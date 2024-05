Während sich die Leaks um die Apple Watch 10 oder X in letzter Zeit häuften, sind Details über die Watch Ultra 3 relativ spärlich. Glücklicherweise bringt jetzt ein neues Gerücht Licht in Apples robuste und beste Smartwatch , das aber nur auf geringfügige Upgrades der Watch Ultra 2 (Test) hindeutet.

Das letzte Gerücht zur Watch Ultra 3 tauchte Ende letzten Jahres auf, als der Analyst Ming-Chi Kuo prognostizierte, dass sich die hochwertige Apple Watch bis 2025 verzögern könnte. Kuo nannte mehrere Gründe für die Verzögerung: Einer davon war, dass Apple bei der Einführung des microLED-Displays in der Smartwatch mit Produktionsproblemen zu kämpfen hat.

Erscheinungsdatum und Funktionen der Apple Watch Ultra 3

Jetzt macht Kuo einen Rückzieher und geht nun davon aus, dass die Smartwatch zusammen mit der überarbeiteten Watch Series 10 und der Watch SE 3 (2024) noch in diesem Herbst auf den Markt kommt.

In einer Nachricht an MacRumors sagte der Berater und Leaker, dass er keine bedeutenden Änderungen an der Watch Ultra 3 erwartet. Vielmehr scheint es, dass die Smartwatch eine Auffrischung ihres Vorgängers sein wird und das gleiche Gehäuse und OLED-Touch-Display wie die Watch Ultra 2 erhält.

Das Display der Apple Watch Ultra 2 ist deutlich heller geworden als das des Vorgängers. Es erreicht eine Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits. / © nextpit

Die meisten Verbesserungen werden wahrscheinlich intern sein. So könnte die Watch Ultra 3 möglicherweise ein neues SiP (System-in-Package) mit einem leistungsfähigeren und effizienteren Prozessor haben. Der Chip könnte auch eine Handvoll generativer KI-Funktionen ermöglichen, die auch auf dem neuen iPad Pro und der iPhone-16-Serie zu finden sein werden.

Neben dem neuen Chip sollen die Watch Ultra 3 und die Watch Series 10 erstmals über Funktionen zur Überwachung des Blutdrucks und zur Erkennung von Schlafapnoe verfügen, wie Mark Gurman von Bloomberg letztes Jahr berichtete.

Es heißt auch, dass Apple die Watch SE der 3. Generation vorstellt. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass diese ebenfalls die oben erwähnte Funktion zur Blutdrucküberwachung erhält. Ähnlich wie bei der Watch SE 2 könnten also auch hier einige andere Premium-Funktionen fehlen, die wir auf den höherpreisigen Modellen sehen.

Die nächste Generation von Apples Smartwatches soll im Herbst zusammen mit dem iPhone 16 und dem iPhone 16 Pro vorgestellt werden. Wenn das Unternehmen seinen Zeitplan nicht ändert, ist mit einer Markteinführung im September zu rechnen.

Glaubt Ihr, dass die Watch Series 10 spannender sein wird als die Watch Ultra 3? Oder klingt das bislang eher nach einem langweiligen Upgrade?