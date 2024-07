Das Hauptverkaufsargument für das Nothing CMF Phone 1 (Test) ist sein modulares Design. Ihr könnt die Rückseite austauschen und verschiedene Zubehörteile am Smartphone befestigen, um ihm einen völlig anderen Look zu verleihen. In diesem Tutorial zeigt Euch nextpit, wie Ihr Euer CMF Phone 1 zerlegt, ohne es kaputtzumachen, und vor allem, wie Ihr es individuell anpassen und Euch somit von anderen abheben könnt.

Verfügbares Zubehör für das CMF Phone 1

Nothing bietet zwei Arten von Zubehör für das CMF Phone 1 an. Auf der einen Seite gibt es die Hüllen oder Deckel auf der Rückseite in verschiedenen, austauschbaren Farben und Materialien. Auf der anderen Seite gibt es Zubehör, das man am Accessory Point, dem kleinen Knopf unten rechts auf der Rückseite des Smartphones, befestigen kann.

Der Standfuß des CMF Phone 1 ermöglicht es, das Gerät im Querformat zu stabilisieren, um Videos anzusehen. / © nextpit

Bei den Hüllen kann man zwischen drei Farben wählen: Orange, Blau und Hellgrün. Die ersten beiden Farben sind mit Kunstleder überzogen. Die letzte hat ein mattes Kunststoff-Finish. Bitte beachtet, dass es sich hierbei nur um die Farben der Hüllen handelt. Das CMF Phone 1 selbst ist ebenfalls in den Farben Schwarz, Orange und Hellgrün erhältlich. Und natürlich gehört zu jedem CMF Phone 1 auch eine Hülle, die ein Teil des Smartphones ist. Für zusätzliche Hüllen bzw. Abdeckungen werden jeweils 35 Euro fällig.

Neben der eigenen Farbe des CMF Phone 1 könnt Ihr im CMF-Shop drei verschiedene Farben von Hüllen kaufen. / © nextpit

In der Box für 35 Euro findet Ihr folgenden Inhalt vor:

Die Abdeckung selbst

Eine Abdeckung für den Accessory Point in der gleichen Farbe

Ein SIM-Fach in der gleichen Farbe

Vier Schrauben, um die Hülle am Smartphone zu befestigen

Ein Werkzeug, um die Schrauben anzuschrauben und das SIM-Fach herauszunehmen.

Nothing legt jedem Accessoire ein Werkzeug bei, um die Hülle abzuschrauben, sowie Komponenten in der gleichen Farbe wie die Abdeckung. / © nextpit

Was das Zubehör angeht, so haben wir drei verschiedene Produkte für je 20 Euro:

ein Band, um das Smartphone um den Hals zu tragen

ein Standfuß, um das Smartphone aufzustellen

einen Kartenhalter, um Kreditkarten aufzubewahren und kontaktlos zu bezahlen.

Ich persönlich finde Lanyards für Smartphones ziemlich altmodisch. / © nextpit

Jedes Zubehörteil wird am Smartphone befestigt, indem Ihr es an den Accessory Point anschraubt. Nur der Kartenhalter benötigt drei Schrauben (im Lieferumfang enthalten), um an der Hülle befestigt zu werden. Ihr könnt übrigens ein weiteres Zubehörteil über den Kartenhalter legen. Bei den anderen Zubehörteilen ist dieses Kombinieren nicht möglich.

Der Kartenhalter des CMF Phone 1 ist sicherlich dazu gedacht, das Fehlen von NFC für kontaktlose Zahlungen zu kompensieren. / © nextpit

Wie kann man die Rückseite des CMF Phone 1 austauschen?

Im Prinzip ist es sehr einfach, die Rückseite des CMF Phone 1 auszutauschen. Hier sind die Schritte, die Ihr ausführen müsst:

Entfernt das SIM-Fach mit dem mitgelieferten Werkzeug. Die vier Schrauben auf der Rückseite des Smartphones lösen. Die Abdeckung des Accessory Points abschrauben. Drückt den Druckknopf am Accessory Point. Gleichzeitig die Hülle durch Ziehen am SIM-Port und am USB-C-Anschluss abziehen.

Schraubt zunächst die Abdeckung des Accessory Point ab und nehmt das SIM-Fach heraus. © nextpit Verwendet den Schlitzschraubendreher des Multiwerkzeugs, um das Gehäuse des CMF Phone 1 abzuschrauben. © nextpit Löst die vier Schrauben des Originalgehäuses mit dem mitgelieferten Werkzeug. © nextpit Drückt mit dem Daumen auf die Taste für den Accessory Point und löst die Abdeckung des CMF Phone 1, indem Ihr mit den anderen Fingern am SIM-Port und am USB-C-Anschluss zieht. © nextpit Drückt das neue Gehäuse auf das CMF Phone 1. Richtet es richtig aus, bis die Verschlüsse hörbar einrasten. © nextpit Natürlich sind die Schrauben im Lieferumfang enthalten. © nextpit Schraubt die vier Schrauben der neuen Abdeckung mit dem mitgelieferten Werkzeug an den vorgesehenen Stellen fest. © nextpit

Achtung, der erste Schritt ist entscheidend. Ihr MÜSST die SIM-Schublade entfernen, bevor Ihr fortfahren könnt. Wenn Ihr das nicht tut, beschädigt Ihr Euer CMF Phone 1!

Der letzte Schritt schließlich sieht auf dem Papier einfach aus. In Wirklichkeit ist das Abnehmen der Hülle viel schwieriger als erwartet. Die Methode, die von Nothing auf der Bedienungsanleitung beschrieben wird, hat bei mir nicht funktioniert. Nur mit einem Finger am SIM-Port zu ziehen, ist nicht genug. Ich musste alle meine Finger über die gesamte Breite des Smartphones einsetzen und dabei meinen Daumen auf dem Accessory-Point-Knopf gedrückt halten.

So befestigt Ihr Euer Zubehör am CMF Phone 1

Dieser Teil ist der einfachste. Abgesehen vom Kartenhalter wird jedes Zubehörteil einfach an den Accessory Point geschraubt. Jedes Zubehörteil wird mit der passenden Halterung geliefert, Ihr müsst nur die Abdeckung des Accessory Points abschrauben und dann das Zubehörteil anschrauben.

Für den Kartenhalter löst Ihr drei der vier Schrauben am Gehäuse des CMF Phone 1. Danach könnt Ihr den Kartenhalter an der richtigen Stelle positionieren und die drei Spezialschrauben mit der Abdeckung mit den dafür vorgesehenen Befestigungen festschrauben. Das Multifunktionswerkzeug zum Lösen und Anziehen der Schrauben ist wie erwähnt in der Verpackung des Zubehörs enthalten.

So viel zu diesem kurzen Tutorial zum Zerlegen des CMF Phone 1 und das Anbringen von Zubehör an diesem sehr ungewöhnlichen Smartphone. Was denkt Ihr über das modulare Konzept von Nothing? Hätte der Hersteller noch einen Schritt weiter gehen und die Komponenten austauschen sollen, wie beim Fairphone 5 (Test)? Und was denkt Ihr über die Methode, die Hülle des CMF Phone 1 zu entfernen? Habt Ihr es auch schon ausprobieren können und fandet es ebenfalls schwieriger als erwartet?