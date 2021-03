Samsung-Mittelklasse mit 4 Jahren Updates: Ist das wirklich nachhaltiger?

Die Frage des Upgrades bleibt daher eines der letzten Kriterien, um den Midrange- und Highend-Markt konkret abzugrenzen. Es wäre sehr kontraproduktiv für einen Hersteller, diese Demarkationslinie zu verwischen, indem er die Lebenserwartung seiner am günstigen und daher am wenigsten profitablen Modelle verlängert.

Wenn man die Logik des Zusammenhangs zwischen Langlebigkeit und Softwareüberwachung übernimmt, könnte man also sagen, dass es ein Paradoxon in Bezug auf das Preis-Leistungs-Verhältnis zwischen sogenannten günstigen Android-Smartphones und ihrer Softwarelebensdauer gibt. Dieses Paradoxon ist umso kritischer, als wir in den letzten Jahren eine Annäherung zwischen Mittelklasse- und High-End-Smartphones in Bezug auf die technischen Spezifikationen beobachten konnten.

Man kann sogar noch weiter gehen und sagen, dass das technische Datenblatt ohnehin eine kurze Halbwertszeit hat und somit ohnehin in ein paar Monaten veraltet sein wird. Das ist besonders in der Mittelklasse und im Einstiegssegment der Fall. Ihr könnt Euch also genauso gut auf gute Software-Updates konzentrieren, auch wenn das bedeutet, dass Ihr einige Kompromisse bei der Hardware eingehen müsstet.

Tatsächlich hängt diese Frage maßgeblich davon ab, wie wir den Begriff "Preis-Leistungs-Verhältniss" definieren. Ist es uns wichtiger, dass wir die besten technischen Spezifikationen zum geringstmöglichen Preis bekommen oder wollen wir ein Smartphone, das aus diversen Gründen einfach länger funktionsfähig bleibt? Bemessen wir Leistung also an der Hardware-Leistung oder an der Nutzungsdauer?

Okay, Samsung ist also ein schlechtes Beispiel, da sie einer der Top-Performer sind, wenn es um Android-Updates geht. Der Hersteller versucht, mit Google mitzuhalten und bietet auf einigen seiner Smartphones, selbst in der Mittelklasse, drei neue Versionen von Android an. Das ist zum Beispiel beim Samsung Galaxy A51 der Fall, das zum Zeitpunkt seines Erscheinens für 379 Euro verkauft wurde und somit Android 13 im Jahr 2022 erhalten sollte. Eine Software-Pflege, die besser ist, als bei vielen Flaggschiffen, die zwei- oder sogar dreimal so teuer verkauft werden.

Aber der Vergleich mit Google ist irreführend. Samsung wird in der Tat 4 Jahre lang Sicherheitsupdates anbieten. Der Rollout wird dabei in verschiedene Häufigkeiten aufgeteilt, je nach Kostenpunkt des jeweiligen Smartphones.

So gibt Samsung an, dass einige Smartphones jeden Monat Updates erhalten werden, hauptsächlich die Flaggschiffe und einige günstigere Ausnahmen. Für die Mittelklasse und die "alten" Flaggschiffe (ab dem Galaxy S9) erfolgt der Rollout quartalsweise, also alle 4 Monate, aber nur für zwei Jahre. In den verbleibenden zwei Jahren werden die Updates nur noch zweimal im Jahr erscheinen.

Während diese Updates nun also vier statt drei Jahre lang fortgesetzt werden, werdet Ihr in einigen Fällen für einen Großteil dieser Zeit, wenn nicht sogar für die gesamte Zeit, viel weniger häufige Updates erhalten. Machen Updates, die länger, aber seltener kommen, Smartphones wirklich langlebiger? Ich würde sagen, nicht, zumindest nicht in der Mittelklasse.

