Der Prime Day lässt zwar noch etwas auf sich warten, allerdings hat Amazon bereits die ersten Deals auf Lager. Seid Ihr etwa gerade auf der Suche nach einer neuen Video-Türklingel von Ring, könnt Ihr Euch den Amazon-Bestseller jetzt mit einem Echo Pop in Weiß zum absoluten Bestpreis sichern. Bis zum 15. Juli spart Ihr hier über 100 Euro im Vergleich zur unverbindlichen Preisempfehlung. Ob sich das lohnt, verrät Euch nextpit.

Ihr möchtet Eure ersten Schritte zum eigenen Smart Home wagen, wisst aber nicht, wo Ihr anfangen sollt? Dann eignet sich der Prime Day am 16. und 17. Juli hervorragend dazu, günstige Angebote abzugreifen. Wer nicht so lange warten möchte, findet bereits jetzt einen echten Schnapper auf Amazon. Die Bestseller Video-Türklingel von Ring in der zweiten Generation gibt es hier nämlich im Bundle mit dem Amazon Echo Pop für gerade einmal 49,99 Euro, statt der UVP von 154,98 Euro.

Affiliate Angebot Video-Türklingel von Ring Jetzt in Weiß oder Schwarz mit einem Echo Pop zum Bestpreis sichern!

Das Smart-Home-Einsteigerset von Amazon

Ring zählt zu den wohl bekanntesten Herstellern von Video-Türklingeln weltweit. Die hier angebotene Variante nimmt Videos in HD-Qualität auf und zeigt Euch dabei nicht nur, wer vor Eurer Haustür steht, sondern benachrichtigt Euch auch, wenn der integrierte Bewegungsmelder ausgelöst wird. Dank Nachtsicht-Funktion erkennt Ihr auch im Dunkeln, ob der Pizzabote vor Eurer Tür wartet oder die Nachbarskinder wieder Langeweile haben. Zusätzlich habt Ihr die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, was aufgezeichnet werden soll.

Die Video-Türklingel von Ring ermöglicht HD-Aufnahmen – sogar bei Nacht. / © Amazon

Die Ring-Klingel ist drahtlos und wird entweder über einen Akku oder über das hauseigene Klingel-System betrieben. Passend dazu erhaltet Ihr den Echo Pop, mit dem Ihr die Video-Türklingel via Sprachsteuerung bedienen könnt. Zusätzlich teilt Euch der integrierte Sprachassistent Alexa mit, falls jemand bei Euch klingelt. Ansonsten könnt Ihr den Echo nutzen, wie alle anderen smarten Lautsprecher von Amazon (Bestenliste) auch. Er spielt Musik ab, richtet Termine für Euch ein und verfügt über unzählige Skills.

Für wen lohnt sich das Bundle von Amazon?

Gerade Smart-Home-Neulinge bekommen hier ein günstiges Einsteigerset geboten, mit dem Ihr die Sicherheit Eures Zuhauses deutlich verbessern könnt. Durch den beiliegenden Echo Pop habt Ihr zudem direkt den passenden Sprachassistenten an Bord, um alle Funktionen der Ring-Video-Türklingel nutzen zu können. Falls Ihr bereits ein ganzes Smart-Home-Netzwerk zu Hause habt und lediglich nach einer Türklingel sucht, ist das Angebot ebenfalls sehr spannend.

Preislich seid Ihr hier ebenfalls richtig gut unterwegs. Die Video-Türklingel kostet Euch im Netz derzeit (ohne Echo Pop) mindestens 93,50 Euro. Der bisherige Bestpreis für die hier angebotene zweite Generation der Ring lag mit 54,99 Euro im November 2023 ebenfalls noch einmal etwas höher. Der Echo Pop kostet würde zusätzlich 31,90 Euro kosten, wodurch Ihr bei dem Amazon-Bundle gerade 75,41 Euro sparen könnt. Einen besseren Deal für die smarte Türklingel gab es bisher noch nicht.

Was haltet Ihr von dem Angebot? Habt Ihr bereits eine Video-Türklingel im Einsatz? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!