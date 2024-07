Johanna hat sich getraut und sich mit Fabi und mir das Chaos-Team der deutschen Podcast-Szene ins Haus geholt. Wir berichten über unsere Smart-Home-Erfahrungen in unserer Tech-WG und nehmen dabei auch kein Blatt vor den Mund. Letzteres manifestiert sich in Form u.a. von Fehlkäufen, aber auch im gelegentlich überschaubaren Hintergrundwissen des kompletten Smart-Home-Kosmos.

Konkret bedeutet das, dass wir davon berichten, wie viel Bock wir aufs Smart-Home haben und auch flott dazulernen, aber immer noch ziemlich am Anfang dieser Reise stehen.

Ansonsten gibt es wie immer zwei Podcast-Folgen unserer Kolleg:innen: Bereits Donnerstag gab es die Folge mit Ausschnitten aus unserem Podcast-Besuch, aber auch weiteren Themen. Spoiler-Warnung: 50 Prozent der Casa Casi kommen auch da noch einmal zu Wort. ;) Am heutigen Samstag wurde dann unser kompletter Talk mit Johanna veröffentlicht und ja, beides ist hier im Beitrag eingebunden. Und noch ein fetter Spoiler: Es hat uns bei und mit Johanna so gut gefallen, dass wir sie direkt zum Gegenbesuch eingeladen haben! Mehr dazu dann in der nächsten Woche!

Zu hören gibt es die neue Folge des überMORGEN-Podcasts bei Spotify, bei Apple und überall dort, wo es Podcasts gibt. Schaut bitte gerne direkt bei inside digital vorbei, wenn Ihr mehr über Host Johanna wissen wollt, auf der Suche nach den Links zu den unterstützten Plattformen seid – oder einfach dort direkt eine der Podcast-Folgen hören wollt.

Und damit wünsche ich Euch jetzt ein schönes Wochenende, viel Spaß mit dem Podcast und natürlich auch mit den olympischen Spielen, falls Ihr sie verfolgt.