congstar-Hammer: Bis zu 44 GB für 22 Euro im Netz der Telekom sichern!

Der Provider congstar bietet Neu- und Bestandskunden während der Black Week zwei spannende Handytarife mit erhöhtem Datenvolumen und wachsendem Datenvolumen zum günstigen Kurs an. Die Tarife gibt es zudem wahlweise mit einer Mindestlaufzeit von zwei Jahren oder als Flex-Variante und Ihr spart in beiden Fällen die Anschlussgebühr. Wir haben uns das Angebot einmal genauer für Euch angeschaut.

Am Black Friday gibt es nicht nur Produkte zu kaufen, sondern auch zahlreiche Tarif-Angebote, die es wirklich in sich haben. Auch congstar ist hier keine Ausnahme und bietet zwei spannende Handyverträge zum kleinen Preis an. Dabei handelt es sich um die Allnet Flat M und Allnet Flat S, die für kurze Zeit mit zusätzlichem Datenvolumen angeboten werden. Zusätzlich erlässt Euch der Anbieter die Anschlussgebühr.

Affiliate Angebot Black Friday bei congstar Die Allnet Flat M jetzt mit 44 GB Datenvolumen sichern. Zusätzlich gibt es die Allnet Flat S mit 15 GB Datenvolumen.

Für beide Tarife gilt, dass Ihr Euch hier im LTE-Netz der Deutschen Telekom befindet. Zusätzlich habt Ihr eine maximale Download-Bandbreite von 50 MBit/s sowie kostenloses EU-Roaming. Entscheidet Ihr Euch für einen congstar-Tarif, könnt Ihr zudem von wachsendem Datenvolumen profitieren. Das bedeutet, dass Ihr nach 12 Monaten zusätzliches Inklusiv-Volumen erhaltet, ohne einen Cent mehr zu zahlen. Das bedeutet, dass Ihr bei der Allnet-Flat M noch einmal 5 GB erhaltet. Die Allnet-Flat S hingegen gewährt Euch jährlich 1 GB zusätzlich.

Die Black-Friday-Deals von congstar im Check

Die M-Variante bietet Euch für kurze Zeit satte 44 GB statt 22 GB Datenvolumen, während Ihr beim S-Tarif 15 GB statt 10 GB erhaltet. Dementsprechend zahlt Ihr für den größeren Tarif im Monat auch etwas mehr und müsst hier mit 22 Euro rechnen. Das kleinere Angebot kostet Euch 15 Euro im Monat. In beiden Fällen entfällt die Anschlussgebühr – auch in der Flex-Variante, die Ihr monatlich kündigen könnt.

congstar Allnet-Flat S congstar Allnet-Flat M Netz Deutsche Telekom Deutsche Telekom Datenvolumen 10 GB 15 GB + 1 GB jährlich 22 GB 44 GB + 5 GB jährlich 4G/5G 4G LTE 4G LTE Mindestlaufzeit 24 Monate / 1 Monat 24 Monate / 1 Monat Monatliche Kosten 15,00 € 22,00 € Anschlusskosten (24 Monate) 15,00 € Entfällt 15,00 € Entfällt Anschlusskosten (Flex-Variante) 35,00 € Entfällt 35,00 € Entfällt Effektive Kosten pro verbrauchtem GB 1,00 € 0,50 € Zum Angebot*

Wie Ihr seht, habt Ihr keine einmaligen oder versteckten Kosten hier zu fürchten. In der Regel müsst Ihr eine höhere Anschlussgebühr zahlen, wenn Ihr Euch keine 24 Monate an congstar binden möchtet, doch auch dies entfällt während der Black-Friday-Aktion. Außerdem können sowohl Neu- als auch Bestandskunden von der Aktion profitieren.

Bedenkt jedoch, dass sich die effektiven Kosten pro GB je nach Laufzeit noch einmal ändern. Denn, je länger Ihr bei congstar bleibt, desto mehr Datenvolumen erhaltet Ihr. Zudem gelten die hier angegebenen monatlichen Kosten dauerhaft. Möchtet Ihr also einen neuen Tarif und ins Netz der Deutschen Telekom wechseln, dürft Ihr diese Deals nicht verpassen.

Was haltet Ihr von den Angeboten? Würdet Ihr Euch länger an den Anbieter binden, um das gratis Datenvolumen zu erhalten und effektiv weniger zu zahlen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!