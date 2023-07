Xperia 10 V im Test: Sony verpasst den Anschluss unter 500 €

Fazit

Schaue ich mir die Ergebnisse aus meinem Test einmal an, verstehe ich nicht ganz, warum andere Tester dem Xperia 10 V so gute Noten geben. Okay, Sony überzeugt in der Verarbeitung und lässt Besonderheiten wie den microSD-Steckplatz, den Kopfhöreranschluss sowie das Format unangetastet. Und ja, das Xperia 10 V erfüllt mit seinem leichten Gewicht und dem 21:9-Bildformat eine spannende Nische.

Allerdings enttäuscht das Xperia 10 V für ein Handy in der Preisklasse um 500 €. Das ist nicht meine persönliche Meinung, sondern das Ergebnis eines kurzen Blicks auf die Konkurrenz. Die Triple-Kamera lässt mit ihren winzigen Sensoren sowohl tagsüber als auch nachts zu wünschen übrig. Die begrenzte Videoauflösung von 1.080p ist zudem ein Relikt aus alten Zeiten. Genauso antiquiert wirkt das Handy beim Quick-Charging sowie beim Display, das maximal 60 Hz wiedergibt.

Zu allem Übel bekommt das Xperia 10 V nur zwei Jahre lang Android- und nur drei Jahre lang Sicherheits-Updates. Zum Vergleich: Das Galaxy A54 (zum Test) ist noch einmal deutlich günstiger, bietet ein brillantes 120-Hz-Display und bekommt stolze fünf Jahre lang Updates. Ähnliche Vergleiche ließen sich zum Google Pixel 7a (zum Test), zum Nothing Phone (1) (zum Test) oder zum Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ (zum Test) ziehen.

Was ich sagen will: Die Preisklasse um 500 € ist zu hart umkämpft, als dass ein Smartphone durch ein quirliges Format, einen Kopfhöreranschluss und ein geringes Gewicht zum Kauftipp wird. Wer also keinen Narren am Design oder an der Idee des Xperia 10 V gefressen hat, der findet in unserer Bestenliste für Handys unter 500 € bessere und vor allem nachhaltigere Alternativen.