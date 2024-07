Am Wochenende führte Ultrahuman ein paar neue Funktionen für seine Smart Rings ein, vorneweg das sogenannte "Body Signal" und ein Schlafschuld-Feature. Die neuen Tracking-Tools des Unternehmens sind bereits über ein Software-Update für den Ring Air verfügbar.

Neue Visualisierung von Gesundheitsdaten auf Ultrahuman Smart Rings

Ultrahuman beschreibt Body Signal als eine Funktion, die genauere Einblicke in Eure Gesundheit bietet, indem sie Messwerte wie Energielevel, Schlafqualität und Erholungsrate nutzt und kombiniert. Die kombinierten Daten dieser verschiedenen Biomarker erzeugen Trends, wie z. B. Schritte, Kalorien und Schlaf, sowie regelmäßige Zusammenfassungen der Aktivitäten.

Die Trends werden in der mobilen App in grafischen Diagrammen dargestellt, wobei die Nutzer:innen wöchentliche Trends und Durchschnittswerte der Messwerte abrufen und das Verlaufsprotokoll durchsuchen können.

Ultrahuman erweitert seine smarten Ringe um die neuen Funktionen Body Signal und Slept Debt / © Ultrahuman

Die andere Neuerung ist Slept Debt, eine Funktion, die auch in den Fitness-Trackern und Smartwatches von Garmin und im Whoop-Tracker (Test) zu finden ist.

Im Grunde gibt sie den Nutzer:innen personalisierte Schlafmuster und Empfehlungen, um ihren Schlaf besser zu verwalten. Dies ist möglich, indem eine 14-tägige rollierende Aufzeichnung der durchschnittlichen Schlafdauer als Basiswert verwendet wird. Der liefert dann Erkenntnisse darüber, ob man unter Schlafmangel leidet oder nicht und wie viel Schlaf benötigt wird, um die idealen Werte zu erreichen.

Übergang in den Wachzustand und Erkennung von Nickerchen in der Nacht

Neben den beiden neuen Tracking-Funktionen hat Ultrahuman vor ein paar Wochen auch den morgendlichen Wachsamkeits- und den Schichtarbeitsmodus hinzugefügt. Ersterer zeigt Euch jeden Morgen an, wie viele Minuten Ihr braucht, um in einen wachen Zustand zu wechseln. Der zweite Modus integriert flexible Schlafzeiten und die Erkennung von Nickerchen in der Nacht.

All diese Funktionen sind bereits für den Ultrahuman Ring Air verfügbar, und anders als bei den Oura-Ringen sind sie kostenlos und erfordern kein Abo. Es ist auch interessant, dass Ultrahuman die Funktionen seines Smart Rings just jetzt erweitert, nachdem Samsung letzte Woche den Galaxy Ring (Test) vorstellte.

Welche dieser Funktionen würdet Ihr Euch für Euer Wearable wie eine Smartwatch wünschen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.