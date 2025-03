Mit einem Mähroboter könnt Ihr Euch die Gartenarbeit deutlich angenehmer gestalten. Durch Mähpläne habt Ihr beispielsweise die Möglichkeit, an bestimmten Tagen Euren Rasen trimmen zu lassen. Das beliebteste Modell auf Amazon stammt von Hersteller Mammotion und kostet bei der aktuellen Amazon-Aktion, trotz Rabatt, noch immer 749 Euro. Mit einem Blick auf das technische Datenblatt ist das zwar durchaus interessant, doch es geht auch deutlich günstiger. Schauen wir uns allerdings zuerst einmal an, was der Mammotion Yuka Mini 500 Mähroboter bietet.

Amazon-Bestseller: Das macht den beliebtesten Mähroboter aus

Einer der Gründe dürfte wohl der fehlende Begrenzungsdraht sein. Denn der Robo-Mäher benötigt diesen nicht. Die Navigation übernimmt ein integriertes 4G-Modul und der "iNavi Service". Hier kommen wir allerdings an einen Punkt, einigen sauer aufstoßen könnte. Denn der 4G-Dienst ist mit einem Abonnement verbunden, das Euch im Jahr 49,90 Euro (oder 34,90 Euro für 6 Monate) kostet. Immerhin: Für das Jahr 2025 könnt Ihr den Navi-Service kostenlos nutzen.

Abseits davon bietet der Mammotion Yuka Mini 500 eine Funktion zur Auto-Kartierung und kann bis zu 700 m² Rasenfläche abdecken. Wie wir es bereits von Saugrobotern kennen, kann der Mähroboter selbstständig Karten in der App erstellen, die er dann während des Mähprozesses abfährt. Hierbei wird das Gerät von einer KI unterstützt, die Hindernisse erkennt und diese gekonnt umfährt. Zusätzlich ermöglicht diese, laut dem Hersteller, eine Schnittgenauigkeit von 5 cm. In der Mommotion-App habt Ihr zudem die Möglichkeit bis zu 15 Arbeitsbereiche einzuteilen.

Der Mammotion Yuka Mini 500 bietet allerhand Funktionen, wie etwa eine AI-Hinderniserkennung oder einen geringen Geräuschpegel. / © Mammotion

Diese mäht der smarte Robo-Helfer dann mit einer Schneidescheibe, die über fünf Klingen verfügt und eine Schnittbreite von 190 mm bietet. Die Schnitthöhe beträgt zudem 20 bis 60 mm. Selbst Steigungen bis zu 27 Grad sind kein Problem für das kleine Mähwunder. Im Lieferumfang ist zudem die passende Ladestation enthalten, eine Garage gibt es aber nicht. Allerdings ist der Mammotion Yuka Mini 500 nach IPX6 wasserdicht. Für einen Preis von derzeit 749 Euro ist das Modell also durchaus spannend. Ist Euch das zu teuer, gibt es allerdings auch spannende Alternativen.

Zu teuer? Diese drei Mähroboter-Alternativen lohnen sich jetzt

Bei unserer Auswahl haben wir die aktuellen Garten-Deals von Amazon durchforstet. Dabei sind uns drei bestimmte Modelle ins Auge gesprungen, die zwar günstiger, allerdings auch etwas schwächer als der Mammotion-Mäher sind. Unterschiede gibt es beispielsweise in der Art der Navigation oder in der maximalen Schnittfläche. Den Anfang macht hier das Modell eines bekannten Herstellers.

Philips Rasenmähroboter 3000 Serie

Unser Favorit ist der Mähroboter von Philips. Denn dieser bietet ebenfalls eine intelligente Kartierung mittels GPS und kann sogar eine Rasenfläche von bis zu 1.000 m² abdecken. Zusätzlich findet sich hier ebenfalls eine schwebende Messerscheibe, durch die er fix durch Euren Garten fegt. Die Schnitthöhe liegt hier ebenfalls bei maximal 60 mm. Philips hat zudem einen Regensensor verbaut, durch den das Gerät automatisch in die Station fährt, sollte es anfangen zu regnen. Steigungen von bis zu 35 Grad sind ebenfalls kein Problem.

Aufgrund seiner Bauart sind auch sowohl größere Flächen, als auch engere Passagen kein Problem für den Philips-Mähroboter. / © Philips

Der entscheidende Unterschied liegt in der Navigation. Denn diese funktioniert hier mit dem beiliegenden Begrenzungskabel, das Ihr bis zu 30 mm tief im Boden versenken könnt. Dadurch entstehen zwar keine Abonnement-Kosten, allerdings bedeutet das einen deutlichen Mehraufwand. Dafür kann sich das aktuelle Angebot zum Philips RSL3000/10* wirklich sehen lassen. Denn der Rasenmähroboter kostet Euch laut UVP satte 999,99 Euro. Derzeit bekommt Ihr ihn für 578 Euro, wodurch Ihr rund 72 Euro im Vergleich zum nächstbesten Angebot spart.

