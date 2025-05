Samsung bringt jedes Jahr zwei Smartwatch-Modelle auf den Markt, und das Jahr 2025 scheint keine Ausnahme zu sein. Basierend auf dem etablierten Veröffentlichungsmuster des Unternehmens und glaubwürdigen Quellen aus der Industrie können wir die Standard-Galaxy-Watc- 8 neben einer Premium-Variante erwarten. Anders als bei der Galaxy Watch Ultra (zum Test) aus dem letzten Jahr deutet alles darauf hin, dass Samsung dieses Mal keinen Ultra-Nachfolger auf den Markt bringen wird.

Stattdessen deuten alle Anzeichen auf die Rückkehr der Galaxy Watch 8 Classic hin, die bei den Fans für ihre charakteristische drehbare Lünette bekannt ist. Dies wird auch durch mehrere Leaks bestätigt, die sich auf Designelemente der Lünette beziehen und die Spekulationen über ein Comeback der Classic-Reihe verstärken.

Alles deutet auf eine offizielle Vorstellung Anfang Juli 2025 hin, passend zu Samsungs jährlichem Hardware-Zyklus im Sommer. Es wird erwartet, dass die Samsung Galaxy Watch 8 und die Watch 8 Classic zusammen mit den nächsten faltbaren Geräten des Unternehmens - dem Galaxy Z Fold 7 und dem Z Flip 7 - im Rahmen eines koordinierten Ökosystems auf den Markt kommen.

Samsung hat das offizielle Datum für sein zweites Unpacked-Event 2025 noch nicht bestätigt.

Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es nur wenige handfeste Gerüchte über die Samsung-Galaxy-Watch-8-Serie, aber je näher das erwartete Veröffentlichungsdatum rückt, desto häufiger tauchen Leaks auf. Hier sind einige der glaubwürdigen Leaks.

Samsung hat in aller Stille bestätigt, dass die Galaxy Watch 8 kurz vor der Markteinführung steht - dieses Mal nicht nur durch eine Markenanmeldung, sondern auch in der jüngsten Bilanzpressekonferenz. Neben den Gerüchten über ein KI-gesteuertes Galaxy Tab S11 erwähnte Samsung auch "eine neue Galaxy Watch mit innovativem Design und verbesserten Gesundheitsfunktionen".

Obwohl es noch keine konkreten Informationen gibt, die die Spekulationen über dieses "innovative Design" stützen, vermute ich, dass Samsung - ähnlich wie beim Galaxy S25 Ultra (zum Test)) - eine neue Art der Interaktion mit der Smartwatch andeuten könnte, die durch KI unterstützt wird. Für mich ist das die plausibelste Interpretation der Aussage.

Vielleicht arbeitet die künstliche Intelligenz mit neuen Sensoren zusammen, um intuitivere Gesundheitsinformationen oder intelligentere Nutzererfahrungen zu liefern. Ich würde sogar nicht ausschließen, dass Samsung kamerabasierte räumliche Interaktionen erforscht.

Samsung just talked up a number of upcoming products during its earnings call, including not just an AI-driven S11 tablet, but also "a new Galaxy Watch with an innovative design and enhanced health related features" pic.twitter.com/SiYn4pfiGh