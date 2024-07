Das Nothing CMF Phone 1 ist ein ziemlich einzigartiges Smartphone für unter 300 Euro . Sein modulares Design macht es in einem Markt, in dem alle Smartphones gleich aussehen, sehr anpassungsfähig. Aber ist dieser untypische Look nur eine Ablenkung, um das begrenzte technische Datenblatt auszugleichen? Das erfahrt Ihr in diesem ausführlichen Test des Nothing CMF Phone 1.

Design und Bildschirm

Das Design ist das Hauptverkaufsargument für das CMF Phone 1. Die Rückseite besteht aus einer austauschbaren Platte und einem kleinen Knopf, an dem eine Vielzahl von Zubehörteilen befestigt werden kann.

Die Stärken des CMF Phone 1:

Einzigartiges Design auf dem Markt

Cooles modulares oder "austauschbares" Konzept

Flacher Bildschirm mit dünnen Rändern

120 Hz und gute Helligkeit

Schwächen des CMF Phone 1:

Nur IP52-zertifiziert

Kein Gorilla Glass auf dem Display

Das Zubehör und die Hüllen sind im Vergleich zum Preis des Smartphones recht teuer.

Der DIY-Charakter der Platte auf der Rückseite und des Anbringens von Zubehör verleiht dem CMF Phone 1 einen spielerischen Aspekt. © nextpit Die Seiten-Knöpfe bilden einen Kontrast zu den hellen Farben und der matten Beschichtung des CMF Phone 1. © nextpit Das CMF Phone 1 ist nach IPX2 zertifiziert, sowohl mit als auch ohne die Platte auf der Rückseite. © nextpit

Ein sehr cooles modulares Design

Keine transparente Rückseite wie bei anderen Nothing-Smartphones. Stattdessen lässt sich die Rückseite des CMF Phone 1 abschrauben und Ihr könnt verschiedene "Hüllen" in unterschiedlichen Farben und Materialien austauschen. Insgesamt bietet Nothing vier Farben an: Schwarz, Grün, Blau und Orange. Die zusätzlichen Platten müssen natürlich separat gekauft werden.

Neben der eigentlichen Farbe des CMF Phone 1 könnt Ihr im CMF-Shop drei verschiedene Hüllenfarben ergattern. © nextpit

Die Methode, die Platte auf der Rückseite des CMF Phone 1 zu entfernen, ist alles andere als optimal. Ich hatte oft Angst, das Smartphone zu zerbrechen, wenn ich versucht habe, sie herauszunehmen. Ich hatte auch ein wenig Schwierigkeiten, die Schrauben, mit denen die Platte befestigt ist, mit dem in der Schachtel enthaltenen Werkzeug zu lösen. Es war zu klein für meine dicken Finger.

Der matte Kunststoffüberzug der schwarzen und grünen Schale fühlte sich gut an. Das Kunstleder der orangefarbenen und der blauen Version fühlt sich auch gut an. Sie kosten 35 Euro, also ein Drittel des Preises des Smartphones. Ich finde sie ein bisschen teuer.

Mit dem schlitzförmigen Ende des Multifunktionswerkzeugs, könnt Ihr die Hülle des CMF Phone 1 abschrauben. © nextpit

Ebenfalls auf der Rückseite des CMF Phone 1 haben wir unten rechts einen kleinen runden Knopf. Nothing nennt dies den Accessory Point. Wenn man die Abdeckung abschraubt, kann man dort Zubehör anbringen, das speziell für das Smartphone entwickelt wurde. Nothing bietet einen Standfuß, ein Lanyard und einen Kartenhalter an. Jedes Zubehörteil wird einzeln verkauft und kostet 20 Euro.

Das ist clever und spricht meine Sammelleidenschaft an, um alle Accessoires und Hüllen zu ergattern. Aber auch an die "Lego"-Seite mit der Tatsache, dass man sein Smartphone "baut". Und das Zubehör ist sehr einfach zu installieren. Außer dem Kartenhalter braucht man für keines davon Werkzeug.

Wir haben ein komplettes Tutorial, um das CMF Phone 1 auseinanderzunehmen und das Zubehör zu installieren.

Abgesehen davon ist das CMF Phone 1 nach IP52 für Wasser- und Staubbeständigkeit zertifiziert. Das ist nicht gerade atemberaubend. Aber immerhin bleibt diese Zertifizierung bestehen, wenn man die Hülle auf der Rückseite des Smartphones entfernt.

Alle Zubehörteile für das CMF Phone 1 werden separat verkauft. © nextpit Ich persönlich finde Lanyards für Smartphones ziemlich altmodisch. © nextpit Der Kartenhalter des CMF Phone 1 ist sicher so gedacht, dass er das Fehlen von NFC für kontaktlose Zahlungen ausgleichen soll. © nextpit Der Kartenhalter des CMF Phone 1 ist sicher so gedacht, dass er das Fehlen von NFC für kontaktlose Zahlungen ausgleichen soll. © nextpit

Ein beliebiger 120-Hz-AMOLED-Bildschirm

Was das Display angeht, so handelt es sich um ein 6,67 Zoll großes AMOLED-Panel mit einer Auflösung von 1800 × 2400 Pixeln. Die Bildwiederholrate beträgt 120 Hz, die typische Helligkeit liegt bei 500 bis 700 Nits und kann in der Spitze auf 2000 Nits ansteigen.

Der Bildschirm des CMF Phone 1 ist flach. Nothing wollte nicht zu viel Geld ausgeben, indem sie die Lizenz von Corning für die Verwendung von Gorilla Glass bezahlt müssten. Aber der Bildschirm des CMF Phone 1 wird durch Dragontail Pro Glass geschützt, dessen Stärke der von Gorilla Glass 5 ungefähr gleicht.

Das CMF Phone 1 läuft unter Nothing OS 2.6 und hat eine recht eingeschränkte Update-Politik. © nextpit Die Bildschirmränder des CMF Phone 1 passen zu einem Smartphone, das weniger als 300 Euro kostet. © nextpit

Ich hatte keine Probleme mit der Lesbarkeit, die Helligkeit ist gut. Aber die automatische Helligkeit war viel zu langsam, um sich anzupassen. Daher habe ich sie während meines Tests deaktiviert. Zur Bildwiederholungsrate gibt es nichts zu sagen. Die 120 Hz sind in dieser Preisklasse keine große Leistung mehr. Aber es ist gut, sie hier zu haben.

Ich fand die Ränder des Bildschirms des CMF Phone 1 ziemlich dünn. Aber der etwas zu stark hervorstehende Balken am unteren Rand des Bildschirms erzeugt eine Asymmetrie, die mich optisch stört.