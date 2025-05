Während viele Samsung-Smartphones bereits mit One UI 7 ausgestattet sind, wird erwartet, dass das Unternehmen auch ein größeres Update für seine Galaxy Watch bringen wird, das angeblich als One UI 8 Watch erscheinen wird. Zu den potenziellen Schlüsselfunktionen, die bisher entdeckt wurden, gehören ein Tool zur Verbesserung der Akkugesundheit und verschiedene Verbesserungen der Benutzeroberfläche.

Samsung hat die Details zum nächsten großen Software-Update für die Galaxy Watch noch nicht offiziell bestätigt. Zahlreiche Berichte und Andeutungen in Listen deuten jedoch darauf hin, dass es One UI 8 Watch heißen wird und die erwartete Bezeichnung One UI 7 Watch überspringt. Es wird außerdem vermutet, dass es auf Wear OS 6 basiert, Googles nächstem großen Smartwatch-Betriebssystem nach Wear OS 5.1.

Galaxy Watch bekommt ein Tool zur Batterieschonung

In den dekompilierten APKs eines One UI 8 Watch Builds (via Android Authority) deuten verschiedene Code-Strings auf mögliche Funktionen hin. Ein prominenter Hinweis deutet auf Samsungs Version des adaptiven Ladens für die Galaxy Watch hin.

Der Code enthält Strings, die den "Batterieschutz" und die Bedingungen "Stoppe den Ladevorgang, wenn der Batteriestand %d%% erreicht und beginne den Ladevorgang wieder, wenn er auf %d%% sinkt" erwähnen. Diese ähneln stark den adaptiven Ladefunktionen, die in Android-Smartphones und in der Apple Watch über watchOS zu finden sind.

<string name="battery_protection">Batterieschutz</string>

<string name="battery_protection_maximum" formatted="false">Stopp des Ladevorgangs, wenn der Akkustand %d%% erreicht, und erneuter Beginn des Ladevorgangs, wenn er auf %d%% sinkt.</string>

Wir können davon ausgehen, dass dieser aktivierte Modus den Ladevorgang auf der Galaxy Watch steuert, indem er z. B. den Ladevorgang bei einem bestimmten Prozentsatz stoppt und wieder aufnimmt, wenn der Akkustand unter einen bestimmten Schwellenwert fällt.

Diese Art von Batterieschutzfunktion wurde zunächst in den Google-Diensten entdeckt und deutete auf eine ähnliche Funktion für die Google Pixel Watch hin. Dieser neue Hinweis deutet darauf hin, dass auch Samsungs Smartwatches eine vergleichbare Ladefunktion erhalten werden, wenn auch mit einer anderen Bezeichnung.

Galaxy Watch könnte Now Bar und Shortcuts-Funktionen erhalten

Neben dem Batteriemanagement-Tool wurden noch weitere Funktionen entdeckt. Sowohl Code-Strings als auch Grafiken deuten auf eine "Now Bar" hin, ein neues UI-Element für die One UI Watch, das eine Funktion der One UI 7 für Telefone widerspiegelt. Diese "Now Bar" soll sich am unteren Rand des Zifferblatts befinden und es den Nutzern ermöglichen, mit ihr zu interagieren, wenn eine aktive Benachrichtigung verfügbar ist.

Das One UI 8 Watch Update für die Galaxy Watch könnte die "Now Bar" Funktion für dein Handgelenk einführen. / © Android Authority

Gleichzeitig könnte Samsung auch die Möglichkeit einführen, App-Verknüpfungen durch eine neue Funktion namens "Shortcuts" zu erstellen. Dies scheint ein ähnliches Tool zu sein wie die Shortcuts-App auf der Apple Watch.

Falls Ihr Euch fragt, wann das One UI 8 Watch-Update angekündigt wird: Spekulationen zufolge wird es zusammen mit der Galaxy Watch 8 erscheinen, die für Juli erwartet wird. Es ist noch nicht bekannt, ob Samsung ein Beta-Programm für dieses Update durchführen wird, bevor es als stabiles Update veröffentlicht wird.