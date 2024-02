Samsung Galaxy Ring: Ihr könnt ihn sehen, dürft Ihn aber nicht anfassen!

Samsung hat nun wie versprochen den Galaxy Ring auf dem MWC 2024 in Barcelona enthüllt. Aber vermutlich nicht so, wie es die meisten von uns erwartet haben. Ja, ich habe ihn gesehen. Jeder, der an Samsungs Stand auf der Messe kam, hat ihn gesehen. Aber die smarten Fitness-Tracker für den Finger konnten nicht angefasst werden. Es gab auch keine detaillierten Informationen über den Samsung Galaxy Ring. Warum das so ist? Samsung wendet den gleichen geheimnisvollen Ansatz an, den wir schon bei der Veröffentlichung des ersten Galaxy Z Fold beobachtet haben.