Pixel- und Galaxy-Watches erhalten Unterstützung für Bordkarten

Flugtickets und Bordkarten auf die Android-Smartwatch

Wie kürzlich entdeckt wurde, kann die neueste Google-Wallet-App für Smartwatches mit Wear OS 3.5 oder höher jetzt Bordkarten von Fluggesellschaften anzeigen. Diese wurden bislang per E-Mail versendet und konnten manuell über einen Screenshot gespeichert werden. Die App auf der Uhr benachrichtigt Euch zusätzlich über ein Pop-up über anstehende Reisen. Durch weiteres Antippen wird der Pass mit einem sichtbaren QR-Code geöffnet, der am Flughafen gescannt werden kann.

Laut 9to5Google wurde die Funktion diese Woche auf der Pixel-Smartwatch der zweiten Generation aktiviert, während ein Nutzer auf Reddit sagte, dass die Unterstützung für Pixel-Uhren zusammen mit dem Pixel-Drop-Update im Dezember 2023 verteilt wurde.

Googles Pixel Watch kann jetzt Bordkarten über die Wallet-App anzeigen / © Reddit/u/fuel13

Gleichwohl sollte die Funktion bereits auf der Pixel Watch und der Google Pixel Watch 2 (Test) sowie auf anderen Smartwatches mit Wear OS 3.5 oder 4 verfügbar sein. Als Beispiel wären hier die Galaxy Watch 6 (Test), die Galaxy Watch 5 und die Mobvoi TicWatch Pro 5 (Test) zu nennen.

Damit wird Googles Wallet für Android-Nutzer noch vielseitiger. Insgesamt kann nun eine breite Palette von Gegenständen in die App integriert werden. Dazu gehören unter anderem Zahlungskarten, Veranstaltungstickets, Mitgliedskarten und digitale Ausweise wie der Führerschein in bestimmten Staaten und Ländern.

Letztes Jahr hat das Unternehmen die Unterstützung für Tap-to-Pay, bzw. drahtloses Bezahlen über Pay to Wear OS und Fitbit-Uhren und -Tracker in vielen Ländern eingeführt. Damit können die Nutzer:innen mit ihrem Wearable bezahlen, ohne ihr Handy in die Hand nehmen zu müssen, was für mehr Sicherheit und Effizienz sorgt.

Affiliate Angebot Mobvoi TicWatch Pro 5

Haltet Ihr es für sinnvoll, die meisten Wallet-Funktionen auf einer Smartwatch zu nutzen? Welche Wallet-Funktionen würdet Ihr gerne von Google in Zukunft hinzugefügt sehen? Teilt uns Eure Vorschläge gerne unten in den Kommentaren mit.