An diesem Wochenende geht die EM in Deutschland leider schon zu Ende – und das (ebenfalls leider) auch ohne die deutsche Elf. Was hinter den Kulissen so läuft, wollte Johanna als Host des überMORGEN-Podcasts von inside digital herausfinden, und holte sich dafür mit Matthias von Signify erneut einen Experten vors Mikro.

Ja, unsere Freunde von Signify haben durchaus mehr mit Fußball und den EM-Stadien am Hut, als man sich das vielleicht vorstellen mag. Was das genau ist, werde ich hier natürlich nicht spoilern, sondern verweise auf die aktuelle Podcast-Folge unserer Podcast-Nachbarinos von überMORGEN. Matthias Schmidt ist bei den Licht-Profis als Key-Account-Manager Sports & Arena DACH beschäftigt und liefert als Gast im Podcast schöne Einblicke, was da in den Stadien beim Fußball-Turnier der UEFA läuft.

Wie üblich gab es Donnerstag eine neue Folge des Podcasts, in dem es bereits erste Auszüge des Gesprächs zu hören gab. Außerdem wurde in der Folge über die Euro-Bike, den Galaxy Ring und mehr gesprochen. Wollt Ihr das ausführliche Gespräch mit Matthias Schmidt hören? Das ist seit heute auch online und dort gehen der Key-Account-Manager und Johanna thematisch natürlich viel mehr in die Tiefe.

Zu hören gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und halt überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der Podcast-Folgen hören wollt.

Und damit wünsche ich Euch jetzt ein schönes Wochenende, ein spannendes EM-Finale und viel Spaß mit überMORGEN!