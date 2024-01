Rogbid Smart Ring im ersten Test: der perfekte Fitness-Tracker?

Vorläufiges Urteil

Der Rogbid Smart Ring hat in unserem ersten Hands-on – trotz des sehr günstigen Preises – keinerlei Mängel aufgezeigt und glänzt mit umfangreichen Funktionen. / © nextpit

Angesichts von Smart-Ring-Preisen wie 499 Euro für den Oura Horizon Smart Ring in der Farbe Brushed Titanium, ist der Preis des Rogbid Smart Ring geradezu ein Schnäppchen. Mit unserem Rabatt-Code bezahlt Ihr keine 100 Euro und habt noch deutlich mehr Funktionen als bei der Konkurrenz. Hatten wir anfangs noch gedacht, es handle sich um einen Betrug oder einen echten Billig-Smart-Ring, so wurden wir zumindest in unserem ersten Test eines Besseren belehrt.

Affiliate Angebot Rogbid Smart Ring Gutschein-Code für 30 US-Dollar Rabatt: BX2M2SKKWWGA

Ja, der intelligente Fitness-Tracker für den Finger kommt aus China, aber welches Technik-Produkt tut das heutzutage nicht mehr? Funktionen wie Messung der Körpertemperatur, ein umfangreicher Schlafmonitor, Schrittzähler, Analyse zum Zyklus der weiblichen Menstruation (auf Basis der Temperatur), 24/7-Tracking der Herzfrequenz und Blutsauerstoff funktionieren in unserem Test einwandfrei. Okay, die Gestensteuerung benötigt ein wenig Übung, arbeitet dann aber auch zuverlässig und auch von der Laufzeit mit nur einer Akku-Ladung gibt es kein Grund zu klagen. Wäre das hier der finale Test, dann würde der Ring schon fast an den nahezu nie vergebenen fünf Sternen kratzen.

Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob der ausführliche Test doch noch einen Kritikpunkt zutage fördert. Ansonsten braucht Samsung seinen vermutlich deutlich teureren Galaxy Smart Ring gar nicht mehr präsentieren – was sie ja aktuell augenscheinlich zum "Galaxy S24"-Unpacked-Event ohnehin nicht mehr tun.