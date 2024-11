Die Body Scan ist schlank für ein Gerät, das mit so viel Technologie vollgepackt ist. Die Plattform aus gehärtetem Glas fühlt sich unter den Füßen solide an, während das extrabreite Design für Stabilität sorgt. Ein besonderes Merkmal ist der ausziehbare Griff mit integrierten Elektroden, der für erweiterte Messungen wie die segmentale Körperzusammensetzung und das EKG verwendet wird.

Die Withings Body Scan wird in einer eleganten, hochwertigen Verpackung geliefert, die das Auspacken zu einer unkomplizierten Angelegenheit macht. In der Verpackung findet Ihr die Waage, eine Wandhalterung, eine Bedienungsanleitung und ein USB-C-Ladekabel. Die Einrichtung ist schnell und intuitiv - Ihr müsst sie nur mit der Withings Health Mate-App (Android | iOS ) koppeln und schon kann es losgehen.

Die wichtigsten Merkmale des Withings Body Scan

Der Withings Body Scan wurde mehrfach zertifiziert, um seine Sicherheit und Wirksamkeit zu gewährleisten. In Europa hat sie die CE-Kennzeichnung gemäß den Gesundheits- und Sicherheitsstandards erhalten.

Was bedeutet das also für uns? Es bedeutet, dass Withings in diesen Regionen eine Reihe von fortschrittlichen Funktionen aktivieren kann. Allerdings gibt es einige Ausnahmen, auf die ich im Laufe dieses Berichts eingehen werde. Lasst mich zunächst ein paar Funktionen hervorheben, die ich für besonders erwähnenswert halte.

Umfassende Analyse der Körperzusammensetzung

Der Body Scan geht über einfache Gewichtsmessungen hinaus und liefert eine detaillierte Aufschlüsselung Eures Körperfettanteils, Eurer Muskelmasse, Eurer Knochenmasse und Eures viszeralen Fettanteils. Der Clou ist die segmentale Analyse, bei der die Zusammensetzung Eurer Arme, Beine und Eures Rumpfes mithilfe des ausziehbaren Griffs einzeln gemessen wird. Das ist besonders für Fitnessbegeisterte von Vorteil, die Muskelwachstum oder Fettabbau in bestimmten Bereichen verfolgen wollen.

Aufschlüsselung der Körperzusammensetzung auf der intelligenten Body Scan-Waage, die Fett-, Muskel-, Knochen- und Hydratationswerte erfasst. / © Withings

All dies wird durch die Bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) ermöglicht, eine ausgeklügelte Technologie, die mithilfe von acht Elektroden (vier in der Glasbasis und vier im Griff) einen schwachen elektrischen Strom durch Euren Körper sendet. Der Strom fließt schneller durch Wasser und Muskeln, verlangsamt sich aber im Fettgewebe, so dass die Waage präzise Körpermetriken liefern kann.

Mit dieser Technik könnt Ihr all diese Messwerte in Sekundenschnelle ermitteln.

Withings Body Scan: Monatliche Segmentanalyse und Trends zur Körperzusammensetzung. © nextpit Die Segmentanalyse zeigt die Torsoanalyse: Muskel- und Fettveränderungen im Laufe der Zeit. © nextpit Die Segmentanalyse zeigt die Analyse der Beine: Muskel- und Fettveränderungen im Laufe der Zeit. © nextpit Übersicht über die Körperzusammensetzung mit Körperfettdaten für Arme, Oberkörper und Beine. © nextpit Übersicht über die Körperzusammensetzung mit Angaben zur Muskulatur der Arme, des Rumpfes und der Beine. © nextpit Die Withings Body Scan-App zeigt den Muskelanteil und die Muskelmasse der Arme an. © nextpit Die Withings Body Scan App zeigt den Fettanteil und die Masse der Beine an. © nextpit Ergebnisse des viszeralen Fettindex und der Wassermasse mit gesunden Indikatoren. © nextpit Monatliche Ergebnisse für Magermasse und Wassermasse, beide als gesund gekennzeichnet. © nextpit Monatliche Ergebnisse für Knochenmasse und Wassermasse, beide als gesund gekennzeichnet. © nextpit Die Wassermasse ist mit einer Tendenz von +1,7 % im Laufe des Monats ebenfalls gesund. © nextpit

BIA ist Euch vielleicht schon bekannt, denn es ist in einigen Smartwatches enthalten, z. B. in denen von Samsung (Vergleich). Der Withings Body Scan ist jedoch zuverlässiger, da er von der FDA zugelassen ist. Die Samsung Galaxy Watch Ultra (Test) bietet zwar eine Analyse der Körperzusammensetzung mithilfe von BIA, um Kennzahlen wie den Körperfettanteil und die Muskelmasse zu ermitteln, aber diese Funktion hat keine FDA-Zulassung.

Da ich der Meinung bin, dass die Körperzusammensetzung für jeden, der seine Muskelmasse verbessern will, aussagekräftige Daten liefert, habe ich den Body Scan auch zusammen mit meinem Whoop 4.0 verwendet, um Zu- und Abnahmen durch die Analyse der BIA-Kennzahlen zu verfolgen. Diese Kombination hat mich sogar dazu motiviert, diesen Bericht zu schreiben.

Laut Withings gibt es jedoch einige wichtige Punkte zu beachten:

Der elektrische Strom, der für die Messung der Körperzusammensetzung verwendet wird, hat eine niedrige Spannung und ist für die meisten Nutzer sicher. Schwangere sollten diese Funktion jedoch meiden oder sie über die App deaktivieren - mit dem Schwangerschaftsmodus kann dieses Problem umgangen werden.

