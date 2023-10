Oura Horizon Smart Ring: Jetzt in Silber und drei neue Funktionen

Oura Horizon Smart Ring aus Titan

Den Oura Horizon Smart Ring gibt es jetzt auch in "Brushed Titanium". / © Oura

Nachdem Samsung nachweislich in Kürze mit seinem Samsung Galaxy Ring in die Welt des intelligenten Finger-Geschmeides eintauchen wird, sind die smarten Accessoires längst keine reine Modeerscheinung mehr. Das 2015 mit einer Kickstarter-Kampagne gestartete finnische Unternehmen Oura Health Oy ist in dieser Kategorie marktführend und verfügt über eine der größten Expertisen.

Jetzt hat der Hersteller sein bekanntes Modell – den Oura Horizon Smart Ring der dritten Generation – um eine weitere Ausführung ergänzt. Ab sofort ist der Ring auf der Internetseite des Herstellers neben den bereits verfügbaren fünf Farben, in der Ausführung "Brushed Titanium" für 499 Euro. Generell startet der Ring jedoch in der Farbe Silber oder Schwarz für 399 Euro. Wer den kompletten Leistungsumfang ausschöpfen möchte, benötigt das Abonnement für 5,99 Euro monatlich.

Drei neue Funktionen

Zu den drei neuen Funktionen (seit dem 23. Oktober 2023) gehören Daytime Stress, Reflections und Resilience. Mit diesen aufgezeichneten Daten, will das Unternehmen den zunehmenden Problemen, wie Bluthochdruck, Stress, Angstzuständen und Depressionen entgegenwirken, an denen laut der American Psychological Association, 77 Prozent aller Menschen leiden. Weiterhin kann die Herzfrequenz-Variabilität und die Hauttemperatur des vergangenen Tages ausgewertet werden und so die Stressmomente aufzeigen.

Mit Reflections erhalten Nutzer:innen ein Analysetool, welches mithilfe einer Sprachaufzeichnung Eure Sprache transkribiert, mithilfe der KI auswertet und anschließend in Euer Tagebuch einträgt. Die für den kommenden Winter geplante Funktion "Stress Resilience" soll hingegen die ermittelten Stress- und Schlafphasen analysieren, um so Auskunft über eine ausreichende Regeneration zu geben.

Die drei neuen Funktionen lassen sich allesamt auf dem Android- oder iOS-Smartphone auswerten. / © Oura

Der Oura Horizon Smart Ring hat eine Größe von 7,9 x 2,55 mm und ein Gewicht von 4 bis 6 g (je nach Ausführung). Die Akkulaufzeit beträgt in etwa 7 Tage für das Tracken von Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Schlag, weibliche Menstruation, Herzfrequenzvariabilität (HFV), Stress und Früherkennung von Krankheiten. Der smarte Ring ist via Bluetooth Low-Energy mit Android und iOS kompatibel. Beim Kauf erhaltet Ihr vorab ein kostenloses Größenprobier-Set für den perfekten Sitz.

Was haltet Ihr von der Entwicklung der smarten Ringe? Sind das die Nachfolger des Fitness-Trackers – neben einer Smartwatch natürlich. Schreibt uns Eure Meinung unten in die Kommentare.