werden soll, kostet derzeit 379 Euro. Der Oura Ring der dritten Generation hingegen kostet je nach Ausführung zwischen 329 und 399 Euro.

Das kann der Amazfit Helio Ring

Der Amazfit Helio Ring überwacht die Herzfrequenz, den Sauerstoffgehalt des Blutes (SpO2), den Schlaf und einige andere Aktivitäten. Außerdem ist er mit einem EDA-Sensor ausgestattet, der Stress und Atemqualität misst und den Nutzer:innen ihren Bereitschaftsgrad und ihre körperliche Erholung mitteilt.

In Verbindung mit einer Amazfit-Smartwatch wie der Amazfit Balance (Test) sollen die Messwerte des Rings mit denen des Handgelenks zusammengeführt werden, um noch genauere Erkenntnisse zu gewinnen.

Beim Kauf eines Rings bietet das Unternehmen ein kostenloses 3-monatiges Zepp-Aura-Abonnement an, das u. a. tiefere Analysen und angeleitetes Training ermöglicht.

Der Amazfit Helio Ring von Zepp besitzt eine Titanlegierung mit goldenem Finish, was ihn zu einem leichten Ring macht. Er ist in den Größen 10 und 12 erhältlich, wobei die kleinere Variante nur 3,8 Gramm wiegt, während die anderen Größen erst später erscheinen werden. Außerdem ist er mit 10 ATM für das Schwimmen und für Aktivitäten im Wasser zertifiziert.

Es wird interessant sein, wie sich das Segment der smarten Ringe in den kommenden Monaten entwickelt, da Samsung vermutlich ebenfalls dieses Jahr in dieser Produktklasse seinen Hut in den Ring (Pun intended!) wirft. Allerdings ist noch nicht bekannt, wie viel der Galaxy Ring kosten wird.

