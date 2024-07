Design & Display

Der X1 AI Interpreter Hub erinnert in der Hand ein wenig an die legendäre "Wiimote" der Spielekonsole Nintendo Wii. Bedeutet, Ihr haltet das Gerät in der Regel vertikal in der Hand, wie etwa einen Tennisschläger, und steuert Ihn dann über zwei Knöpfe an der rechten Seite, einen Knopf unten im Gehäuse und einen Touchscreen. Und Überraschung: Hersteller Timekettle verbaut zwei True-Wireless-Earbuds im Gehäuse!

Mit Maßen von 13 x 4,5 x 3,5 cm ist der Timekettle X1 AI Interpreter Hub ein wenig größer als die meisten Smartphones. Mit seinem Kunststoffgehäuse und der cleveren Schublade für Kopfhörer ist die Verarbeitung dabei hochwertig genug, dass man keine Angst hat, das Device zu zerbrechen.

Wenn Ihr sprechen wollt, haltet Ihr den Knopf unten gedrückt. / © nextpit

Im Gehäuse sitzt ein 3,4" großer Touchscreen in einem Format, das ein wenig an das 21:9-Format aktueller Sony-Smartphones erinnert. Die Position der Knöpfe an der rechten Seite und unten im Gehäuse schlägt dabei eine vertikale Nutzung vor, allerdings ist das gesamte Menü des X1 auf eine horizontale Nutzung ausgelegt. Das ist ein wenig kontraintuitiv und benötigt einige Zeit zum eingewöhnen. Immer wieder kommt es im Testzeitraum dazu, dass wir das Device drehen müssen.

Sehr sinnvoll ist die Platzierung zweier True-Wireless-Kopfhörer im Gehäuse des X1. Um diese zu entnehmen, öffnet Ihr eine Schublade unten im Gehäuse. Dank zweier Ladekontakte werden die Kopfhörer hier auch direkt aufgeladen – im Ohr wollen sie dann aber nicht ganz so gemütlich Platz finden. Silikonaufsätze für einen besseren Komfort und einen optimierten Halt sind im Lieferumfang enthalten.

Die In-Ear-Kopfhörer platziert Timekettle in einer kleinen Schublade. Clever! / © nextpit

Insgesamt würde ich dem Design einen Fokus auf Effizienz unterstellen. Das ist nicht weiter schlimm, allerdings stören Dinge wie die inkonsequente Ausrichtung des Displays ein wenig. Die Verarbeitung geht insgesamt aber in Ordnung, lediglich eine IP-Zertifizierung vermisse ich bei dem Gerät. Wegen der Schublade für die Earbuds ist die aber sicher nicht ganz so einfach zu erreichen.