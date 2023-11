Ein iPhone 30 % günstiger am Black Friday? Vergesst es! Aber ...

Zum Black Friday werden wir mit Deals nahezu zugeschissen (Pardon my French!). Aber können wir an den Deal-Feiertagen auch günstige iPhones abstauben? Ganz ehrlich, da ist die Lage schwierig. Artikel über saugünstige iPhones in der Black Week gibt es reichlich, aber tatsächliche Tiefstpreise eher nicht. Lasst Euch da nicht verarschen! Wir haben in diesem Beitrag natürlich Empfehlungen für Euch – aber erwartet keine Bestpreise!

Lasst uns nicht lange um den heißen Brei herumreden: Der Black Friday ist gleichzeitig der beste und der schlechteste Tag zum Kaufen von Gadgets. Das liegt auch daran, dass sich an diesem Deal-Event sehr viele Händler um die Gunst der Kaufenden kloppen. Wie soll man sich da zurechtfinden, wenn es eine gefühlte Zillion Schnäppchen gibt, von denen wahrlich nicht alle empfehlenswert sind?

Black Friday Real Talk

Und ja, wir von der schreibenden Zunft spielen dieses Aufmerksamkeits-Spiel auch mit. Wir berichten selbstverständlich gern über spannende neue Technik, erzählen gern Geschichten und diskutieren gern mit Euch. Aber damit all das möglich ist, müssen wir Geld verdienen. Und damit das passiert, müssen wir Traffic generieren und müssen Leute auf die Affiliate-Links klicken. Diesen Tanz um das goldene Kalb der Aufmerksamkeitsökonomie tanzen alle Medien.

Was das jetzt mit einem günstigen iPhone zu tun hat? Ganz einfach: Wer laut schreit, dass es in einem Artikel die sagenhaft günstigsten iPhones aller Zeiten gibt, erhöht die Chance, dass Leute, die auf iPhone-Suche sind, auf den Beitrag klicken. Also schreien im Endeffekt alle (nicht alle, sondern viele – Pauschalisierungen sind Quatsch), um Eure Aufmerksamkeit zu erlangen.

Meine nextpit-Kolleg:innen und ich schreien aber nicht so furchtbar gern. Deswegen möchte ich Euch auch nicht in der Headline Dinge versprechen, die ich in der Folge nicht halten kann. Fakt ist, dass Ihr ein wenig auf verlorenem Posten steht, wenn Ihr wirklich glaubt, am Black Friday ein außergewöhnlich günstiges iPhone 15 kaufen zu können. Selbst beim iPhone 14 oder iPhone 13 waren die Preise in den letzten Wochen oft niedriger, als sie es jetzt zum Black Friday sind. Seht es positiv: Immerhin bedeutet es, dass es beim iPhone nicht annähernd den Preisverfall wie bei Android-Smartphones gibt.

Dennoch gibt es logischerweise viele Menschen, die am Black Friday nach ihrem nächsten iPhone suchen und die möchte ich natürlich adressieren. Deswegen machen wir jetzt Folgendes: Ich beende zunächst diesen Meinungs-Teil, in welchem ich ein wenig von meiner aufgestauten Black-Friday-Wut loswerden konnte. Dann zeige ich Euch ein paar Angebote: Ich verrate Euch, wie Ihr tatsächlich am Black Friday sparen könnt, wenn Ihr bei Apple vorbeischaut, blicke auf ein paar Refurbished-Angebote und nenne Euch auch ein paar Alternativen mit Tarif.

Bei Apple selbst gibt es keine Black-Friday-Deals fürs iPhone 15 oder iPhone 14. / © nextpit

So spart Ihr am Black Friday direkt bei Apple

Schaut Ihr auf der Apple-Seite vorbei, wird dort für die Zeit vom Black Friday bis einschließlich Cyber Monday ein "Apple Store Shopping Event" angekündigt. Dort heißt es: "Kauf ab dem 24. November ein qualifiziertes Produkt und erhalte eine Apple Gift Card über bis zu 200 € für einen späteren Einkauf.* Nur bei Apple."

Das "Nur bei Apple" erklärt direkt mal, dass Ihr eben keine besonderen Preisnachlässe irgendwo sonst im Netz erwarten braucht. Leider verrät uns der Satz aber auch, dass Ihr nicht einfach ein iPhone mit der Gift Card günstiger kauft, sondern lediglich einen Gutschein für ein zusätzliches "qualifiziertes" Produkt erhaltet. Noch 'ne schlechte Nachricht: Das iPhone 15 (Plus) oder das iPhone 15 Pro (Max) werden bei der Aktion leider nicht berücksichtigt. Außerdem gibt es die Gift Cards nur, solange der Vorrat reicht.

