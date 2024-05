Tesla Supercharger: Musk kassiert Förderungen, entlässt dann Team

Merkwürdige Supercharger-Entscheidung

Die Supercharger-Infrastruktur gilt als ein Grund, warum Tesla so erfolgreich ist, denn es zählt zu den großen Pluspunkten des Elektroautobauers, dass man eben sehr einfach eine Möglichkeit findet, sein Fahrzeug schnell zu laden. Doch mittlerweile muss man in mehrfacher Hinsicht von der Vergangenheit sprechen. Denn Elon Musk hat Anfang der Woche im Wesentlichen das gesamt Supercharger-Team herausgeworfen und die Fachwelt rätselt, was den Tesla-Chef zu dieser Entscheidung getrieben hat. Damit zieht sich Tesla durchaus nämlich selbst den Boden unter den Füßen weg, denn nun weiß keiner, wie es mit den Superchargern weitergeht.

Das Erstaunliche daran: Nach einem Bericht von Politico ist Tesla der größte Profiteur des eines Gesetzes, das die US-amerikanische Ladeinfrastruktur fördert. Das hat eine interessante politische Dimension: Denn Elon Musk lässt keine Gelegenheit aus, um über US-Präsident Joe Biden zu lästern – sein Geld nimmt er aber dennoch, ohne mit der Wimper zu zucken.

Tesla hat im Zuge des Bipartisan Infrastructure Law sogar das meiste Geld bekommen, rund 13 Prozent aller Gelder wanderten zu Tesla, das sind mehr als 17 Millionen Dollar, wie Politico schreibt. Grundsätzlich kann man diese Förderung auch nicht kritisieren: Denn das Supercharger-Netzwerk gilt laut Experten als das beste seiner Art in den USA und hat sich zuletzt auch gegenüber der Konkurrenz geöffnet.

Tesla hat also das Regierungsgeld gerne genommen, während Musk wilde Tiraden ablässt und Verschwörungserzählungen über die Regierung und den Präsidenten verbreitet. Abgesehen davon wundern sich Beobachter nun, wieso Tesla ausgerechnet jetzt das Supercharger-Geschäft aufgibt – wenn man nicht bald einfach neue (günstigere) Mitarbeiter anheuert.

Zusammenfassung