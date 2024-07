Obwohl OpenAI ChatGPT in den letzten Jahren stark verbesserte, hat die aktuelle Chatbot-Version immer noch den großen Nachteil, dass sie Euch grundsätzlich nur Antworten liefert, die auf veralteten Daten basieren. Das neue SearchGPT ist OpenAIs erste Antwort darauf, indem es Echtzeit-Suchergebnisse mit natürlichem und konversationellem Fluss wie die AI-Overviews der Google-Suche bietet.

Zum jetzigen Zeitpunkt befindet sich SearchGPT noch in der Prototyp-Phase, aber das Unternehmen hat bereits einige Funktionen seines KI-Suchtools vorgestellt, die die Fähigkeiten der eigenen KI-Modelle nutzen.

Wodurch sich SearchGPT von anderen Suchmaschinen unterscheidet

Die aktuelle Version hat ein großes Eingabefeld in der Mitte, in das Ihr Eure Suchanfragen eingeben könnt. Sobald Ihr auf "Senden" tippt, werden die Suchergebnisse in einem reichhaltigeren und dynamischen Kartenformat mit Links zu Publikationen und Quellen angezeigt. Ihr könnt die verwandten Links auch erweitern, indem Ihr auf den Link-Button in der linken Seitenleiste klickt, sodass Ihr eine erweiterte Suchansicht mit zwei Registern erhaltet.

SearchGPT zeigt Euch aktuelle Suchergebnisse in einer kontextbezogenen Oberfläche an. / © OpenA

Laut OpenAI sorgt dieses Design nicht nur für ein ansprechenderes Sucherlebnis, sondern bietet auch die Möglichkeit, Quellen richtig zuzuordnen und mit Nutzern in Kontakt zu treten.

Außerdem könnt Ihr Folgefragen stellen, wobei die Ergebnisse für Eure erste Suche relevant sind und in einem Gesprächskontext präsentiert werden, ähnlich wie bei einem Chatbot.

Neben textbasierten Abfragen könnt Ihr auch visuelle Antworten erhalten, indem Ihr auf den Bild-Button in der Seitenleiste zugreift. OpenAI hat jedoch noch nicht dargelegt, wie diese Funktion genau funktionieren wird.

Das Unternehmen betont, dass es beabsichtigt, Feedback von Testern zu sammeln und in Zukunft einige Funktionen von SearchGPT in seine eigenständigen Chatbots zu integrieren.

OpenAI erlaubt dazu einer ausgewählten Anzahl von Nutzern, SearchGPT in der experimentellen Phase zu testen. Ihr müsst Euch auf der SearchGPT-Website einen Account erstellen, falls Ihr noch keinen habt, und Euch dann auf die Warteliste setzen lassen. Es scheint, dass dieses Angebot nur auf der Desktop-Plattform verfügbar ist. Später dürfte es dann als App aber auch seinen Weg auf Smartphones finden.

Glaubt Ihr, dass der Start von SearchGPT in absehbarer Zeit den Weg für weitere KI-Suchmaschinen ebnet? Was ist Eure Meinung zur KI-Suche? Wird sie ernsthaft der Google-Suche gefährlich werden?