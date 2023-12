Rogbid Smart Ring: Gesundheitstracker startet zum halben Preis

Mit dem Rogbid Smart Ring zeigt sich nun ein weiterer Anbieter von Fitnesstrackern am Finger, der zum Verkaufsstart mit 50 Prozent Rabatt auf Kundenfang geht. Der von vielen Smartwatches bekannte Hersteller, bietet dabei die typischen Funktionen, welche die Mitbewerber, wie der in Kürze erwartete Samsung Galaxy Ring , auch bieten.

Rogbid Smart Ring zum Start für nur 99,99 US-Dollar

Der in den USA ansässige chinesische Smartwatch-Hersteller ist vielen hierzulande eher unbekannt. Dennoch kann er bereits über Markterfahrungen seit 2016 im Wearable-Sektor vorweisen und stellt das nun erneut mit seinem ersten Rogbid Smart Ring unter Beweis. Der Hersteller präsentiert dabei einen Fitness-Tracker, der sich gegenüber der Konkurrenz wie dem Oura Horizon, oder Samsung Galaxy Ring nicht zu verstecken braucht. Unlängst habe ich die steile These aufgestellt, dass der Smart Ring unter Umständen das typischen Fitness-Band ablöst.

In dem Zusammenhang auf keinen Fall verpassen: Fitness-Tracker kannibalisieren sich selbst!

Nun tritt Rogbid recht aggressiv mit dem Smart Ring zum halben Preis – also anstelle einer unverbindlichen Preisempfehlung von 199,99 US-Dollar, nur noch 99,99 US-Dollar – auf seiner Homepage auf. Während die smarten Uhren, wie beispielsweise die robuste Rogbid S2 für nicht einmal 50 Euro auch hierzulande via Amazon geordert werden können, ist der Rogbid Smart Ring bislang nur auf der Homepage in seinen unterschiedlichen Größen (16,5 bis 22,3 mm) zu ordern.

Der aus mikrokristalliner Nanokeramik und antibakteriellem Edelstahl bestehende smarte Ring ist in den Farben Schwarz, Weiß, Silber und Gold erhältlich und bietet ein 24/7 Herzfrequenz-, Schlaf-, SpO2- und Körpertemperatur-Tracking. Es wird eine Wasserdichtigkeit bis 5ATM attestiert und der Ring ist laut dem Hersteller mit einer Gestensteuerung ausgestattet, welche zur Musik- und Video-Steuerung, Navigieren und der Erstellung eines Fotos genutzt werden kann. Zusätzlich gibt es auch die Möglichkeit, einen SOS-Notruf über den Ring abzusetzen.

Die Akkulaufzeit des smarten Rogbid-Ringes wird bei normaler Nutzung mit bis zu 7 Tagen angeben. Sollte der Ring sich überwiegend im Standby befinden, sollen sogar 30 Tage mit einer Akkuladung möglich sein. Alle gesammelten Daten lassen sich mit einer Android- oder iOS-App via Bluetooth übertragen und auswerten.

Mit Rogbid erscheint ein weiterer Anbieter von smarten Ringen, der mit einer aggressiven Preisstrategie am Markt erscheint. / © Rogbid | edit by nextpit

Was haltet Ihr von dem Rogbit Smart Ring? Sollte man für den Preis einfach mal einen bestellen? Schreibt uns Eure Meinung gern einmal unten in die Kommentare.