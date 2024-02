Amazfit-Smartwatches erhalten KI-Update: Nie mehr "Hey Google"!

Zepp Health, der Hersteller der Amazfit Fitness-Tracker und Smartwatches, hat im Zuge des MWC 2024 in Barcelona ein neues Betriebssystem mit dem klangvollen Namen "Zepp OS 3.5" angekündigt. Das Software-Update, das ab heute zum Download zur Verfügung steht, bringt eine Reihe neuer Funktionen auf kompatible Geräte, insbesondere das neue KI-gestützte "Zepp Flow".

Zepp integriert KI für natürliche Sprache in Zepp Flow

Bei Zepp Flow handelt es sich um einen verbesserten Sprachassistenten, der auf LLM (Large Language Model) mit natürlicher Sprachverarbeitung basiert. Dies soll natürliche Unterhaltungen und Operationen mit Künstlicher Intelligenz auf Amazfit-Smartwatches ermöglichen, ohne einen Knopf auszulösen oder typische vordefinierte Ansprachen zu verwenden, wie "Hey Google" auf Wear OS-Geräten.

Amazfit kündigt das Zepp OS 3.5-Update mit dem neuen KI-gesteuerten Zepp Flow an. / © nextpit

So können Nutzer:innen beispielsweise direkte Befehle an eine Amazfit-Smartwatch geben, um ein Treffen an einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit zu vereinbaren oder das aktuelle Lauftempo abzufragen und Workouts im Offline-Modus zu starten. Zepp Flow unterstützt auch das Ändern oder Einstellen eines bestimmten Uhrenprofils und -modus, indem Ihr den entsprechenden Befehl nennt.

Sobald Zepp Flow verfügbar ist, sollten bestehende Assistenten von Drittanbietern wie Amazon Alexa und "Personal Coach Tools" von Zepp wie "Zepp Coach" und "Aura" weiterhin zur Verfügung stehen.

Die Firmware optimiert außerdem die Leistung der Geräte und fügt neue Funktionen auf den kompatiblen Amazfit-Smartwatches hinzu. Allerdings ist hierzu noch nichts Genaueres bekannt, da der Hersteller bisher keinen exakten Update-Plan veröffentlichte.

Änderungen, die uns mit Zepps Enhanced Language User Interface (LUI) erwarten. / © nextpit

Welche Amazfit-Smartwatches werden auf Zepp OS 3.5 aktualisiert?

Zepp OS 3.5 ist mit den neuesten Amazfit-Smartwatch-Modellen kompatibel. Das Software-Update soll zuerst für die Amazfit Balance in den USA, Kanada, Irland und Großbritannien erscheinen, während es in anderen Regionen für dieselbe Uhr ab dem 1. Mai verfügbar sein soll.

Einige der Amazfit Smartwatches, die ein Upgrade auf Zepp OS 3.5 erhalten werden. / © nextpit

Für die anderen Modelle, etwa die Amazfit Cheetah (Pro), Amazfit Falcon und Amazfit T Rex Ultra, soll die Firmware ab dem 28. Mai verfügbar sein. Die Amazfit Active sollte das Update schließlich am 20. Juni erhalten. Ältere Amazfit Smartwatches wie die Amazfit GTR 4 (Testbericht) und GTS 4 sollen das Update auf Zepp OS 3.5 leider nicht erhalten.

Ist Eure Amazfit-Smartwatch mit Zepp OS 3.5 kompatibel? Lasst uns doch wissen, welche anderen Funktionen Ihr Euch von dem Update erhofft.