Langlebigkeit und Mittelklasse-Smartphone sind unvereinbar

Die Diskrepanz bei den Updates zwischen Midrange und High-End ist offensichtlich aus finanziellen Gründen heraus motiviert. Die Software-Pflege kostet Samsung Geld durch Mehrarbeit, führt aber auch zu höheren Produktionskosten. Ein Aufwand, der zumindest in den Augen des Herstellers angesichts des geringeren Preises seiner günstigen Modelle im Vergleich zu den margenstärkeren Flaggschiffen nicht wirklich Sinne ergeben würde.

Das Problem liegt in meinen Augen aber vor allem darin, dass ein erschwingliches Smartphone derzeit nicht für eine Lebensdauer von mehr als 2 Jahren ausgelegt ist. Unsere Umfrage der letzten Woche, in der wir Euch nach Euren Kaufgewohnheiten für ein Smartphone gefragt haben, hat dies verdeutlicht.

Die Mehrheit der Befragten, 42%, gab an, dass sie alle zwei Jahre ein neues Smartphone kaufen. Und die absolute Mehrheit der befragten Leser (36 %) setzt das Budget für ein neues Smartphone bei bis zu 400 Euro an. Gerade weil erschwingliche Smartphones weniger schwer auf der Tasche liegen als Flaggschiffe, neigen ihre Besitzer eher dazu, häufiger aufzurüsten.

Auf dem Papier ist ein Samsung Galaxy A52 mit 3 Jahren Android-Updates und 4 Jahren Sicherheitspatches langlebiger als ein Flaggschiff von OnePlus, Oppo oder Xiaomi / © Samsung

Außer aus Umweltschutzgründen hat kein Hersteller ein Interesse daran, seine Mittelklasse- oder Einsteiger-Smartphones mit einem vierjährigen Software-Tracker statt zwei oder drei Jahren haltbarer zu machen.

Ja, man könnte mir vorwerfen, dass meine Logik auch umgedreht werden könnte, wie die Geschichte vom Huhn und dem Ei. Erneuern wir unser günstiges Smartphone alle zwei Jahre, weil es nach zwei Jahren nicht mehr aktualisiert wird? Oder werden erschwingliche Smartphones nach zwei Jahren nicht mehr aktualisiert, weil zu wenige Menschen sie nach zwei Jahren noch nutzen?

Ich lasse Euch Eure Seite selbst wählen, finde aber beide Argumente plausibel. Ich persönlich tendiere zu Letzterem. Es ist wahrscheinlich mein kranker Zynismus, der mich das denken lässt, aber ich bin überzeugt, dass Nachhaltigkeit in erster Linie mit den Konsumgewohnheiten zusammenhängt.

Es liegt in unserer Natur, immer mehr und Besseres zu wollen als das, was wir gerade haben. Es gibt einen Grund, warum Marketing-Obsoleszenz, nicht programmierte Obsoleszenz, so gut funktioniert. Der Druck, der durch Neuheiten entsteht, wird sich fast immer durchsetzen, solange es profitabel bleibt – sowohl für die Hersteller, aber auch und gerade für die Kunden.

Die Verbraucher werden es vorziehen, alle zwei Jahre ein neues Modell zu kaufen und während dieser zwei Jahre von regelmäßigen Updates sowie der neuen Android-Version zu profitieren. Die Verbraucher werden es vorziehen, alle zwei Jahre ein neues Modell zu kaufen und in diesen zwei Jahren regelmäßige Updates sowie die neue Android-Version zu erhalten, anstatt das gleiche Modell vier Jahre lang zu behalten und in den letzten zwei Jahren der Nutzung vier oder sogar sechs Mal weniger Updates zu erhalten.

Aber wie so oft möchte ich mich irren und meinen Pessimismus durch ein Bewusstsein für den Markt und seine Akteure widerlegt sehen. Vielleicht wird diese erhöhte Haltbarkeit von Mittelklasse-Smartphones eine Transformation dieses Marktsegments einleiten. Aber kann eine leistungsstarke, langlebige Mittelklasse überhaupt bezahlbar bleiben?