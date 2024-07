Nach Update noch detaillierter! Whoop wertet Eure Körperzusammensetzung aus

Whoop hat angekündigt, seinen Fitness-Tracker auf Abonnementbasis um eine neue Funktion namens Körperzusammensetzung und Gewichtstrends zu erweitern. Dieses neue Tool bietet tiefere Einblicke in die Gesundheit der Nutzer/innen, indem es die Körperzusammensetzung verfolgt. Außerdem werden die notwendigen Daten automatisch mit den unterstützten Withings Smart Waagen synchronisiert.

Welchen Nutzen und welche Vorteile hat es, deine Körperzusammensetzung zu kennen?

Wie Whoop erklärt, bietet die Körperzusammensetzung einen besseren Überblick über Körperkomponenten wie Körpermasse (Muskel-, Knochen- und Wasseranteil) und Körperfett, das als Energiespeicher dient. Außerdem bietet die Kenntnis der Körperzusammensetzung und der Gewichtstrends im Vergleich zum Body Mass Index (BMI) einen umfassenderen Einblick in deine Gesundheit.

Mit den verfügbaren Informationen über die Körperzusammensetzung können die Nutzer/innen eine ausgewogenere Körperzusammensetzung erreichen oder bestimmte Wellness-Ziele anstreben. Eine ausgewogene Körperzusammensetzung verbessert die allgemeine Gesundheit und verringert das Risiko von Krankheiten wie Herzinfarkt, Blutdruck und Schlaganfall.

Die Funktion "Körperzusammensetzung und Gewichtstrends" von Whoop zeigt deine historische fettfreie Körpermasse, dein Körperfett und andere wichtige Kennzahlen an. / © Whoop

Whoop fügte hinzu, dass auch andere Gesundheitsdaten, die vom Whoop erfasst werden, wie z. B. Schlaf, Stress und Belastung, in die Verfolgung der Körperzusammensetzung und des Gewichts einfließen werden.

Anschließend können die Nutzer/innen die Trends der Körperzusammensetzung und des Gewichts in der Whoop-App abrufen, die in einer wöchentlichen, monatlichen und halbjährlichen Ansicht dargestellt wird. Sie können die Whoop-App auch so anpassen, dass sie die Daten zur Körperzusammensetzung und zu den Gewichtstrends im Home- oder Home + Coaching-Tab anpinnen.

Whoop-Mitglieder können auch Daten wie Gewicht, Magergewicht und Körperfettanteil von der Withings Body Comp und der Body Smart Scale synchronisieren, um zusätzliche Einblicke sowie Vorschläge und Anleitungen zum Erreichen von Zielen zu erhalten. Darüber hinaus sind für Nutzer/innen mit einer Withings Body Scan Scale auch Schnittdarstellungen der Körperzusammensetzung verfügbar. Neben der Withings App können die Daten auch von Drittanbieter-Apps wie Apple Health und Google Health Connect für Android importiert werden.