Redkey MGC500

Das nächste Modell fiel uns vor allem aufgrund der positiven Bewertungen auf. Denn der Redkey MGC500 erhielt 4,7 Sterne aus 128 Bewertungen. Der Mähroboter eignet sich für Flächen von bis zu 500 m² und bietet zudem eine Steigleistung über 24 Grad. Die Schnitthöhe ist hier etwas höher und liegt zwischen 30 und 70 mm, während die Schnittbreite bei 200 mm liegt. Mit einer Akkuladung schafft es der Redkey zudem bis zu 70 Minuten durchzuarbeiten.

Auch hier kommt ein Begrenzungsdraht zum Einsatz. Spannend ist hier vor allem die Kabelbruch-Erkennung. In der App könnt Ihr den Standort des gebrochenen Begrenzungskabels erkennen und dieses mit den mitgelieferten Kabelverbindern direkt reparieren. Hier findet sich ebenfalls ein Regensensor und über die Redkey-App lassen sich natürlich auch Mähpläne erstellen. Normalerweise verlangt Amazon 623,99 Euro, allerdings könnt Ihr einen Coupon auf der Produktseite nutzen und spart 125 Euro. Dadurch zahlt Ihr den aktuellen Bestpreis von 498,99 Euro*, den Ihr sonst nur auf Online-Marktplätzen geboten bekommt.

Worx Landroid WR169E

Das günstigste Modell in unserer Liste ist aus der aktuellen Landroid-Reihe von Worx. Der WR169E kostet Euch nur 399 Euro*, was einem Rabatt von 20 Prozent entspricht. Einen Vergleichspreis gibt es hier allerdings nicht, da das Modell bisher nur auf Amazon erhältlich ist. Passt hier vor allem bei den Kommentaren und Bewertungen auf, da diese sich auf eine Vielzahl von Worx-Mährobotern beziehen.

Hat was von Klemmbausteinen: Mit zusätzlichen Modulen könnt Ihr die Landroid-Module von Worx erweitern. / © Worx

Der smarte Rasenmäher eignet sich für Gärten bis zu 300 m² und kommt ebenfalls mit einem Begrenzungskabel und Ladestation zu Euch nach Hause. Über die App könnt Ihr auch hier Karten einrichten und sogar den Gras-Typ oder die Bodenart festlegen. Die Schnittbreite beträgt 16 cm, während die Schnitthöhe zwischen 30 und 60 mm liegt. Das Spannende bei Worx ist jedoch die Flexibilität. So könnt Ihr zusätzliche Produkte kaufen und den Mähroboter beispielsweise um einen Kollisionssensor für 147,81 Euro* erweitern.

Es muss nicht immer teuer sein, oder?

Die Frage, welches Modell Ihr Euch bestellen solltet, müsst Ihr Euch natürlich selbst beantworten. Es kommt ganz darauf an, was Ihr bereit seid auszugeben. Außerdem solltet Ihr die jeweiligen maximalen Rasenflächen betrachten. Die Top-Empfehlung geht natürlich für das Mammotion-Modell für 749 Euro* heraus, allerdings nur dann, wenn Ihr auch bereit seid in Zukunft den Abo-Service zu zahlen. Macht Euch der Begrenzungsdraht nichts aus, ist das Philips-Modell für 578 Euro* aktuell am interessantesten.

Für Sparfüchse ist der Worx Landroid WR169E* sicherlich spannend. Vor allem dann, wenn Ihr einfach nur einen zuverlässigen Mähroboter für die regelmäßige Gartenarbeit sucht. Der Redkey ist ein gelungenes Mittelding, bei dem Ihr Euch einen Mähroboter für weniger als 500 Euro* schnappen könnt. Alles in allem sind die aktuellen Robo-Mäher bei Amazon also durchaus einen Blick wert, falls Ihr keine Lust oder Zeit habt, ständig den Rasen auf einem gewissen Niveau zu halten und Euch die Arbeit etwas erleichtern möchtet.

Hier noch zwei gratis Tipps: Seid Ihr bereit sogar etwas mehr Geld auszugeben, könnt Ihr Euch auch den beliebten Ecovacs GOAT G1-800 derzeit für 799 Euro* schnappen. Soll es noch günstiger, als beim Worx-Modell sein, gibt es den LawnMaster VBRM16 OcuMow für 339,99 Euro*.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Ist ein interessantes Modell dabei? Worauf achtet Ihr beim Kauf von Mährobotern am meisten? Lasst es uns wissen!