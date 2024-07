Ähnlich wie bei der Entdeckung der vermuteten Tracking-Funktionen des Galaxy Rings ist es Android Authority gelungen, neue Funktionen der Galaxy Watch zu enthüllen, die in der Samsung-Health-App versteckt sind.

Eine Galaxy Watch-Funktion, die vor Anzeichen von Herzinfarkten warnt

In der App soll sich den Infos zufolge ein sogenannter AGEs-Index finden, der als neuer Abschnitt in der App erscheint. AGE steht dabei für Advanced Glycation Endproducts. Der Index soll die metabolische Gesundheit der Nutzer:innen messen und einen Überblick über den biologischen Alterungsprozess geben. Letzteres wird in einem Indexwert dargestellt, der in regelmäßigen Abständen gemessen wird.

Laut Diagnooptics, dem vermuteten Partner Samsungs für das neue Gesundheitsfeature, würden AGEs eine entscheidende Rolle spielen, wenn es um die Entwicklung chronischer altersbedingter Krankheiten wie Diabetes, Nierenversagen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen geht.

Die Galaxy Watch 7 könnte diesen neuen AGEs-Index erhalten, der Eure Stoffwechselgesundheit anzeigt / © Android Authority, edit by nextpit

Da sich diese Stoffe in unserem Blut befinden, ist es möglich, sie mit herkömmlichen biometrischen Technologien zu überwachen, die in bestehenden Wearables verwendet werden. Das könnte der Galaxy Watch ermöglichen zu erkennen, ob es Anzeichen gibt, dass eine der Erkrankungen bei Euch befürchtet werden muss.

Es ist zwar noch nicht bestätigt, welche Galaxy-Watch-Modelle diese Funktion unterstützen werden, aber frühere Leaks und Renderings der Galaxy Watch 7 und der Galaxy Watch Ultra deuten auf eine neue Reihe biometrischer Sensoren hin. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass das Unternehmen tatsächlich neue Gesundheits- und Fitnessfunktionen wie eben den AGEs-Index implementiert.

Gleichzeitig könnte es sein, dass das AGEs-Index-Tracking zwar exklusiv für die neuen Smartwatches eingführt wird, Samsung aber Wege findet, eine vergleichbare Funktion für die Galaxy Watch 6 (Test) und weitere, ältere Modelle zu aktivieren.

Kontinuierliche Blutzuckermessung auf der Galaxy Watch?

In der gleichen App wurde auch ein neuer Abschnitt zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung entdeckt. Allerdings gibt es keine Details, die erklären, worum es sich bei dieser Funktion handelt.

Möglich ist, dass es sich dabei um eine Option handelt, mit der Ihr Euren Blutzuckerspiegel festhaltet, der von einem separaten Glukosemessgerät ermittelt wurde, wobei die Daten wahrscheinlich mit der Funktion interpoliert werden, um genauere Werte zu erhalten.

Was haltet Ihr von den neuen Funktionen der Galaxy Watch? Könnt Ihr Euch vorstellen, ihretwegen auf die Galaxy Watch 7 aufzurüsten?