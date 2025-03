Den Haustürschlüssel in der Wohnung vergessen – was gibt es Schöneres? Der Schlüsseldienst öffnet Euch zwar die Tür, kostet aber in der Regel deutlich mehr, als etwa ein smartes Türschloss. Mit diesen Gadgets könnt Ihr nämlich einfach die Tür mit Eurem Smartphone aufschließen. Das SwitchBot Smart Lock Pro ist eines dieser Geräte und ist bei Amazon aktuell 60 Euro günstiger erhältlich.