Personen mit Herzschrittmachern, ICDs oder anderen implantierten Geräten dürfen diese Funktion nicht nutzen, da sie Störungen verursachen könnte.

Nervenaktivitätswert

Dies ist vielleicht die modernste Funktion der Body Scan-Skala. Der Nerve Activity Score misst, wie gut Eure Nerven funktionieren, indem er die Aktivität der Schweißdrüsen in Euren Füßen analysiert. Wie bei der Körperanalysewaage wird auch hier ein sehr schwacher elektrischer Strom durch spezielle Elektroden an der Waage geleitet.

Dieser Strom zieht Chlorid-Ionen aus Euren Schweißdrüsen an die Oberfläche. Wenn Eure Nerven gesund und gut vernetzt sind, werden mehr Chloridionen herausgezogen, was eine starke Schweißaktivität anzeigt. Wenn Eure Nerven jedoch weniger aktiv sind, werden weniger Ionen freigesetzt, was auf eine mögliche Nervenschädigung hinweisen kann.

Dies ist besonders wichtig für Menschen, die von Krankheiten wie der diabetischen Neuropathie bedroht sind, bei der die Nervenfunktion allmählich nachlässt. Bei rund 537 Millionen Erwachsenen weltweit, die mit Diabetes leben (International Diabetes Federation für 2021), ist ein Gerät, das frühe Anzeichen für eine Verschlechterung der Nervenfunktion erkennen kann, von großem Wert.

Vorhersage des Nervengesundheitswerts und Diagramm, Novemberwert ist 83. © nextpit Monatliche Withings Body Scan-Vorhersage: Ergebnis 83. © nextpit

Da ich jedoch nicht zu der Risikogruppe gehöre, kann ich die Auswirkungen dieser Messung nur schwer beurteilen. Ich empfehle, Euch mit Eurem Arzt zu beraten, um herauszufinden, ob diese Funktion wertvolle Erkenntnisse über Euren speziellen Zustand liefern kann. Für mich persönlich wird diese Funktion immer wichtiger, je älter ich werde und je mehr ich Wert auf eine proaktive Gesundheitsüberwachung lege.

Schätzung des Gefäßalters

Ich muss zugeben, dass ich etwas skeptisch bin, wenn es um die vaskuläre Altersschätzung geht. Der Grund dafür ist einfach: Es handelt sich um einen Indikator, der je nach Gerät und Messmethode stark variieren kann. Meiner Erfahrung nach schwankt mein Gefäßalter je nach Messgerät ziemlich stark.

Zum Beispiel: meine Egym-App bezeichnet es als BioAge und unterteilt es in Kategorien wie Kraft, Flexibilität, Stoffwechsel und Kardio. Die Zepp-App nennt es Body Age, und die Withings Body Scan misst es als Vascular Age. Interessanterweise schätzen die Egym App und der Body Scan mein kardiovaskuläres Alter ziemlich genau ein und schätzen mich auf 40-41 Jahre, während die Zepp App viel großzügiger ist und mich auf 34 Jahre einstuft. Auch Egym gibt mir in seinen verschiedenen Kategorien eine Spanne von 27-35.

Der Withings Body Scan zeigt an, dass mein durchschnittliches Gefäßalter 41 Jahre beträgt, was im normalen Bereich liegt. Zufälligerweise ist das auch mein tatsächliches Alter. © nextpit Vascular Age Breakdown, Überblick. © nextpit

Ich erzähle das, weil diese Werte je nach Gerät und Technik stark variieren können. Der Body Scan nutzt insbesondere die Messung der Pulswellengeschwindigkeit (PWV), um das Gefäßalter zu schätzen - ein wichtiger Indikator für die Steifigkeit der Arterien und die allgemeine kardiovaskuläre Gesundheit.

Von allen Geräten, die ich ausprobiert habe, entspricht der Withings Body Scan am ehesten dem, wie ich mich tatsächlich fühle - im Grunde meinem tatsächlichen Alter. Und ja, er motiviert mich, öfter ins Fitnessstudio zu gehen, sei es, um mit meinem Alter Schritt zu halten oder um mich vielleicht sogar ein bisschen jünger zu fühlen.

6-Kanal-EKG-Überwachung

Zu guter Letzt kann der Body Scan ein 6-Kanal-EKG durchführen, das im Vergleich zu den standardmäßigen Ein-Kanal-Messungen der meisten Wearables, wie z. B. der Apple Watch (Vergeleich), eine umfassendere Messung der Herzgesundheit ermöglicht.

Das EKG kann Anzeichen von Vorhofflimmern (AFib) erkennen, was es zu einem wertvollen Werkzeug für alle macht, die sich um ihre Herzgesundheit sorgen. Ich persönlich falle in den typischen Bereich der Herzgesundheit, daher würde ich Euch raten, Euch mit Eurem Arzt zu beraten, um herauszufinden, welche Art der Herzüberwachung für Euch am besten geeignet ist - egal, ob es sich um ein Gerät handelt, das Ihr rund um die Uhr am Handgelenk tragt, wie die Withings Scan Watch 2 (Test) oder ein Gerät, das Ihr täglich in Eurem Badezimmer benutzt, wie den Body Scan.

In jedem Fall bietet der Body Scan dank seiner 6-Kanal-EKG-Technologie eine gründlichere Beurteilung. Außerdem bietet die App die Möglichkeit, Euer Elektrokardiogramm direkt mit Eurem Gesundheitsdienstleister zu teilen.