Einen 200-Euro-Gutschein gibt es nur, wenn Ihr Euch ein MacBook Air (15 Zoll mit M2-Chip) zulegt. Für ein iPad Pro werden immerhin noch 100 Euro fällig. Die Apple Gift Card mit 75 Euro gibt es, wenn Ihr Euch für ein iPhone 14, ein iPad Air oder AirPods Max entscheidet. Für viele Produkte – Apple Watches, Beats-Produkte und Zubehör – gibt es lediglich 50 oder sogar nur 25 Euro pro Gift Card. Hier habt Ihr alles einmal im Überblick:

Kategorie Produkt Gift Card iPhone iPhone 14 75 € iPhone 13 50 € iPhone SE 25 € iPad iPad Pro 100 € iPad Air 75 € iPad mini

iPad (10. Gen) 50 € Mac 15" MacBook Air mit M2 Chip 200 € 13" MacBook Air mit M2 Chip 175 € 13" MacBook Air mit M1 Chip 150 € Mac Mini 100 € Apple Watch Apple Watch Series 9

Apple Watch SE 50 € AirPods AirPods (2. Generation)

AirPods (3. Generation) 25 € AirPods Pro (2. Generation) 50 € AirPods Max 75 € Beats Zubehör Flex 25 € Studio Pro

Solo3 Wireless

Powerbeats Pro

Fit Pro

Studio Buds

Studio Buds+ 50 € Zubehör Apple Pencil (2. Generation)

Smart Keyboard Folio - für iPad Air und iPad Pro

Apple TV 4K 25 € Magic Keyboard - für iPad Air und iPad Pro

Magic Keyboard Folio - iPad (10. Gen)

HomePod 50 €

Refurbished iPhones bei Amazon

Habt Ihr schon Erfahrungen mit Refurbished Smartphones gemacht? Oder gar mit Refurbished iPhones? Dann wisst Ihr ja, dass es sich hier um generalüberholte Geräte handelt, die Ihr oftmals deutlich günstiger als Neuware erhaltet. Ihr spart also unabhängig von Deal-Feiertagen richtig Geld.

Dabei genießt Ihr gegenüber dem normalen Kauf von Gebrauchtwaren (wie beispielsweise bei Kleinanzeigen) den Vorteil einer Garantie, selbst wenn die eigentliche Herstellergarantie längst abgelaufen ist. Zudem werden oftmals Teile wie Akkus ausgetauscht, bevor sie die Reise zu Euch antreten.

Amazon hat mit Amazon Renewed eine eigene Plattform für generalüberholte Produkte geschaffen. Die angebotenen Produkte werden vollständigen Diagnosetests unterzogen, alle defekten Teile werden ausgetauscht und auch eine gründliche Reinigung findet durch qualifiziertes Personal statt. Logischerweise sind die Produkte voll funktionsfähig. Erfreulicherweise gibt Amazon den Zustand der jeweiligen Produkte an und teilt den Zustand in Ausgezeichnet, Gut oder Akzeptabel ein.

Hier sind einige der Angebote, die sich derzeit auf Amazon finden lassen und von denen einige die "Amazon Renewed"-Bestseller-Liste anführen:

Übrigens macht es Sinn, die Angebote immer auch auf Alternativen zu überprüfen. Oft lassen sich ein paar zusätzliche Euros sparen, wenn Ihr zu exotischeren Farben greift, außerdem gibt es natürlich auch hier unterschiedliche Speicherkonfigurationen. Darüber hinaus findet Ihr in den meisten Fällen auch Alternativen, was den Zustand des Geräts angeht: Alle oben verlinkten iPhones befinden sich im besten, also "ausgezeichneten" Zustand, aber Ihr könnt den Preis drücken, wenn Ihr Euch auch mit "gut" oder "akzeptabel" begnügt.

iPhones mit Vertrag

Lasst uns zum Abschluss auch noch ein paar lohnenswerte Kombis aus iPhone 14 oder 15 und einem Handyvertrag ins Auge fassen. Das sind wirklich gute Deals, haben aber eben auch nicht wirklich was mit dem Black Friday zu tun. Falls Ihr aber eh auf der Suche nach einem Vertrag inklusive iPhone seid, könnt Ihr hier bedenkenlos zuschlagen!

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 iPhone 15 mit 128 GB + Vodafone green LTE 60GB Spezial, Gerätepreis 55 Euro und 44,99 €/Monat

Affiliate Angebot Apple iPhone 14 Apple iPhone 14 mit 128 GB + Vodafone green LTE 40GB Spezial, 34,99 Euro Gerätepreis und 34,99 €/Monat Tarifvergleich

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 iPhone 15 mit 128 GB + Vodafone Smart S Gigakombi mit 65 GB Gerätepreis 185 Euro, Tarif 34,99 € mtl.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 iPhone 15 mit 128 GB + Freenet Telekom Green LTE 40 GB Gerätepreis 49 Euro, Tarif 44,99 € mtl.

Affiliate Angebot Apple iPhone 15 iPhone 15 mit 128 GB + Congstar Allnet Flat M mit 44 GB Gerätepreis 529,95 Euro, Tarif 22 € mtl.

Wer also um jeden Preis (pun intended!) am Black Friday ein neues iPhone an Land ziehen will, findet hier jetzt also einige tatsächlich lohnende Angebote. Wer aber auf das fantastischen "nur hier und heute zum Black Friday mit 45 Prozent Rabatt und gratis Kaffeemaschine on top"-Schnäppchen wartet, sollte den Geldbeutel wieder zurücklegen und auf bessere Deals hoffen – oder sich damit anfreunden, dass es im Apple-Lager diese großen Rabatte leider nicht gibt.